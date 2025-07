Puoi buttare via spray e candele alla citronella: la nemica naturale delle zanzare è questa pianta insospettabile. – (viagginews.com)

Se vuoi davvero liberarti delle zanzare lascia perdere i soliti spray alla citronella. C’è una pianta che funziona molto meglio e non hai mai provato.

Con l’ombra della febbre West Nile che aleggia sul nostro paese è normale essere preoccupati vedendo prosperare le zanzare. Si fanno via via sempre più aggressive nei periodi estivi e sembra che riempirsi del solito repellente per insetti non basta più. Lo stesso vale per i repellenti che si usano nei fornelletti, che non sempre risultano efficaci per liberarsene.

La realtà è che sebbene siamo ancora molto legati all’uso della citronella questa non è la pianta più efficace per respingere i piccoli vampiri. Il suo aroma, simile a quello del limone, non è gradito a questi insetti, ma può poco contro gli sciami aggressivi che troviamo ora in Italia. Le candele anzi sembrano anzi non dare alcun fastidio alle zanzare, che continuano ad avvicinarsi.

Per evitare di ricorrere a trattamenti più drastici come l’uso di insetticidi e bonifiche pesanti per fortuna sembra ci sia un sostituto efficace. Si tratta sempre dell’estratto di una specie vegetale che finora non ha mai attirato l’attenzione come repellente, ma che si è rivelata potente. Al momento la ricerca a riguardo sembra molto promettente.

La pianta più efficace contro le zanzare

Lo studio che ha rivelato la potenzialità di un’altra specie vegetale contro questi insetti arriva dall’’Ohio State University. Notando la crescente resistenza delle zanzare verso i classici repellenti, sia naturali che chimici, si è voluto tentare con l’estratto delle foglie di canapa. A suscitare interesse in particolare era il principio attivo di cui risultava ricco, ovvero il CBD.

Usando le foglie contro le larve di zanzara della specie Aedes aegypti sono bastati due giorni per debellarle tutte. Si tratta di un insetto in grado di infettare con sé malattie gravi come la febbre gialla. Nel corso dell’esperimento si sono usate foglie secche di canapa macinate e trattate con metanolo per estrarre il principio attivo, poi messo nell’acqua dove si trovavano le larve.

Pare che il CBD sia in grado di interferire con il funzionamento dei canali ionici delle cellule delle larve, paralizzandole e poi uccidendole. La cosa più interessante è che l’uso della canapa non sembra dare luogo a fenomeni di resistenza nelle generazioni di zanzare successive. In più l’estratto è efficace a concentrazioni più basse rispetto ad altri estratti naturali.