Le 10 spiagge più belle e imperdibili della Puglia. Ecco dove andare al mare.

Con i suoi 800 km di costa, le Puglia ha una infinità di spiagge. Tra Mare Adriatico e Mar Ionio, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dal Gargano al Salento, le spiagge della Puglia sono varie e bellissime, adatte per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Dalle lunghe distese di sabbia finissima, bianca o dorata, alle calette circondate da rocce e faraglioni. Tutte sono bagnate da acque limpidissime. Trovate spiagge libere e selvagge a quelle attrezzate, dotate di tutti i comfort e servizi.

C’è solo l’imbarazzo della scelta, qui vi proponiamo un elenco delle 10 spiagge della Puglia più belle, quelle, secondo, noi davvero imperdibili.

Le 10 spiagge più belle e imperdibili della Puglia

Quella che vi proponiamo è una lista delle meraviglie di spiagge e località balneari dove andare in vacanza in Puglia. Una lista per forza di cose limitata, perché qualche bella spiaggia rimane purtroppo fuori dall’elenco.

Infatti è impossibile citare tutte le più belle spiagge della Puglia su 800 km di costa. Si tratta comunque di un elenco rappresentativo delle migliori località della regione, dove andare almeno una volta nella vita oltre ai 10 luoghi della Puglia da vedere assolutamente.

Allora ecco le 10 spiagge più belle e imperdibili della Puglia. Le mete ideali per le vacanze al mare.

Otranto (Lecce)

Otranto è in provincia di Lecce, si affaccia sull’Adriatico. Con il suo caratteristico centro storico ricco di monumenti, è stata premiata anche borgo più bello e amato d’Italia nel 2016.

Polignano a Mare (Bari)

Polignano a Mare sorge su un costone roccioso a strapiombo sul mare, interrotta da calette dove si aprono le spiagge, la principale e più famosa è quella del centro storico, che offre uno scenario mozzafiato. Polignano è famosa anche per il caratteristico e romantico ristorante all’interno della Grotta Palazzese, uno dei più belli al mondo.

Melendugno (Lecce)

Melendugno si trova in Salento, sopra Otranto, ed è un’altra località di mare molto amata dai turisti. Il centro abitato si trova nell’entroterra, mentre il litorale è costellato da cinque torri di avvistamento risalenti al ‘500.

Si tratta di Torre Specchia Ruggeri, Torre di San Foca, Torre di Roca Vecchia, Torre dell’Orso. Melendugno ha è anche la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato ogni anno alle spiagge adatte ai bambini e alle famiglie.

Castro (Lecce)

Località del Salento adriatico dalla costa rocciosa, Castro si caratterizza per il centro abitato di casette bianche. Il litorale si trova nella frazione di Castro Marina, che ospita anche il porto turistico, mentre il centro del paese sorge su un colle più in alto. Si trova a sud di Otranto. Ad ogni modo la Puglia non è solo Salento! Le località top nel gargano da non perdere sono tante, scopritele tutte.

Rodi Garganico (Foggia)

La località di Rodi Garganico si affaccia sul Mar Adriatico, dal promontorio del Gargano. Ha un ampio litorale sabbioso e fa parte del Parco nazionale del Gargano. Il centro abitato sorge a sua volta su un piccolo promontorio roccioso, che divide in due la spiaggia. Il luogo e il suo centro abitato sono di straordinaria bellezza. Una delle spiagge del Gargano più belle in assoluto.

Porto Badisco (Lecce)

Porto Badisco località della costa adriatica salentina, si trova nel territorio del Comune di Otranto. Si tratta di una stretta insenatura e caletta rocciosa a metà strada tra Otranto, a nord, e Santa Cesarea, a sud. Qui il paesaggio è meraviglioso, con acque che vanno dall’azzurro, allo smeraldo al cobalto.

Marina di Mancaversa (Lecce)

Frazione del comune di Taviano, Marina di Mancaversa sorge sulla costa poco più a sud di Gallipoli, nel Salento Ionico. La acque del mare sono limpide e cristalline, è una delle spiagge imperdibili in Puglia. Qui si alternano basse scogliere e spiagge, circondate dalla macchia mediterranea. Il mare è l’ideale le per le immersioni. La zona è allo tesso tempo libera e selvaggia, ma ben servita, con bar e ristoranti.

Marina di Pescoluse (Lecce)

La bellissima Marina di Pescoluse è soprannominata le “Maldive del Salento“. Si tratta di una frazione del comune di Salve. Il litorale si affaccia sul Mar Ionio, sulla punta sud-orientale della Puglia, vicino a Leuca. Qui la sabbia è bianca e finissima, con spiagge molto ampie, i fondali sono bassi e le acque turchesi e limpidissime.

Punta Prosciutto (Lecce)

Un’altra località meravigliosa, tra le più belle spiagge della Puglia in assoluto, è quella di Punta Prosciutto, nel territorio del Comune di Porto Cesareo, sulla costa ionica salentina. Anche qui ci sono vaste distese di spiaggia libera, dalla sabbia bianca e finissima, acque turchesi e azzurre e cristalline. Un vero e proprio paradiso naturale.

Torre Lapillo (Lecce)

Infine, vicino a Punta Prosciutto, sempre nel comune di Porto Cesareo si trova la frazione di Torre Lapillo, dal nome della torre di avvistamento che si affaccia sul suo litorale, conosciuta anche come Torre di San Tommaso. La località in provincia di Lecce si affaccia su una baia dall’ampio litorale sabbioso e le acque limpide e turchesi.

A cura di Valeria Bellagamba e Kati Irrente