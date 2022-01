Nuove regole di viaggio in Europa: niente più tamponi, solo Green pass. Le ultime notizie.

Arrivano nuove raccomandazioni dal Consiglio dell’Unione Europea per i viaggi tra i Paesi membri. L’indicazione, che gli Stati dovranno recepire, è quella di consentire l’ingresso ai viaggiatori con il solo Certificato digitale Covid-19, il Green pass europeo, senza richiedere più il tampone negativo.

Il Green pass europeo era stato concepito proprio con questo obiettivo: agevolare gli spostamenti nella UE di cittadini e residenti nella senza ulteriori restrizioni, se non per comprovati motivi di necessità. La recrudescenza dell’epidemia a fine anno, con l’esplosione dei contagi dovuti alla variante Omicron, ha costretto gli Stati membri a reintrodurre delle limitazioni, tra tamponi negativi e isolamento fiduciario.

Queste limitazioni, però, dovranno finire, secondo le nuove raccomandazioni del Consiglio UE.

Leggi anche –> Regno Unito: via il tampone all’arrivo per i viaggiatori vaccinati

Nuove regole di viaggio in Europa: niente più tamponi, solo Green pass

Dal 1° febbraio per viaggiare nei Paesi dell’Unione Europei sarà sufficiente il solo Green pass, EU Digital certificate Covid-19, Certificato digitale Covid-19 UE. Non sarà, o almeno non dovrebbe, essere più richiesto il test negativo alla partenza.

È quanto hanno deciso i 27 Stati membri nella riunione del Consiglio dell’Unione Europea sulle nuove regole per la circolazione in sicurezza all’interno della UE.

“Le misure adottate per contrastare la pandemia devono essere basate sulla condizione della persona, e non sulla situazione a livello regionale, eccezion fatta per le aree dove il virus circola a rischio molto elevato”,si legge in una nota del Consiglio UE.

Dunque, non sarà l’area di provenienza del viaggiatore europeo a determinare eventuali limitazioni di viaggio, tranne per le zone più a rischio, ma il suo stato personale, se è vaccinato oppure no. In caso di viaggiatori non vaccinati, dunque, potrà essere richiesto un tampone negativo per spostarsi nella UE ma non ai viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale.

Le nuove regole sono state adottate per semplificare la vita ai cittadini europei e tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi.

Inoltre, la validità del Green pass europeo ottenuto con la seconda dose di vaccino è stata portata a 9 mesi. La nuova durata entrerà in vigore il 1° febbraio.

Leggi anche –> Pass vaccinale in Francia, tutti i casi in cui è richiesto