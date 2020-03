Al mare in treno: le spiagge raggiungibili con i regionali di Trenitalia. Cosa bisogna sapere sull’offerta dei Travel Book.

Prima o poi questa emergenza da coronavirus finirà, si spera prima che poi e soprattutto entro l’estate. Per esorcizzare questi giorni difficili di isolamento e distanza dalla vita sociale, almeno quella in persona, si può comunque cominciare a pensare all’estate. La crisi, se tutto andrà bene, sarà finita e sebbene molte persone dovranno lavorare per recuperare i giorni persi durante questo periodo di astensione forzata dal lavoro, dovrebbe esserci comunque spazio anche per le vacanze. Diversamente il nostro sistema turistico, già fortemente provato, collasserebbe.

Qui vogliamo proporvi alcuni suggerimenti per le prossime vacanze estive con l’offerta di Trenitalia per raggiungere la spiagge italiane con il treno regionale. L’offerta è contenuta nei Travel Book di Trenitalia, che prevedono itinerari di viaggio tematici con le località più belle della Penisola da raggiungere in treno. In questo caso si tratta dei Travel Book appositamente dedicati alle spiagge, uno per il Sud e le Isole e un altro per il Nord e il Centro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Al mare in treno: le spiagge raggiungibili con Trenitalia

Quando si saremo lasciati alle spalle questa brutta epidemia di coronavirus potremo finalmente uscire, tornare ad abbracciarci, stare all’aria aperta senza la paura di multe e denunce, fare sport, camminare e soprattutto viaggiare. Sarà una liberazione per tutti e un’occasione anche per scoprire o riscoprire le tante bellezze che il nostro Paese generosamente ci offre. Potremo finalmente andare in vacanza e poiché si spera che con l’arrivo dell’estate l’epidemia finisca, è bene farsi trovare preparati. Anche perché i viaggi esploderanno, tutti vorranno uscire, andare in vacanza, all’aria aperta e al mare.

Qui vi proponiamo le bellissime spiagge italiane, da Nord a Sud, Isole comprese, che si possono raggiungere in treno. Si tratta di località raggiungibili grazie alla fitta rete dei treni regionali di Trenitalia e itinerari segnalati nei Travel Book proposti dalla società ferroviaria. Questa volta due: uno per il Nord e il Centro Italia, l’altro per il Sud e le Isole.

Si tratta di ben 61 spiagge bellissime, da Nord a Sud, raggiungibili con il treno in 13 regioni italiane. Trenitalia mette a disposizione oltre 2500 collegamenti giorno, con il trasporto regionale, per arrivare in queste spettacolari località di vacanza italiane, dove le stazioni ferroviarie sono a due passi dalle spiagge.

Ecco dove le località balneari da raggiungere con il treno regionale grazie ai Travel Book Mare di Trenitalia.

Abruzzo: Francavilla al mare – Pescara – Vasto San Salvo;

Francavilla al mare – Pescara – Vasto San Salvo; Basilicata: Maratea – Metaponto;

Maratea – Metaponto; Calabria: Tropea – Pizzo – Ricadi – Santa Domenica – Zambrone – Scilla – Praja – Scalea – Belvedere – Cetraro – Brancaleone – Gioiosa Jonica – Roccella Jonica;

Tropea – Pizzo – Ricadi – Santa Domenica – Zambrone – Scilla – Praja – Scalea – Belvedere – Cetraro – Brancaleone – Gioiosa Jonica – Roccella Jonica; Campania: Agropoli – Ascea – Policastro – Sapri – Vietri sul mare;

Agropoli – Ascea – Policastro – Sapri – Vietri sul mare; Emilia Romagna: Cattolica – Rimini – Riccione – Cervia – Misano adriatico;

Cattolica – Rimini – Riccione – Cervia – Misano adriatico; Lazio: Formia – Nettuno – S. Marinella – Santa Severa;

Formia – Nettuno – S. Marinella – Santa Severa; Liguria: S. Margherita Ligure – Rapallo – Levanto – Monterosso – Riomaggiore – Camogli – Spotorno – Finale Ligure – Alassio – Varazze – Sanremo;

S. Margherita Ligure – Rapallo – Levanto – Monterosso – Riomaggiore – Camogli – Spotorno – Finale Ligure – Alassio – Varazze – Sanremo; Marche: Senigallia – S. Benedetto del Tronto – Porto Recanati;

Senigallia – S. Benedetto del Tronto – Porto Recanati; Molise: Termoli;

Termoli; Puglia: Monopoli – Polignano a mare – Torre Quetta;

Monopoli – Polignano a mare – Torre Quetta; Sicilia: Capo D’Orlando – Tusa – Gioiosa marea – Taormina

Capo D’Orlando – Tusa – Gioiosa marea – Taormina Sardegna: Golfo aranci – Cala Sabina – Marinella;

Golfo aranci – Cala Sabina – Marinella; Toscana: Follonica – San Vincenzo – Castiglioncello – Viareggio.

Località meravigliose, per (ri)scoprire e godersi il più bel mare italiano e per viaggiare comodamente e senza lo stress del traffico né del parcheggio.

Maggiori informazioni le trovate sul sito web di Trenitalia, anche con la possibilità di sfogliare i Travel Book online: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/i_nostri_travel_book.html

