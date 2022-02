San Valentino al lago: le mete più belle per un weekend romantico. Ecco dove andare.

Siamo nella settimana che precede il weekend di San Valentino, anche se la ricorrenza quest’anno cadrà lunedì prossimo. Un weekend lungo, dunque, per i più fortunati, o una festa anticipata a sabato e domenica.

Le occasioni per celebrare la festa degli innamorati non mancano. Oltre alle classiche cenette o serate romantiche nei locali, non c’è niente di meglio che un bel viaggio o una fuga d’amore.

Tanti sono i posti suggestivi dove trascorrere la festa degli innamorati in Italia, qui vogliamo segnalarvi le mete al lago più romantiche. Luoghi incantevoli, dove concedervi momenti tutti per voi, per passeggiate mano nella mano lungo le rive di splendidi specchi d’acqua o per stare seduti sulle panchine ad ammirare il paesaggio. I laghi italiani offrono cultura, arte, gastronomia, sport e tante attività imperdibili. Scopriamo insieme dove andare, anche non lontano dalle grandi città.

San Valentino al lago in Italia: dove andare

Vi portiamo nelle più romantiche località di lago in Italia da visitare per il vostro San Valentino 2022. Una selezione di luoghi da sogno, mete ideali per una fuga d’amore, che sia una breve vacanza, un weekend o anche la gita di solo giorno, via dalla routine quotidiana e dal caos delle grandi città.

Lago di Como, Varenna

Uno dei laghi più belli d’Italia, dove si affacciano borghi gioiello e splendide ville, è il Lago di Como, facilmente raggiungibile da Bergamo e da Milano. Qui potete fermarvi nell’incantevole Varenna, affacciata sulla riva destra del lago di fronte a Bellagio, alla quale è collegata dal battello. Varenna è un grazioso borgo di casette colorate, abitato da meno di 800 residenti. Da vedere qui le ville Cipressi e Monastero, il Castello di Vezio, che sorge su un promontorio che sovrasta il paese e soprattutto è da percorrere la Passeggiata degli innamorati, sul lungo lago.

Lago di Nemi

A due passi da Roma, nel Parco dei Castelli Romani, troviamo il grazioso Lago di Nemi, dove si affaccia da un’altura dei Colli Albani l’omonimo borgo. Un luogo perfetto per una fuga di San Valentino, anche di un giorno soltanto, che offre una bellezza paesaggistica straordinaria ed è ricco arte, storia e cultura. Qui infatti trovate non solo l’incanto del borgo e del panorama di lago, ma anche aree archeologiche. Il centro storico di Nemi ospita edifici medievali e rinascimentali e nelle vicinanze si trova l’area archeologica del tempio di Diana Aricina (o Nemorense), divinità alla quale era consacrato il bosco circostante.

A poca distanza dall’area archeologica si trova il Museo delle navi romane, affacciato sulle rive del Lago di Nemi. Qui sono conservati solo dei modelli di antiche navi che andarono bruciate durante la Seconda guerra mondiale. Per San Valentino il borgo di Nemi organizza iniziative dedicate agli innamorati, con mostre d’arte, visite, percorsi guidati e con una passeggiata speciale fino alla Terrazza degli Innamorati, con veduta mozzafiato sul lago.

Lago di Burano, Capalbio

In Toscana, nella maremma grossetana, troviamo lungo la costa di Capalbio il Lago di Burano. Più che un vero e proprio lago, si tratta di una laguna salmastra, che è Oasi Wwf e Riserva Statale. Un posto libero e selvaggio, per escursioni immersi nella bellezza e nel silenzio della natura. Sul versante del lago che dà verso il mare si affaccia la suggestiva Torre del Buranaccio, risalente alla metà del Cinquecento, che contemporaneamente domina il lago e la spiaggia. Si raggiunge passando su un ponte di pietra che attraversa il canale che collega il Lago di Burano con il mare. Purtroppo però è visitabile solo dall’esterno, perché è proprietà privata. Da ammirare qui è soprattutto la natura, la flora mediterranea e la fauna che popolano questo luogo affascinante.

Lago d’Iseo, Monte Isola

Una meta bellissima e ancora troppo poco considerata è il Lago d’Iseo, tra le province di Bergamo e Brescia. Qui si affacciano tanti borghi incantevoli, come la cittadina di Lovere, mentre al centro dell’ansa verso sud troviamo la suggestiva Monte Isola, la più grande isola lacustre dell’Europa meridionale e centrale e con i suoi 600 metri di altitudine anche una delle più elevate. Monte Isola come dice il nome è un’isola montuosa e anche un comune, formato da diverse pittoresche frazioni, con piccoli agglomerati di case affacciati sul lago o arrampicati sul monte. Si tratta di un luogo di eccezionale bellezza paesaggistica, che unisce al pregio naturalistico quello culturale e artistico, con tesori inaspettati.

A Monte Isola potete visitare paesini caratteristici, che ospitano residence, alberghi, b&b e ristoranti tipici, la rocca medievale di Castello Oldofredi (Rocca Martinengo) e su tutti il Santuario della Madonna della Ceriola, nel punto più alto dell’isola. Il Lago d’Iseo è facilmente raggiungibile da Brescia, Bergamo e Milano.

Lago Maggiore, Arona

Un’altra splendida meta per un romantico San Valentino al lago è Arona, deliziosa cittadina sul Lago Maggiore. È una cittadina storica ricca di monumenti interessanti e con scorci incantevoli, alle spalle della quale sorge il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, compreso nel Patrimonio dell’Umanità Unesco diffuso dei “Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi“. Arona si trova nella parte piemontese del Lago Maggiore. Da visitare sono la Collegiata della Natività di Maria Vergine, del XV secolo, il Santuario del Sacro Monte di San Carlo, il trecentesco Broletto o Palazzo di Giustizia e la Rocca Borromea, luogo in cui nacque San Carlo Borromeo, oggi un parco pubblico con alcune rovine dell’antico edificio, sulla collina che domina la città.

A cura di Valeria Bellagamba