Vacanze che saltano all’ultimo? Anche senza partire puoi viverle benissimo con questi suggerimenti. – (viagginews.com)

Può capitare che non si riesca ad andare in vacanza o che i programmi saltino all’ultimo, ma se resti a casa puoi sempre divertirti così.

Mentre ci sono i fortunati che riescono ad accaparrarsi la settimana perfetta per andare in ferie dove vuole, si amplia la folla di chi rimane a casa. I motivi per cui in estate non si riesce a partire possono essere svariati, a partire dal fattore economico. Anche quando si ha tempo a disposizione le tariffe dei voli o degli hotel possono scoraggiare chi non ha un grosso budget.

L’idea di restare a casa mentre amici e parenti pubblicano ovunque foto e video di località di mare o di una città storica mette a dura prova all’inizio. Questo però non significa che si debbano passare le giornate libere a scorrere i social e a sperare che passino presto. Anzi, stare fermi a pensare a cosa si è rinunciato farà tornare al lavoro più nervosi di prima.

L’atteggiamento corretto per superare un’estate senza viaggi è quello propositivo. Invece di lasciare che i giorni passino mentre si è a casa conviene metterli a frutto e organizzare una specie di finta vacanza. Può essere anzi l’occasione per fare qualcosa di diverso pur senza prendere un aereo.

Come vivere una vacanza a casa propria

La prima cosa da fare è fare il possibile per sentirsi davvero in ferie, non solo fermi a casa in un giorno qualunque. Per riuscirci si può partire dando una rinfrescata all’arredamento, togliendo i soprammobili più vecchi e pulendo bene le stanze. Se possibile nelle camere si possono cambiare le lenzuola scegliendone di nuove azzurre o verde acqua, che richiamino il mare.

Una volta terminato la casa avrà un aspetto diverso, nuovo. Si può anche approfittare dell’occasione anche per rinnovare il proprio guardaroba. Per iniziare si possono buttare via i costumi e vestiti rovinati, approfittando dei saldi estivi per prenderne di nuovi. Con l’occasione ci si può sbizzarrire e provare fantasie o sfumature che mancano nell’armadio.

La parola chiave ovviamente è novità, e la si può applicare anche a tutto il resto. Nei giorni di ferie si può cambiare la propria routine, concedendosi di fare con calma visto che non c’è fretta di uscire. Al tempo stesso c’è finalmente modo di organizzare qualcosa con gli amici che come noi non sono riusciti a prenotare da nessuna parte.

Quindi via libera agli apertivi e le cene a casa o nei locali della propria città, dove non sarà difficile trovare posto dopo l’esodo dei vacanzieri. Ci si può anche riscoprire turisti nella propria città, visitando i musei o andando agli eventi locali.