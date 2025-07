Un Paradiso in terra a solo un’ora e mezza da Milano: scogli, asinelli e focacce in quantità, ecco dove

Vacanza impeccabile, si raggiunge questo Paradiso in terra a solo un’ora e mezza da Milano, ecco dove e cosa fare.

Sono in tanti a disperarsi perché non riescono ad andare in ferie, ma se si vuole dare uno strappo allo stereotipo, si possono scoprire dei luoghi magici anche vicino Milano. Il Nord non è solo lavoro e doveri, ci sono degli spazi naturali da sogno. A solo un’ora e mezza dalla city, c’è questo Paradiso.

Se l’obiettivo è quello di avere un weekend estivo rivoluzionario, questo luogo è quello giusto. Località in cui c’è poca gente, l’aria si fa più leggera, e ci si rilassa. Soprattutto è perfetta per chi abita al Nord, ma non può andare alle Isole o nel Sud Italia a fare le ferie.

Gli scogli che si scontrano con il vento, la spiaggia chiara senza sassolini che fanno male ai piedi, e perché no, mangiare della focaccia calda e fragrante al tramonto, perché non valorizzare un luogo del genere? È molto originale, insolito e rifocillante!

Se si arriva da Torino o Milano non importa, si prende un treno per Genova. Da lì c’è un regionale veloce che porta in questo luogo di pace. Avete già una voglia matta di andarci? Consigli per un fine settimana da sogno. Non serve spostarsi lontano per trovare un po’ di serenità, basta scoprire questa tappa poco nota, ma speciale.

Itinerario perfetto per questo paradiso vicino Milano

A solo un’ora e mezza da Milano c’è Bogliasco, avete mai sentito nominare questo posto? Noto come Golfo Paradiso, è lo stretto tra Genova e Monte di Portofino, è immerso nelle colline, ci sono piccole insenature, e borghi sul mare uno vicino all’altro. Cosa offre questa tipica cittadina ligure?

Dalla piazza centrale con una chiesa caratteristica, ad una passeggiata panoramica sul mare. Case pastello sui pendii, un porticciolo romantico, e una storia che risale all’epoca romana. C’è un ponte medievale costruito sulle rovine di uno romano che collega ancora oggi le due rive del piccolo fiume che sfocia nel mare.

Ai tempi, era un luogo per pescatori e uomini di mare come marinai e capitani, alleato in più occasioni con la Repubblica di Genova, da cui rimase indipendente.

Mangiare la focaccia è un must, anche a colazione! Dopo questo gustoso risveglio, ci sono delle spiagge libere dove c’è un paesaggio stupendo fatto di sabbia e scogli, e ci si arriva in maniera pratica mediante scalette. Il mare è limpido, ma se viene fame, ci sono diverse gelaterie artigianali in cui fare incetta di dolcezza.

Ma se arriva la voglia di un aperitivo, non mancano i classici chioschi vista mare. Insomma, una località semplice, ma preziosa, speciale soprattutto per chi vuole evadere dallo stress della settimana.