Spiagge in Puglia più adatte ai bambini, tutte le bandiere verdi aggiornate al 2024

Ecco quali sono le spiagge in Puglia più adatte ai bambini di tutte le età che hanno ricevuto la bandiere verde da parte dei pediatri.

Quando si parte in vacanza con i più piccoli è sempre bene sapere quali sono le mete che consentono loro di giocare in sicurezza al fine di trascorrere dei giorni di relax all’insegna del divertimento. In particolare andiamo di seguito a scoprire quali sono tutte le località balneari che sono state inserite nella lista delle bandiere verdi in Puglia 2024.

Con questo riconoscimento ideato dal Professore Italo Farnetani, che coinvolge i pediatri italiani, si premiano tutte quelle spiagge che hanno determinate caratteristiche di sicurezza, come fondale basso per giocare sul bagnasciuga, ma anche presenza di personale dedicato all’assistenza dei bagnanti e attrezzature dedicate ai bambini.

La Puglia ha ben 13 spiagge più adatte ai bambini, scopriamo di seguito quali sono.

La lista delle spiagge per bambini in Puglia con le bandiere verdi

Sappiamo bene che le spiagge più belle in Puglia sono tantissime e tutta la costa offre la possibilità di scegliere località balneari più o meno note per trascorrere delle vacanze indimenticabili. Tuttavia se al seguito avete anche dei bambini, alcune mete potrebbero essere non adatte. Ecco allora dove andare insieme a tutta la famiglia.

Per facilitare la scelta della meta ideale per voi e i vostri bambini abbiamo raggruppato le spiagge pugliesi in base alla provincia di appartenenza.

Spiagge adatte ai bambini in provincia di Brindisi

Se volete andare al mare in provincia di Brindisi, le spiagge per bambini che hanno ricevuto le bandiere verdi sono le seguenti:

Fasano

Ostuni

La spiaggia di Fasano ha ottenuto il riconoscimento nel 2016, tra l’altro in città c’è anche lo Zoo Safari, dove vedere anche i delfini, mentre quella di Ostuni è bandiera verde sin dal 2008.

Spiagge per bambini in provincia di Lecce

La zona costiera della provincia di Lecce è famosa per i luoghi della movida salentina estiva ma ci sono tante spiagge molto rinomate che sono anche adatte ai bambini. Tutta la famiglia, insomma, avrà modo di divertirsi in queste località dai mare.

Gallipoli

Melendugno

Otranto

Porto Cesareo

Salve – Marina di Pescoluse

Tra le spiagge del Salento adatte ai bambini troviamo la spiaggia di Gallipoli è bandiera verde dal 2009, un anno dopo cioè nel 2010 Marina di Pescoluse, nota come “Maldive del Salento” ha guadagnato il riconoscimento, segue la spiaggia di Otranto dal 2012, mentre Melendugno e Porto Cesareo con la sua spiaggia caraibica lo sono dal 2016.

Spiagge adatte ai bambini in provincia di Taranto

Anche in provincia di Taranto potete trovare zone di mare spettacolari e perfette per la vacanza insieme a tutta la famiglia, come ad esempio:

Ginosa – Marina di Ginosa

Lizzano – Marina di Lizzano

Marina di Ginosa è bandiera verde dal 2015, Marina di Lizzano dal 2010, tra le bandiere verdi dell’Adriatico attrezzate per accogliere i bagnanti di tutte le età.

Spiagge adatte ai bimbi in provincia di Foggia

Tra le località balneari a misura di bambino in provincia di Foggia ci sono:

Rodi Garganico (dal 2012)

Vieste (dal 2009)

Rodi Garganico rientra all’interno del Parco Nazionale del Gargano, la sua posizione elevata a picco sul mare lo rende molto suggestivo. Vieste è considerata anche il borgo degli innamorati.

Altre spiagge per bambini in Puglia

Segnaliamo anche la spiaggia di Margherita di Savoia in provincia di Barletta-Andria-Trani, entrata nella lista delle bandiere verdi dal 2019, e Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni in provincia di Bari (dal 2016).