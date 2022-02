San Valentino nelle città europee più romantiche per una fuga d’amore. I luoghi da sogno.

Manca una settimana a San Valentino, la festa degli innamorati. Se ancora non avete deciso come festeggiare, siete ancora in tempo per organizzare un viaggio last minute in una favolosa città romantica d’Europa. Le occasioni non mancano.

Quest’anno il 14 febbraio è un lunedì, i più fortunati potranno allungare il weekend. Tutti gli altri potranno anticipare la festa di qualche giorno. La fuga romantica di un weekend in una bella città europea è un’ottima occasione per festeggiare. Il Vecchio Continente offre città straordinarie, ricche di cultura e bellezze, con centri storici antichi e pittoreschi. Inoltre, dal 1° febbraio si viaggia in tutta l’Unione Europea con il solo Green pass. Niente più tamponi obbligatori né quarantene.

San Valentino nelle città europee più romantiche

Siamo entrati nel mese di San Valentino e di Carnevale. Mentre molti viaggiatori stanno già organizzando le loro vacanze per la prossima primavera estate, c’è chi ancora si deve decidere su cosa fare e soprattutto dove andare per la festa degli innamorati. Il 14 febbraio, giorno in cui si celebra il santo protettore di tutte le coppie, sarà quest’anno di venerdì e l’occasione è ghiotta per organizzare un bel weekend fuori, una fuga romantica in piena regola.

Qui vi segnaliamo le città più romantiche d’Europa, quelle che non possono mancare nella lista delle destinazioni di viaggio da visitare in coppia. Ecco dove andare a San Valentino 2022.

Vienna

Elegante, piena di vita, arte e cultura. Golosa con le sue pasticcerie, le cioccolaterie e i caffè, Vienna è una città ricca di fascino, con un centro storico romantico e visitabile a piedi. La bellezza della sua architettura, i monumenti e i numerosi musei da visitare vi regaleranno un weekend romantico con i fiocchi. La capitale austriaca è collegata da numerosi voli low cost. È la città del Bacio del Klimt, opera che potete ammirare nel museo del Belvedere. Più romantica di così! Scarica qui la nostra guida.

Praga

Città magica dell’Est europeo, Praga è un’altra tappa classica e obbligata. Passeggiare mano nella mano sullo storico Ponte Carlo, al tramonto, è un’esperienza straordinaria. Così come ammirare la città dall’alto, dal quartiere dell’imponente e magnifico Castello di Praga, dove andare alla scoperta di tante altre bellezze, tra chiese, palazzi e il famoso Vicolo d’Oro.

Budapest

Restiamo ancora sul classico e sull’Est Europa, ma questa città è assolutamente romantica e imperdibile a San Valentino. Budapest offre tantissimo per un soggiorno di coppia, dagli hotel e ristoranti romantici alle vie del centro storico, passando per le sue splendide terme, da non perdere i Bagni Széchenyi, fino alla vivace vita notturna. La capitale dell’Ungheria, poi, è anche una città economica e raggiungibile con molti voli low cost.

Tallinn

Una città sospesa tra Ovest e Est Europa per influenze culturali e perla del Nord, Tallinn, capitale dell’Estonia affacciata sul Mar Baltico è un’altra destinazione romantica da segnare in agenda. Meno frequentata rispetto alle altre capitali europee, la città è tuttavia una meta in grande crescita, grazie all’ampia offerta di attrazioni, tra cultura, storia e divertimento, insieme ai numerosi voli low cost che la collegano al resto d’Europa. Il suo centro storico è Patrimonio Unesco. Una opzione di viaggio da prendere in considerazione è anche quella di visitarla con una crociera sul Baltico.

Porto

Spostiamoci nella parte più occidentale d’Europa. La coloratissima e vivace Porto, città del Portogallo, non poteva mancare dall’elenco delle città romantiche per San Valentino 2020. Anche il suo centro storico è Patrimonio Unesco e offre tante attrazioni. Qui potete immergervi in una cultura antichissima, tra meraviglie architettoniche coloratissime e l’abbacinante bellezza degli azulejos, le famose piastrelle di ceramica smaltate e dipinte di blu che illustrano storie e momenti salienti della storia del Portogallo. Irrinunciabile, poi, la tappa nei locali che servono il locale vino porto. Consigliamo anche le escursioni nella spettacolare regione vinicola della Valle del Douro.

Stoccolma

Per i viaggi di San Valentino alla scoperta delle città europee, una meta molto romantica del Nord Europa è Stoccolma, anch’essa attraversata da numerosi canali che ne fanno una sorta di Venezia del Nord, sebbene questa sia una definizione abusata. La capitale della Svezia, infatti, sorge su 14 isole e ha una vastissima offerta di monumenti, musei, arte, cultura in genere, palazzi storici imponenti e scorci pittoreschi. Avete solo l’imbarazzo della scelta dei luoghi da visitare. Il cuore della città è piazza Stortorget nel quartiere di Gamla Stan,

Parigi

Concludiamo questa rassegna con una città forse un po’ scontata come meta di viaggio romantica, proposta e riproposta di continuo tra le destinazioni romantiche, ma assolutamente irrinunciabile. Parigi però è sempre Parigi e nell’elenco delle città più romantiche d’Europa non può certo mancare. Basta non farsi sedurre dai richiami del turismo più scontato.

Le bellezze della Ville Lumière offrono sempre uno spettacolo magnifico e se vedere Notre Dame ferita dall’incendio dello scorso aprile fa male al cuore, potete fare il pieno di bellezza con la Sainte-Chapelle, i ponti e le banchine sulla Senna, la classica Tour Eiffel, i giardini delle Tuileries e ovviamente il luogo romantico per eccellenza di Parigi: il quartiere di Montmartre. Non mancate, però, di andare alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e più insoliti.

