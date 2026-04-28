Liquidi in aereo: la guida definitiva per non farsi sequestrare il profumo

Una valigia che scorre sul nastro. Un flacone lucido tra un maglione e un caricatore. Il pensiero corre veloce: lo faranno passare? Nel 2026 gli aeroporti europei non parlano tutti la stessa lingua. Chi conosce la nuova mappa degli scanner attraversa i controlli leggero. Chi la ignora sacrifica il proprio profumo preferito al vassoio di plastica.

Europa a due velocità

Il punto chiave non è il profumo. È la macchina che lo guarda. Dove sono installati gli scanner CT di ultima generazione (standard “C3/CT”), il vecchio limite dei 100 ml diventa un ricordo. Qui puoi lasciare tutto nel bagaglio a mano. Niente buste trasparenti. Niente elettronica fuori. Il sistema analizza il contenuto in 3D ad altissima risoluzione e distingue un’esplosivo da un deodorante comune.

In Italia, il passaggio è reale in diversi scali. A Milano Linate, Roma Fiumicino T1, Bergamo e Bologna i varchi CT sono attivi e segnalati. Dove il corridoio mostra il cartello “Standard C3/CT”, le postazioni consentono liquidi in contenitori anche ben oltre i mini-flaconi. In molti casi la soglia operativa arriva fino a 2 litri per singolo contenitore, ma resta una policy di scalo: verifica sempre quello specifico varco.

L’errore più diffuso? Supporre regole uniformi. In tanti aeroporti regionali europei, e in molti scali extra UE, la normativa del 2006 resta ferrea: massimo 100 ml per contenitore, fino a 1 litro totale, in busta richiudibile. Due mondi che convivono. A pochi gate di distanza.

Come non farsi sequestrare il profumo

C’è un dettaglio che pesa più del tappo in metallo: il “rischio del ritorno”. Parti da uno scalo “liberalizzato”, voli comodo con il tuo profumo da 150 ml, arrivi su un’isola greca o in un piccolo aeroporto regionale. Al controllo di rientro ritrovi il cartello dei 100 ml. Il flacone non passa. Nessuna trattativa. È il classico caso di viaggio di andata facile e ritorno amaro.

Vale anche per alcune destinazioni con procedure più restrittive. Per i voli diretti verso gli Stati Uniti o Israele, le regole di sicurezza possono imporre il limite dei 100 ml indipendentemente dalla tecnologia di partenza. La tecnologia non batte sempre la policy.

Strategia pratica 2026: Cerca il cartello “C3/CT” alla corsia controlli. Se c’è, puoi lasciare liquidi ed elettronica nel bagaglio. Se non c’è, applica la regola dei 100 ml. Pianifica il ritorno. Se decolli da scali non aggiornati, porta flaconi entro 100 ml o spedisci il resto in stiva. Attenzione ai transiti. Se cambi aeroporto lungo la rotta e passi di nuovo i controlli, conta lo standard del secondo varco, non del primo. Valuta il duty free sigillato. Le buste a prova di manomissione aiutano nei transiti, ma non superano varchi che applicano il tetto dei 100 ml in partenza. In dubbio, chiedi al personale di sicurezza del tuo scalo. Le regole locali fanno testo più dei post sui social.

Un aneddoto vero come il metallo del flacone. Volo del mattino da Linate con varchi CT: tutto nel trolley, fila che scorre, zero stress. Ritorno da un’isola con un terminal anni ’90: il nastro si ferma, il profumo resta sul vassoio. Stesso viaggiatore, due realtà opposte. Non è sfortuna. È geografia tecnologica.

La differenza, oggi, la fa uno sguardo in più prima di partire. Una mappa mentale degli scali “veloci” e di quelli “classici”. E quella domanda semplice al varco: C3/CT o regola da 100 ml? Forse il viaggio comincia proprio lì, davanti a uno schermo che vede in 3D ciò che noi sentiamo a naso.