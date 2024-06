Le bandiere verdi dell’Adriatico per il 2024: le spiagge più adatte per le famiglie con bambini

New entry nell’elenco delle spiagge con bandiera verde dove poter andare sull’Adriatico, come divertirsi in sicurezza al mare con i bambini.

Anche quest’anno 2.949 pediatri hanno stillato l’elenco delle spiagge migliori per le famiglie con bambini, quelle che si sono, dunque, aggiudicate la famosa bandiera verde, che indica tutta una serie di requisiti fondamentali per far sì che una spiaggia sia perfetta anche per i più piccoli. Sull’Adriatico ce ne sono tantissime e c’è anche una nuova entrata che è stata una vera sorpresa.

Andare a mare con i bambini non è sempre facile, per questo è importante accertarsi che le spiagge rispettino una serie di requisiti per far sì che un posto sia adatto anche per i più piccoli e soprattutto non sia pericoloso per loro.

Le bandiere verdi dell’Adriatico: tutte le spiagge per le singole regioni

Una spiaggia per aggiudicarsi la bandiera verde deve rispettare alcuni requisiti fondamentali, deve avere chiaramente il mare pulito, l’acqua non deve diventare subito alta, mettendo in pericolo i più piccoli, deve avere attrezzature e servizi, assistenti di spiaggia e anche un servizio ristorazione. Dopo aver visto le bandiere verdi della Calabria, scopriamo le spiagge sull’Adriatico che hanno ottenuto quest’importante riconoscimento.

Italo Farnetari, pediatra ideatore di quest’iniziativa, ha spiegato che una spiaggia ottiene questo certificato se viene votata da almeno 35 pediatri dei partecipanti a quest’iniziativa, che verificano anche le documentazioni esistenti sulla qualità delle acque, che arrivano direttamente da fonti istituzionali.

Abruzzo, le spiagge con bandiera verde

Questa è la regione più verde d’Italia, quella in cui ci sono più spiagge con bandiere verdi. Quest’anno è entrata nell’elenco anche quella di San Salvo, a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Nell’elenco ci sono: Alba Adriatica (Teramo) 2019, Giulianova (Teramo) 2010; Montesilvano (Pescara) 2010; Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) 2019; Pescara 2016; Pineto – Torre Cerrano (Teramo) 2016; Roseto degli Abruzzi (Teramo) 2012; Silvi-Silvi Marina (Teramo) 2012; Tortoreto (Teramo) 2015; Vasto-Vasto Marina (Chieti) 2010.

Emilia Romagna, le spiagge con bandiera verde

È la seconda regione d’Italia con più spiagge con bandiera verde, ce n’è una ogni 13,5 km: Bellaria – Igea Marina (Rimini) 2012; Cattolica (Rimini) 2012; Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) 2010; Cesenatico (Forlì Cesena) 2012; Gatteo – Gatteo Mare (Forlì – Cesena) 2015; Misano Adriatico (Rimini) 2015; Ravenna – Lidi Ravvenati (Ravenna) 2015; Riccione (Rimini) 2008; Rimini 2016; San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forlì – Cesena) 2016

Marche, le spiagge con bandiera verde

Anche nelle Marche, come dimostra l’elenco, non mancano spiagge con bandiera verde: Civitanova Marche (Macerata) 2012; Cupra Marittima (Ascoli Piceno) 2020; Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino) 2016; Gabicce mare (Pesaro – Urbino) 2015; Grottammare (Ascoli Piceno) 2016; Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino) 2016; Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015; Pesaro (Pesaro – Urbino) 2016; Porto Recanati (Macerata) 2012; Porto San Giorgio (Fermo) 2010; San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008; Senigallia (Ancona) 2012; Sirolo (Ancona) 2016.

Friuli Venezia Giulia, le spiagge con bandiera verde

Il Friuli Venezia Giulia ne ha invece tre: Grado (Gorizia) 2010; Lignano Sabbiadoro (Udine) 2008.