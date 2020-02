Terme, spa e centri benessere da raggiungere in treno: ecco dove e come con l’offerta di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

In vista della bella stagione e della prova costume in spiaggia, sono in tanti a programmare un soggiorno, un weekend o anche una sola giornata in una spa o centro benessere per rimettersi in forma e godersi un periodo di relax e cura per il corpo. In ogni caso frequentare terme e spa aiuta a liberarsi delle tossine dell’inverno e preparare il corpo e lo spirito alla primavera.

L’Italia ha un’offerta vastissima di località termali con servizi dedicati non solo alle cure di problemi respiratori, remautici o tutti gli altri per cui si frequentano le terme per un problema di salute, ma anche per prendersi cura di sé in senso lato. Oggi frequentare questi luoghi da parte dei più è sopratttutto un’occasione di cura del corpo e della bellezza, per tonificarsi e tornare in forma. Una cura in senso ampio che include insieme salute, benessere e bellezza.

Tante sono le località italiane dove fare le terme, prendersi cura del proprio corpo e rilassarsi. Ora molte possono essere raggiunte comodamente con il treno regionale. Scopriamo insieme quali sono, grazie al servizio di Trenitalia.

Leggi anche –> Freccialink Trenitalia: in viaggio con le Frecce e Bus in tutta Italia

Terme e spa da raggiungere con il treno regionale

Per tutti coloro che frequentano le località termali, per motivi terapeutici ma anche per il relax, la bellezza e la cura del corpo in senso lato, è ora possibile raggiungere direttamente terme e spa con il treno, in tutta comodità, senza dover prendere l’auto e buttarsi in mezzo al traffico né affrontare viaggi estenuanti.

Si tratta di un servizio di Trenitalia, che grazie alla sia fitta rete di treni regionali vi porta nelle principali località termali italiane. Sono disponibili oltre 800 collegamenti al giorno.

Leggi anche –> Treno e bus per visitare le città d’arte: offerta Trenitalia e CitySightseeing

Sono ben 21 le località termali di 11 regioni italiane raggiungibili con i treni regionali di Trenitalia:

Piemonte : Acqui Terme;

: Acqui Terme; Trentino Alto Adige: Merano; Levico Terme;

Merano; Levico Terme; Veneto: Abano Terme; Montegrotto Terme;

Abano Terme; Montegrotto Terme; Emilia Romagna: Porretta Terme; Salsomaggiore Terme; Castel S. Pietro Terme; Cervia;

Porretta Terme; Salsomaggiore Terme; Castel S. Pietro Terme; Cervia; Toscana: Rapolano Terme; Montecatini Terme; Equi Terme; Venturina Terme;

Rapolano Terme; Montecatini Terme; Equi Terme; Venturina Terme; Marche: Genga;

Genga; Abruzzo: Popoli;

Popoli; Lazio: Viterbo; Tivoli Terme;

Viterbo; Tivoli Terme; Campania: Telese Terme; Torre Annunziata;

Telese Terme; Torre Annunziata; Calabria: Terme Luigiane;

Terme Luigiane; Sicilia: Terme Vigliatore.

Le proprietà dell’acqua termale e i trattamenti benessere di ogni tipo e per ogni esigenza saranno a disposizione di tutti.

Il servizio dei treni regionali per le località termali italiane fa parte dei Travel Book di Trenitalia, alla voce Wellness. Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/i_nostri_travel_book/wellness.html

Altri servizi e località raggiungibili con Trenitalia: