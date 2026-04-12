Le Alpi che mozzano il fiato: i borghi più panoramici del Piemonte

Un cielo pulito dopo la pioggia, l’aria che sa di legna e neve lontana, una curva dopo l’altra: in Piemonte le Alpi non sono un’idea, ma un incontro ravvicinato. I borghi stanno lì, in bilico tra pietra e luce

Quando pensi alle Alpi piemontesi, l’immaginazione corre ai 4000. Eppure bastano pochi chilometri da Torino o Cuneo, una strada secondaria, e il quadro si apre. Non serve essere alpinisti. Serve tempo lento e un minimo di curiosità.

Per me il punto sta qui: il panorama non è solo una foto. È un luogo abitato, con voci e gesti. La vista vale se il borgo regge lo sguardo. Metà del viaggio è capire questo.

In Valle Po c’è Ostana (circa 1.250 m). Il Monviso è di fronte, senza filtri. Case in pietra, legno a vista, lavori di restauro che hanno invertito anni di spopolamento. Le panchine guardano il “Re di Pietra” e il tramonto sembra un rito laico. In estate, una mulattiera porta a borgate alte con fioriture che reggono il confronto con qualsiasi cartolina.

Più a ovest, in Val Varaita, Chianale (1.790 m) è uno dei “Borghi più belli d’Italia”. È l’ultimo paese prima del Colle dell’Agnello, che spesso chiude in inverno: informazione pratica da segnare. I balconi scolpiti affacciano su un torrente limpido. La luce del pomeriggio, qui, ha una qualità che spiega da sola il viaggio.

Scendendo in Val Chisone, Usseaux (1.416 m) ti sorprende con meridiane e murales che raccontano la montagna quotidiana: il fieno, il forno, la neve. Le piazzette sono piccole e ordinate. Le stalle profumano di fumo e legna. Il panorama spazia verso cime morbide e prati larghi: perfetto per chi ama camminare senza dislivelli estremi.

Dove l’orizzonte si allarga: i borghi da non perdere

Sul versante del Monte Rosa, Macugnaga (1.327 m) vive all’ombra della grande parete est, tra le più imponenti delle Alpi. Le case Walser in legno scuro raccontano un’altra lingua e un’altra misura del tempo. C’è un larice monumentale che sembra un nonno paziente. La vecchia miniera d’oro, visitabile con orari stagionali, ricorda che la montagna è anche lavoro.

Sempre “rosa” ma dall’altro lato, Alagna Valsesia (1.191 m) è porta d’accesso al massiccio e cuore della cultura Walser. Le baite si stringono come una tribù. Siamo dentro il Geoparco UNESCO Sesia-Val Grande, riconosciuto per la sua storia geologica: dato secco, e molto concreto quando ti ritrovi davanti alle stratificazioni della valle.

A nord-ovest, Ceresole Reale (circa 1.600 m) siede nel Gran Paradiso, il parco nazionale più antico d’Italia. Lago, diga, silenzio. In primavera, stambecchi e marmotte si vedono con facilità lungo i sentieri bassi. C’è un anello pianeggiante che segue l’acqua e fa bene anche a chi cammina poco: la vista non chiede fiato, lo regala.

Consigli pratici per un viaggio leggero

Controlla sempre l’apertura dei valichi alpini e lo stato delle strade: Colle dell’Agnello e altre quote alte chiudono in inverno. A queste altitudini, il meteo gira in fretta: strati leggeri, mantella, acqua. Rispetta i borghi: parcheggi indicati, poche foto invadenti, orari dei ristoranti spesso “di montagna”. Trasporti: molte valli hanno bus festivi ridotti. Auto o car sharing aiutano, ma in bassa stagione si viaggia bene anche con mezzi pubblici, incastrando orari.

Alla fine, ti accorgi che il panorama migliore non è il più alto. È quello che ti fa rallentare. Una panchina a Ostana, un murale a Usseaux, l’ombra lunga a Chianale. Da quale finestra vorresti guardare il prossimo tramonto?