Spiagge da sogno: le acque cristalline delle Maldive…ma nel Salento

State cercando una destinazione da sogno per le vacanze estive? Vi portiamo alle Maldive, ma in Italia!

Le spiaggia più bella del Salento? Probabilmente è Marina di Pescoluse ed è una località pazzesca che vi farà venire voglia di partire subito!

Siamo in Puglia, meta ambita da molti turisti italiani e stranieri durante l’estate per trascorrere le proprie ferie immersi nella natura tutta made in Italy. Specialmente nel Salento, i turisti si affollano lungo le splendide spiagge che si trovano praticamente ovunque, ma una delle zone più rinomate e famose è sicuramente la spiaggia di Marina di Pescoluse, altrimenti conosciuta come le Maldive del Salento.

Marina di Pescoluse, le Maldive del Salento

Questa spiaggia si contraddistingue per i suoi fondali bassi quasi a perdita d’occhio: per tuffarvi e arrivare a non toccare la sabbia bianchissima dovrete infatti spingervi molto al largo. La spiaggia risulta dunque particolarmente adatta anche per chi viaggia con bambini che potranno giocare qui in acqua senza il rischio di improvvisi fondali a strapiombo. Il mare, di un colore azzurro quasi trasparente, si incontra a riva con una lingua di sabbia dal candore abbagliante.

Pescoluse si può dunque definire incantevole come le spiagge esotiche delle Maldive! L’ampia spiaggia di sabbia finissima lunga quasi 4 chilometri e protetta dalle dune e la macchia mediterranea non ha infatti niente da invidiare a destinazioni dall’altra parte del mondo. Soprattutto in termini di mare e di candore della sabbia, Marina di Pescoluse in Salento è sicuramente una spiaggia pazzesca che merita di essere visitata. A maggior ragione oggi che le vacanze in Italia sono quelle più consigliate e quelle più quotate proprio per far ripartire l’economia locale.

Le altre spiagge da sogno del Salento

Va detto, la spiaggia di Pescoluse, le Maldive del Salento, è bellissima, ma ci sono anche tante altre calette da scoprire che renderanno la vostra vacanza un vero e proprio tuffo nella meraviglia della Puglia.

Quando andare in Salento

Se vi state chiedendo qual è il periodo migliore per andare in vacanza in Salento, un consiglio: evitate, se possibile, il mese di agosto. È super affollato. Meglio optare per settembre e anche ottobre perché la bellezza del mare e delle spiagge qui non conosce stagione!