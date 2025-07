Nel mio ultimo viaggio negli Stati Uniti ho provato la ‘torta key lime’: così buona, che ora non posso più farne a meno

La ‘torta key lime’ è una vera istituzione negli Stati Uniti, se la provi anche solo una volta, te ne innamori subito: è deliziosa.

Quando si viaggia, oltre a scoprire le bellezze storiche e culturali del posto, si andrà alla ricerca anche dei piatti più caratteristici, che rispecchiano quelle che sono le tradizioni locali. Che sia una località di italiana o una straniera, saranno tantissime le pietanze che si potranno provare. Una in particolare merita davvero una nota di merito ed è la torta key lime, tipico dolce degli Stati Uniti.

La Key Lime Pie è un dolce tradizionale degli Stati Uniti, in particolare della Florida, e più nello specifico è tipica dell’arcipelago delle Florida Keys, da cui prende il nome. La ricetta tradizionale non richiede cottura (grazie alla reazione chimica tra il succo di lime e il latte condensato), anche se oggi si preferisce cuocerla brevemente per motivi di sicurezza alimentare.

La ricetta originale per gustare la torta Key Lime: sarà un’esplosione di sapori

Preparare la torta key lime non è affatto complicato, tuttavia, sarà importante seguire alla lettera tutti i passaggi affinché il risultato finale possa essere proprio come la versione originale. Vediamo quindi nel dettaglio gli ingredienti e il procedimento per realizzarla in casa senza difficoltà.

Ingredienti per 12 porzioni

Per la base:

Biscotti Digestive 250 g

Burro 80 g

Zucchero 2 cucchiai

Per la crema:

Succo di lime 120 ml

Latte condensato 400 ml

Tuorli 4

Scorza di lime 1 cucchiaino

Per la copertura:

Panna fresca liquida 250 ml

Zucchero 2 cucchiai

Procedimento:

Iniziare ponendo i biscotti in un mixer e frullarli finemente Trasferire il tutto in una ciotola e aggiungere o zucchero semolato Mescolare ed unire il burro fuso, quindi amalgamare bene gli ingredienti Foderare, con il composto, i bordi e il fondo di una tortiera dai bordi svasati e del diametro di 20 cm Pressare con le mani o con il dorso di un cucchiaio per avere uno strato uniforme e compatto Mettere lo stampo in forno a 180° per circa 10 minuti, poi estrarlo e lasciare raffreddare completamente su di una gratella Nel frattempo preparare la crema per il ripieno versando i tuorli in una ciotola e sbattere per 5 minuti fino a che non diventino gonfi, chiari e spumosi A questo punto aggiungere il latte condensato e sbattere per altri 5-10 minuti Poi aggiungere il succo di lime e sbattete ancora per altri 5 minuti Unire in ultimo la scorza grattugiata di lime ed amalgamarla agli ingredienti Versare la crema ottenuta all’interno della tortiera foderata con il composto di biscotti sbriciolati e infornare a 180° per 15 minuti Trascorso il tempo di cottura, estrarre la key lime pie e lasciarla raffreddare completamente Coprirla con della pellicola trasparente e metterla in frigorifero per almeno 4 ore Prima di servire la key lime pie, montare la panna fresca con lo zucchero e ricoprire la superficie della torta con il composto ottenuto, praticando delle rose di panna.

Ed ecco che la Key Lime Pie è pronta per essere servita e gustata in tutta la sua incredibile freschezza.