Conosci il pittore dei fondali? Fa arte pura, lo trovi in questo Paradiso

Ci sono delle specialità uniche nel mondo che meritano di essere vissute: il pittore dei fondali abita in questo Paradiso.

Non esistono luoghi perfetti, ma località che entrano nel cuore e diventano indimenticabili. Molti apprezzano questo Paese per la metropoli, ma non sanno che dietro tanta evoluzione e cultura tradizionale, c’è un mare cristallino ed una spiaggia da sogno che non si trova in nessun altra città. Lo sa molto bene il pittore dei fondali che abita proprio qui.

Il pittore dei fondali è capace di fare qualcosa che nessun altro esemplare è in grado. È un artista, solo che non compie sempre questa magia. Non gliel’ha insegnata nessuno, ma è merito della natura.

C’è un momento nello specifico che lo porta a realizzare dei mandala. No, non ci troviamo in India o in Paesi di questa tipologia, ma di un luogo totalmente impensabile.

Quando è nel suo “periodo d’amore” si piazza nei fondali, inizia a danzare, e disegna per la femmina della specie, delle figure così belle, da essere considerate davvero dei capolavori. Sono delle figurazioni geometriche finemente intricate, spesso circolari, tipiche della culture e religioni buddiste e induiste.

Per l’uomo sono simbolo di saggezza, meditazione e creatività. Ma per questo essere vivente, è una dichiarazione d’intenti molto seria: parla d’amore!

Si configura come un amante speciale: non solo romantico, ma compie il gesto in una spiaggia da sogno!

Ecco dove abita il pittore dei fondali, un luogo indimenticabile

Questa spiaggia è per gli amanti del mare cristallino, spiaggia bianca, e natura incontaminata. Non sono le Maldive, il pittore dei fondali abita un luogo che molti considerano per un viaggio culturale, ma invece non sanno che ha più potenzialità.

Ecco dove abita il pittore dei fondali, un luogo indimenticabile- ViaggiNews.comIl pittore dei fondali è il Torquigener albomaculosus, meglio noto come… pesce palla! È una delle venti specie di questa tipologia di pesce, compie questi disegni che possono raggiungere i 2 metri.

Abita l’arcipelago delle Ryukyu Islands in Giappone, al largo della Costa Meridionale dell’isola di Amami Oshima. Un luogo che dista 300 km da Okinawa, tappa più nota, ma che merita tanto. Se ci si vuole immergere in acque tranquille lontano dal turismo di massa, è il luogo giusto.

Questi disegni sono stati scoperti nel 1995, ma ancora oggi sono un mistero. Sono realizzati per una spinta biologica, l’accoppiamento, ma c’è del romanticismo tra i pesci!

In Giappone il Fugu è la preparazione di questo pesce, un piatto molto rischioso. Lo chef deve essere capace, perché se compie anche solo un piccolo errore, potrebbe sprigionare la tetradotossina dell’animale. Un veleno più letale del cianuro, questo piatto in Italia è bandito dal 1992.

Tra le spiagge più belle c’è Tomori Beach dall’acqua verde smeraldo, anche Ohama Seaside Park, poco fuori il centro, da cui ammirare i tramonti e le tartarughe che depongono le uova. Ma non solo spiagge, l’arcipelago offre escursioni come quella nel labirinto della foresta di Mangrovie e la visita guidata a Kinsakubaru, alla scoperta di piante e animali rarissimi.

Un Paradiso in terra nel vero senso della parola, andarci sarà un’esperienza unica!