Sembra di essere in Grecia, ma invece siamo in Italia: la tua vacanza da sogno in un luogo incantevole – viagginews.com

Non è Mykonos ma sembra comunque di stare in Grecia, una vacanza in questo posto in Italia ti farà pensare di essere nel paese ellenico.

Nel pieno dell’estate, ormai tantissime persone sono già partite, o stanno organizzando viaggio, per sfruttare ferie e godersi momenti di relax. C’è chi preferisce il mare e chi la montagna, chi sceglie di visitare città turistiche e chi, invece, di immergersi in luoghi celebri per delle meraviglie naturali: qualsiasi viaggio è un arricchimento davvero unico, che vale la pena di affrontare.

Ovviamente, quando si parla di estate e di mare, una delle destinazioni più chiamate in causa è la Grecia: il paese ellenico, con le sue coste e le sue isole, ha veramente moltissimo da offrire, in termini di relax, splendore naturale e divertimento, anche col suo stile architettonico unico.

Ma se avessimo una città, proprio qui in Italia, che sembra la Grecia, ma che non ci obbliga a prendere necessariamente l’aereo e uscire dai confini nazionali? Una vacanza da sogno in un luogo veramente incantevole.

La città italiana che sembra la Grecia: si trova proprio qui, in Puglia

A vedere foto e video, o a trovarcisi senza sapere nulla del posto, sembrerebbe di essere in Grecia: in realtà, la città in questione è Ostuni e si trova in Puglia, precisamente nella provincia di Brindisi, nel sud della regione. Angolo stupendo della Puglia, Ostuni è caratterizzata da casette bianche, caratterizzate da un materiale come la calce: per questo è soprannominata “la città bianca”. A quanto pare, la calce aiutava anche a proteggere dalle epidemie.

La luce del sole, illuminando gli edifici, crea un effetto di luce veramente incredibile: una passeggiata fra le stradine di Ostuni, come mostra anche l’account Instagram @finestre_sui_borghi, è un’esperienza davvero incredibile. Tra le meraviglie della città, è possibile visitare anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, una bellezza da osservare sia dall’interno, sia per le opere artistiche al suo interno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora ⭐️ Borghi da scoprire (@finestre_sui_borghi)

Oltre al centro storico, assolutamente da vedere Arco Scoppa, le mura aragonesi e il panorama vista mare, oltre alla caratteristica porta blu e Piazza della Libertà. Nel caso in cui si decidesse di fare una vacanza in Italia, per la particolarità del suo borgo e per tutto ciò che ha da offrire, a livello paesaggistico, artistico e non solo, Ostuni risulta una meta assolutamente da aggiungere alla propria lista, ancor di più d’estate e con le belle giornate.