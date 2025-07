Ombrellone da spiaggia rotto, buttarlo è un grosso errore: così lo ricicli in modo utile e creativo – viagginews.com

Con un po’ di fantasia e creatività è possibile dare nuova vita ad ogni parte dell’ombrellone da spiaggia rotto: con queste soluzioni green eviti di eliminarlo nell’immondizia.

Il mare e la piscina per gran parte delle persone sono sinonimi di estate. Lunghe e desiderate ferie o piccole pause settimanali si trasformano nell’occasione giusta per raggiungere piccoli angoli paradisiaci in cui rilassarsi.

Rinfrescarsi in acqua però, può non essere sufficiente per combattere le altissime temperature. Un alleato fidato in questi casi, diventa il classico ombrellone. Di diverse dimensioni, decorato da fantasie variopinte e facilmente trasportabile, è un oggetto semplice ma indispensabile in estate.

Crea una zona d’ombra sotto la quale ripararsi dai pericolosi raggi del sole, magari accomodandosi su sedie e sdraio. Allo stesso tempo però, l’uso e l’esposizione al vento possono in breve tempo danneggiarlo. Una folata può bastare per spazzarlo via, rompendolo irrimediabilmente.

Un incidente a quanto pare molto comune considerando che, secondo alcuni calcoli, fino ad un miliardo circa di ombrelloni vengono gettati via nel corso di un anno. Un vero disastro in termini ambientali, poiché lo smaltimento dei loro componenti è dei più complessi.

Buttare nell’immondizia un ombrellone ogni volta che si rompe dunque, non è la scelta migliore. Anche perché basta mettere all’opera la fantasia ed aggiungere un pizzico di creatività per riciclare ogni singolo componente in modo assolutamente geniale.

Come riutilizzare ogni parte dell’ombrellone rotto: le idee utili

Agire in ottica green al giorno d’oggi è una priorità per il pianeta, ma può portare allo stesso tempo enormi benefici nella vita quotidiana. Una pratica dimostrazione è il riciclo di un ombrellone da spiaggia, che una volta smontato, può vivere una seconda vita trasformandosi in utile alleato di ogni giorno.

La copertura è la parte che si presta più facilmente ad essere riutilizzata. Composta generalmente da stoffa forte e resistente, oltre che decorata da bellissimi colori e disegni, può essere tagliata in più pezzi. Sono innumerevoli i progetti per i quali può essere impiegata, dalle borsette ai beauty case, fino alle tovagliette e agli accessori per capelli.

Nel caso in cui il rivestimento sia in nylon invece, può diventare una comoda mantellina per la pioggia o un rivestimento per le piante in giardino. Il manico non è da meno in quanto ad opportunità. Solido e robusto, può diventare il supporto per una lampada se liberato dalla punta finale.

Inoltre, se montato in orizzontale su dei ganci, può fare da pratico appendiabiti su una parete libera. Molto spesso il suo design è pulito e bianco, perciò facilmente adattabile a qualunque arredo. Altrettanto utili sono le piccole stecche metalliche che sorreggevano la copertura.

Un modo geniale per salvarle è usarle come supporti per le piante in vaso o nelle aiuole. Le più fragili rischiano di cedere agli agenti atmosferici. Legandole delicatamente a questi bastoncini potranno crescere con stabilità.

Infine, qualora l’ombrellone fosse dotato di una base, la fortuna sarà doppia. Queste infatti, generalmente sono universali e possono essere riutilizzate per sorreggere un nuovo ombrellone. In molti casi, rappresentano delle ottime opzioni per creare zone d’ombra non soltanto al mare ma anche in giardino, nel terrazzo o sul balcone.