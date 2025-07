Porte in legno, basta una manciata di sale e ritornano come nuove: ti mostro come usarlo

Porte in legno: ti diciamo noi come portarle a nuovo con un metodo semplice e alla portata di chiunque, scopri come fare.

Le porte in legno sono molto diffuse, ma sulla sua pulizia non si sa mai veramente tanto per questa ragione, quando si tratta di pulirle possono sorgere tanti dubbi. La prima cosa che viene in mente è quella di procedere con l’acquisto di prodotti costosi, ma sappiate che esiste un metodo unico per riuscire a portare tutto a nuovo, curiosi di sapere di cosa si tratta?

Nello specifico sarà possibile mettere in pratica questo trucchetto anche per le porte esterne. In poco tempo tutto tornerà come e vi dimenticherete di tutti quei fastidiosi aloni che sono ormai protagonisti delle vostre porte. Il metodo è alla portata di chiunque e reperire gli ingredienti sarà un gioco da ragazzi, il motivo? Tutto quello che serve è già in casa. Pronti?

Porte in legno: cosa fare per portarle a nuovo, il metodo infallibile

Le porte in legno, come ben sappiamo sono molto diffuse, ma necessitano di pulizia, ma la domanda che molti si pongono è come farle tornare come nuove. Oggi vi spiegheremo come fare tutto nel dettaglio per riuscire a portare tutto a termine nel giro di pochi minuti. Se siete pronti possiamo iniziare, a fare la differenza, come di consueto sono tanti i prodotti che possono essere utilizzati. Ma quanti di voi sanno che il sale potrebbe fare la differenza?

Oggi vi forniremo tutti i dettagli per risolvere nel migliore dei modi, inoltre gli ingredienti che si andranno ad utilizzare possono tornare anche molto utili per portare a nuovo altri mobili e oggetti, come ad esempio quelli in acciaio inossidabile. Questi sono gli ingredienti da reperire: mezza tazza di aceto bianco, mezza tazza di profumo per ambiente o pavimenti, mezza tazza di acqua e 2 cucchiai di sale. Subito dopo aver procurato tutto versiamo all’interno di un flaconcino spray e agitiamo per qualche secondo. La miscela una volta pronta può essere utilizzata.

Vi consigliamo subito dopo di cominciare con la pulizia e di effettuare movimenti circolari, alla fine vi basterà solo risciacquare. Le vostre porte torneranno come nuove e tutto questo non vi farà spendere neanche un euro. Trattandosi di materiali naturali, questo metodo potrà essere portato a termine anche una volta al mese. In poche semplici mosse tutto tornerà a splendere e direte addio a quei fastidiosi aloni.