Aereo, nuove regole a bordo: vietato salire con questo alimento, brutto colpo per gli italiani – viagginews.com

É stato introdotto un nuovo divieto per i passeggeri che viaggiano a bordo di un aereo: a loro non sarà più consentita una vecchia abitudine che riguarda gli alimenti.

Viaggiare in aereo può essere l’unico modo per raggiungere la meta delle proprie vacanze o semplicemente quello grazie al quale poter adempiere ad un impegno. Ogni giorno milioni di passeggeri scelgono questo mezzo per la rapidità di spostamento che consente, oltre che spesso per i prezzi vantaggiosi.

L’esperienza tuttavia, non è delle più scorrevoli, considerando le procedure complesse a cui bisogna adeguarsi. Prima di salire finalmente a bordo, è necessario destreggiarsi tra complesse prenotazioni, organizzazioni meticolose della valigia e check-in una volta giunti in aeroporto.

Anche sistemati sul proprio posto però, le regole a cui prestare attenzione sono molte. A partire da quelle comportamentali, che se non seguite alla lettera, possono sottoporre al rischio di andare incontro a pesanti sanzioni. Non si tratta più semplicemente di non alzarsi quando non è consentito, di non disturbare i vicini con posizioni invadenti e di non utilizzare lo smartphone.

Una nuova norma introdotta da alcune compagnie farà tremare gli italiani e non solo. Per molti il viaggio in aereo rappresenta l’occasione di concedersi una pausa di relax. Questo voleva dire anche approfittarne per gustare uno snack o una buona bevanda, almeno fino a questo momento.

Il nuovo divieto per i passeggeri: mai più la bevanda a bordo

Per gli italiani, si sa, fermarsi ad un bar per fare colazione sorseggiando un buon caffè è un rituale irrinunciabile. Un’abitudine che prosegue anche quando si sale in aereo, come spesso capitava fino a quando era consentito portare questa bevanda a bordo.

Alcune compagnie aeree internazionali come Virgin Atlantic, EasyJet, KLM e Ryanair hanno deciso di aderire ad una nuova normativa stringente. Ai passeggeri sarà vietato introdurre in cabina il caffè o altre bevande calde che sono state acquistate in aeroporto.

Una singolare imposizione che farà storcere il naso a molti viaggiatori che giungevano all’ingresso del velivolo con il loro bicchiere in mano. In questi casi infatti, si vedranno costretti a bere o gettare il contenuto nella spazzatura senza alcuno sconto.

Il motivo è presto detto. Le compagnie si sono affrettate a sostenere che la decisione è arrivata per una pura ragione di sicurezza. In molti casi si è verificato che il passeggero abbia versato inavvertitamente la bevanda bollente sugli altri viaggiatori, provocando loro anche delle serie ustioni.

In secondo luogo, per i più furbi la tazza da caffè era un pretesto per introdurre sull’aereo bevande alcoliche, un pericolo che in questo modo sarà scongiurato. L’opinione pubblica tuttavia, ha lasciato emergere ipotesi ben diverse.

Secondo molti questa mossa rientrerebbe in una delle tante strategie adottate dalle compagnie aeree per aumentare le vendite di prodotti a bordo. In mancanza di acquisti provenienti dal bar, i passeggeri dovranno provvedere a soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi al personale dell’aereo.