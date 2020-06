Italo Treno lancia nuove tratte e nuove promozioni. Tutto quello che bisogna sapere.

Con la riapertura dei confini regionali il 3 giugno sono ripresi i viaggi in treno sulla lunga percorrenza, non solo per motivi familiari, si studio e di lavoro ma, finalmente, anche per viaggi di piacere e turismo. Il ritorno alla normalità è ancora molto lento e graduale. A bordo dei treni vengono osservate rigide misure di sicurezza sanitaria, con i passeggeri che non viaggiano insieme tenuti a distanza e l’obbligo di indossare le mascherine.

Le società ferroviarie si sono riorganizzate per la ripresa dei viaggi in treno sulla lunga distanza, anche nei servizi proposti, nelle nuove tratte e con la promozione di nuove offerte. Qui vi segnaliamo le novità da Italo Treno.

Leggi anche –> Viaggio in treno post Coronavirus: Trenitalia ha delle grandi novità

Da Italo Treno nuove tratte e nuove promozioni

Con la fase 2 dell’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus e la ripresa dei viaggi in treno sulla lunga percorrenza, anche in vista delle vacanze estive, le società ferroviarie stanno lanciando nuove tratte o riproponendo quelle verso mete di vacanza, soprattutto al mare.

Italo Treno ha ripristinato i suoi collegamenti dell’alta velocità in tutta Italia e ne ha aggiunti di nuovi. Dal 2 luglio prossimo tornano le fermate nelle località di vacanza della costa adriatica romagnola e marchigiana. Partendo da Milano o da Bologna i treni di Italia fermeranno a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona.

Ancora prima, a partire dal 14 giugno saranno attivate nuove destinazioni per il Cilento e la Calabria. Partendo dalle stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, i viaggiatori potranno raggiungere: Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, in Cilento, e Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Cosenza, in Calabria. Mete di vacanza servite dai nuovi collegamenti di Italo.

Le offerte

Italo Treno ha anche lanciato “Italo Più”, il suo nuovo programma fedeltà. L’iscrizione è gratuita e prevede i seguenti vantaggi:

Viaggi gratis , accumula punti, ne bastano solo 1.000 per ottenere un biglietto premio;

, accumula punti, ne bastano solo 1.000 per ottenere un biglietto premio; Servizi Esclusivi , con soli 6.000 punti diventi Privilege e ottieni servizi esclusivi come Lounge Italo Club, Fast Track viaggia con Italo e upgrade gratuiti;

, con soli 6.000 punti diventi Privilege e ottieni servizi esclusivi come Lounge Italo Club, Fast Track viaggia con Italo e upgrade gratuiti; Offerte dedicate , sconti e promozioni in esclusiva solo per gli iscritti.

, sconti e promozioni in esclusiva solo per gli iscritti. Acquisti rapidi, con i campi nome e cognome compilati automaticamente in fase di acquisto e la possibilità di salvare la tua carta di pagamento tra i preferiti.

Le condizioni e la quantità dei punti assegnati potrebbero variare in base alle offerte commerciali disponibili al momento dell’acquisto. Alcuni biglietti e carnet sono esclusi dall’accumulo dei punti: quelli acquistati in periodi promozionali o con tariffe speciali, quelli ricevuti gratuitamente o come biglietto premio, oppure acquistati con promocode o voucher sconto. Sono inoltre esclusi i biglietti cancellati o rimborsati e gli abbonamenti.

Per ulteriori informazioni su Italo Più: www.italotreno.it/it/programma-fedelta-italo-piu

Tra le offerte, segnaliamo inoltre “A/R Milano – Roma a 49,90€“, il viaggio con l’alta velocità di Italo andata e ritorno in giornata da Milano a Roma o viceversa a soli 49,90 euro. L’offerta è acquistabile fino a tre giorni prima della partenza su tutti i canali (tranne tramite il personale di bordo) e segue le condizioni dell’A/R in giornata. Si può cambiare l’ora del biglietto gratis e quante volte si vuole fino a tre minuti della partenza. Si può cambiare anche la data del biglietto fino a tre giorni prima della partenza.

Il giorno della partenza, in caso di mancata disponibilità dell’offerta, sarà possibile cambiare una sola volta l’orario in stazione e tramite Italo Assistenza con integrazione del prezzo dell’offerta Flex disponibile. L’offerta “A/R Milano – Roma” consente l’accumulo di punti per il programma Italo Più.

Per ulteriori informazioni sull’offerta A/R Milano – Roma: www.italotreno.it/it/offerte-treno/andata-ritorno-MI-RM

Informazioni e altre offerte da Italo Treno: