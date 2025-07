Make up in spiaggia? Con questi trucchi non dovrai più preoccuparti del mascara colato – Viagginews.com

Vuoi che il make up duri tutto il giorno anche in spiaggia? Ecco tutti i consigli per non farlo sciogliere in pochi minuti.

Gli amanti del make up e le beauty lovers lo sanno: il periodo estivo può trasformarsi nel momento peggiore per chi sceglie di indossare il trucco in spiaggia o sotto il sole cocente. Complici le temperature elevate, l’acqua del mare, la sabbia, il sudore e le creme solari, optare per una make up balneare può rivelarsi una sfida complessa.

Nonostante le alternative waterproof, spesso utilizzate per chi decide di fare di godersi delle ore in spiaggia o in piscina, a giornata il make up può trasformarsi in una tavolozza di colori sul proprio viso. Calore, sole e alcune sostanze contenute nell’acqua, difatti, hanno la capacità di sciogliere anche i make up più resistenti.

In questi casi, è possibile ricorrere ad alcuni trucchi per non dover rinunciare ad un make up full face anche in spiaggia. Grazie ad alcuni semplici accorgimenti, difatti, godersi una giornata di mare con tanto di mascara e fondotinta omogeneo, non sarà più un problema da risolvere.

Make up in spiaggia? I trucchi per non farlo sciogliere

Il segreto di un make up duraturo e omogeneo parte dalla skincare, la quale non dovrà mai mancare in nessuna stagione. Preparare la pelle al trucco, difatti, rappresenta il modo migliore per ottenere un make up perfetto, in grado di durare anche tutta la giornata. Tuttavia, durante le giornate più calde, è bene evitare di appesantire la pelle con creme troppo grasse, le quali possono alterare la durata del make up. In estate, quindi, è consigliabile optare per creme a base acquosa o sieri leggeri, in grado di nutrire la pelle senza appesantirla.

Per le pelli più grasse, le quali tendono a sudare con più facilità, è consigliabile sostituire il fondotinta con una BB cream, più leggera e perfetta per colorare la pelle senza appesantirla. Non potrà mancare, inoltre, un primer opacizzante per eliminare il fastidioso effetto lucido tipico di chi presenta una pelle a tendenza grassa. In previsione di una giornata in spiaggia, è bene munirsi di cartine assorbi sebo, ideali per ritoccare velocemente il make up ed evitare che questo si sciolga a causa del sudore e del caldo.

Per gli occhi, invece, è importante scegliere sempre un trucco waterproof, pensato per resistere anche agli eventuali bagni e ai residui di salsedine sul viso. In ogni caso, per aiutare il make up a resistere tutto il giorno, è fondamentale non dimenticare di applicare un fixer spray, pensato per fissare il trucco sul viso. Quest’ultimo può essere applicato più volte durante il giorno, anche subito dopo un bagno.