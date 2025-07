Piantare l’ombrellone era un incubo: da quando faccio così resiste anche al vento – viagginews.com

Questa è la strategia giusta per piantare un ombrellone al mare. Dopo averlo collocato nella sabbia, non si muoverà più di un solo millimetro per tutta la giornata.

Molte persone, a causa dei costi elevati e delle troppe regole, preferiscono evitare gli stabilimenti. Si recano nella spiaggia libera più vicina, muniti di tutto l’occorrente per trascorrere una piacevolissima giornata al mare. Ovviamente, in questi casi, l’ombrellone non può assolutamente mancare. È essenziale per proteggersi dal sole, soprattutto durante le ore più calde.

Non tutti, però, lo sanno piantare nel modo corretto. Non è insolito che, al primo colpo di vento, voli via, rischiando di trasformarsi in un pericolo per gli altri bagnanti. Ecco come fare per non sbagliare.

Pericolo ombrelloni, ecco come non farli volare via in spiaggia: questo è il metodo più sicuro

L’ombrellone è un alleato indispensabile in spiaggia. Non si può pensare di trascorrere un’intera giornata al mare senza una protezione adeguata. La sua presenza, insieme all’applicazione regolare della crema solare, permette di proteggere la propria pelle e di trovare un po’ di sollievo dal caldo incessante.

Al giorno d’oggi, ne esistono di tutti i modelli. Alcuni sono leggerissimi, proprio per essere trasportati con facilità. Hanno una custodia con tracolla incorporata e un’ampiezza sufficiente per svolgere il loro lavoro. Numerose persone, purtroppo, hanno difficoltà a piantare il loro ombrellone. Sono convinte di averlo messo bene ma, alla prima raffica di vento, sono costrette a rincorrerlo per tutta la spiaggia.

La scena può sembrare buffa ma, in realtà, si tratta di un evento pericoloso, che può causare anche molti feriti. Per evitare il peggio, è importante prendersi alcuni minuti e usare la giusta tecnica per posizionarlo. Si consiglia, se possibile, di spostarsi verso la riva, dove la sabbia è più compatta e bagnata. Questo renderà la procedura decisamente più facile. Dopo aver creato una piccola buca con il piede, bisogna posizionare la base dell’ombrellone, spesso dotata di punta, al suo interno.

Facendo dei movimenti circolari, l’estremità comincerà a entrare nella sabbia. Dopo aver raggiunto una profondità sufficiente, bisogna fissare la base, come se si stesse cercando di creare una montagnetta. La presenza di un terreno roccioso rende l’operazione complessa, ma non impossibile. L’unico modo è quello di scavare leggermente, usare i sassi per bloccare la base dell’ombrellone e aiutarsi anche con gli oggetti che si hanno, come zaini e borse termiche. Di tanto in tanto, dovrà essere controllato, in modo da controllarne la stabilità.