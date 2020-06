Trenitalia offerta famiglia: viaggiare in treno a prezzi scontati. Tutte le informazioni utili.

Sarà un’estate di vacanze italiane per molte famiglie. Agenzie di viaggi e strutture ricettive si stanno adeguando di conseguenza, così come le società di trasporto. Servizi e offerte sono stati ideati per andare incontro alle esigenze dei vacanzieri italiani in questo anno singolare di pandemia. Si cerca di incentivare il turismo, che ha subito perdite enormi in primavera, e anche di soddisfare le richieste dei viaggiatori, nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria.

Alcuni di questi servizi e offerte non sono una novità ma sono riproposti in questo momento particolare. Vengono rilanciati per l’estate in vista di quel turismo di prossimità che sarà la costante delle vacanze di quest’anno. Viaggi per lo più all’interno del territorio nazionale e non troppo lontano da casa.

Anche il trasporto ferroviario si è riorganizzato, soprattutto nell’applicazione delle nuove regole di sicurezza sanitaria, su distanziamento a bordo e igienizzazione delle vetture. Sono previsti nuovi collegamenti per l’estate e sono ancora valide alcune offerte dedicate che si applicavano anche prima dell’emergenza.

In particolare, qui vi segnaliamo l’Offerta Famiglia di Trenitalia per i lunghi viaggi notturni a bordo dei treni Intercity Notte, in cuccette o vagoni letto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Italo Treno lancia nuove tratte e nuove promozioni

Trenitalia Offerta Famiglia per viaggiare low cost



Chi ha in programma di fare una bella vacanza in Italia con tutta la famiglia ma che richiede un lungo viaggio per spostarsi da una parte all’altra del Paese, ad esempio dal Nord alle spiagge della Sicilia, può scegliere di viaggiare in treno la notte. Trenitalia offre numerosi servizi, tra vagoni letto e cuccette. Proposte che sono interessanti soprattutto per le famiglie grazie alle offerte e agli sconti a loro riservati.

In particolare qui vi segnaliamo l’Offerta Famiglia di Trenitalia per viaggiare in treno di notte. Si tratta di un’offerta diversa da Bimbi Gratis, che propone invece il biglietto del treno gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni che viaggiano all’interno di un gruppo familiare a bordo di treni Frecciarossa (nei livelli di servizio Business, Premium e Standard), Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Mentre sono esclusi i treni Notte e il livello di servizio Executive. L’Offerta Famiglia, invece, riguarda proprio i treni che viaggiano di notte.

Leggi anche –> Viaggio in treno post Coronavirus: Trenitalia ha delle grandi novità

L’offerta in dettaglio

L’Offerta Famiglia di Trenitalia è rivolta a gruppi o famiglie composti da 2 a 5 persone in cui siano presenti almeno 1 maggiorenne e 1 bambino/ragazzo fino a 15 anni non compiuti, per viaggiare sui treni Intercity Notte, vetture cuccette e VL. Sono escluse le vetture Excelsior.

L’offerta prevede i seguenti sconti:

50% (30% per cuccette e VL) per i bambini e ragazzi di età inferiore ai 15 anni ;

; 20% per le altre persone.

L’offerta è a posti limitatii che variano in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio.

Il prezzo minimo è, al netto dello sconto, di almeno 10 euro per ogni componente di età superiore ai 15 anni, fatti salvi i minimi tariffari previsti per il treno utilizzato.

Leggi anche –> Bandiere Verdi 2020: le spiagge italiane a misura di bambino

Acquisto

Si può acquistare l’offerta Famiglia fino alla partenza del treno sul sito web ufficiale di Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service o chiamando il Call Center (numero a pagamento).

Per acquistare l’Offerta Famiglia sul sito web di Trenitalia:

inserire nel form di ricerca il numero di passeggeri (almeno 1 adulto e 1 bambino)

individuare il viaggio che interessa e selezionare per ogni passeggero l’offerta “Famiglia 20%”

Si può modificare gratuitamente la data/ora di partenza 1 sola volta e fino alla partenza del treno anche online.

Il cambio biglietto si può effettuare gratuitamente 1 sola volta e fino alla partenza del treno. È possibile cambiare il biglietto sul sito web di Trenitalia, pagando l’eventuale differenza di prezzo, solo per i biglietti acquistati sul sito stesso (a eccezione dei viaggi comprendenti almeno un treno notte o un treno internazionale).

Si può richiedere il rimborso del biglietto con trattenuta del 20% prima della partenza del treno.

Nel periodo di validità dell’offerta Bimbi Gratis l’Offerta Famiglia non sarà vendibile sui treni Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca ed Intercity.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/offerta_famiglia.html

Travel Book e le offerte di viaggio da Trenitalia: