Roberta Carluccio, chi è: carriera e curiosità sulla modella e influencer

Chi è Roberta Carluccio, carriera e curiosità sulla modella e influencer classe 1997 con la passione del fitness e del body building.

Classe 1997, Roberta Carluccio è una modella e influencer italiana, che ha conosciuto una certa fama in quanto Istruttore Fitness e Body Building.

La sua carriera nel mondo delle passerelle è stata davvero precocissima: a soli sette anni, infatti, sfila per Pitti Bimbo. A questa sfilata ha partecipato per 14 edizioni. Intanto, è divenuta famosa anche come fotomodella per cataloghi di abbigliamento e spot pubblicitari.

Carriera e curiosità su Roberta Carluccio: chi è

La sua passione resta quella per il fitness, infatti ha ottenuto la certificazione AICS-CONI e il Diploma Nazionale come Istruttore Fitness e Body Building. Poco si sa della vita privata di Roberta Carluccio, che ha un milione e mezzo di follower sul suo profilo Instagram, che usa soprattutto per finalità commerciali. Tra i marchi per cui ha posato e sfilato ci sono Fila, Guess, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Diesel, Phard, Adidas. Inoltre è apparsa sulle copertine di molte riviste di settore.

Il grande pubblico l’ha conosciuta per la sua partecipazione nel 2019 alla popolare trasmissione ‘Ciao Darwin’, ma in precedenza aveva fatto molta televisione, partecipando a diversi programmi. Ha partecipato, peraltro, nel 2017 a Temptation Island. A 10 anni, ha anche preso parte a un film, la pellicola ‘Signorina Effe’ per la regia di Wilma Labate. Juventina sfegatata, ha posato sui social indossando la maglia bianconera.

