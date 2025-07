Perdere peso in vacanza: scopri l’allenamento semplice da fare in acqua – Viagginews.com

Vuoi continuare a perdere peso anche mentre sei in vacanza? Da oggi è possibile grazie a questo esercizio da provare in acqua.

L’arrivo delle vacanza estive, per molti momento atteso tutto l’anno, può rivelarsi una sfida per chi ha intrapreso un percorso di dimagrimento nei mesi precedenti. Spostarsi verso nuove località e lasciarsi andare al relax tipico delle ferie, può incidere negativamente su quelli che sono i risultati ottenuti con impegno.

Tra pranzi e cene al ristorante, momenti di riposo, ozio sotto un ombrellone in spiaggia e assenza di palestre, i chili persi nei mesi precedenti possono tornare molto facilmente, generando frustrazione e senso di inadeguatezza. In questi casi, oltre a liberarsi dell’ansia della perfezione durante la propria vacanza, è possibile seguire degli accorgimenti pensati per non vanificare gli sforzi intrapresi.

Oltre a controllare i propri pasti, le porzioni ingerite ed evitare cibi processati, è possibile seguire un allenamento pensato per divertirsi e mantenersi attivi anche in vacanza. Da fare durante un bagno a mare o in piscina, questo allenamento permette di tonificare e mantenere il corpo snello anche nei periodi più rilassanti.

Perdi peso in ferie: l’allenamento divertente da provare in acqua

Hai mai pensato di perdere peso anche durante il periodo di vacanza, divertendoti con gli amici e la famiglia? Mantenersi attivi è possibile anche in ferie e basterà seguire un semplice allenamento da provare in acqua. Si tratta del water cross, un allenamento ad alta intensità, funzionale per chi ama nuotare o stare ore in ammollo. Questa disciplina unisce l’efficacia dell’allenamento HIIT ai benefici dell’ambiente acquatico, ideale per lavorare su tutto il corpo senza sforzi eccessivi.

L’acqua, difatti, è in grado in esercitare una resistenza 12 volte superiore a quella dell’aria sul corpo, scolpendo i muscoli in modo più efficace e veloce. Nonostante il senso di stanchezza e pesantezza sia ridotto, l’allenamento in acqua contribuisce ad una attivazione muscolare intensa. L’acqua si presenza come l’ambiente ideale per tonificare, migliorare la resistenza muscolare e stimolare la coordinazione degli arti in modo naturale e divertente.

L’allenamento può essere praticato da qualsiasi soggetto, in quanto non presenta movimenti i quali potrebbero sovraccaricare le articolazioni, i tendini o la schiena. Basterà riscaldarsi praticando una camminata veloce in acqua, seguita da alcuni salti coordinati con il movimento delle braccia. Successivamente, l’allenamento consiste nel susseguirsi di jump squat, skip con ginocchia alte e jumping jacks. Basterà ripetere questa sequenza per 2-3 volte per ottenere dei risultati visibili fin dai primi giorni.