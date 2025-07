Le vacanze più ecologiche le fai pedalando: ecco gli itinerari più belli d’Europa. – (viagginews.com)

Se vuoi passare trascorrere una vacanza sostenibile non ti resta che salire in sella e provare uno diq questi itinerari d’Europa.

Da qualche anno la moda per le vacanze sostenibili ha iniziato a diffondersi, ma si tratta di un trend che si presta a varie interpretazioni. C’è chi ragione sulla distanza da coprire evitando per esempio l’uso dell’aereo e di fare lunghe tratte in auto. Altri puntano a stare a contatto con la natura e approfittare per risparmiare scegliendo di cercare una località per campeggiare.

Una vacanza in chiave ecologica però non deve per forza impedire di visitare località nuove per chi ama andare all’avventura. Più che sulla distanza da coprire perciò si può lavorare sul mezzo da usare per gli spostamenti. Per chi stesse pensando al treno c’è un’alternativa che oltre a far risparmiare il biglietto fa guadagnare in salute, ossia la care vecchia bicicletta.

Con una mountain bike e un po’ di allenamento non ci sono confini che tengano. Esistono infatti molti itinerari turistici di lunghezza sterminata e ben tenuti che si snodano all’interno dell’Europa. Prevedendo delle tappe per i pernottamenti e fare delle brevi soste di uno o due giorni per recuperare le energie ci sono molte possibilità da esplorare in sella.

I migliori itinerari per pedalare al fresco

Il problema principale in estate è viaggiare con il caldo e l’afa, ma ci sono per fortuna percorsi dove anche le ore centrali della giornata sono sopportabili. Uno di questi è l’itinerario Dolomiti-Venezia che consiste in ben 250 km di pista ciclabile a partire dalla località di Cortina d’Ampezzo. Si passa per boschi e laghi fino ad arrivare in vista della laguna e concludere sul mare.

Per chi alla montagna preferisce il mare c’è uno splendido percorso che attraversa i luoghi più suggestivi dell’Istria. Il posto è attrezzato con strutture Bike&Bed, preposte ad accogliere i turisti più avventurosi mettendo al sicuro i loro mezzi. Arrivati a Carnaro è possibile pedalare fra i pini marittimi e le baie, stando così vicini al mare da respirare a pieno l’aria salmastra.

Chi invece è attirato da itinerari molto variegati fra borghi medievali, mare, boschi e zone quasi desertiche può recarsi in Spagna. I ciclisti possono trovare percorsi attrezzati sia nelle Asturie che nelle regioni dell’Aragona e della Navarra. Ci sono percorsi lungo la costa e altri che valicano i Pirenei, da valutare in base alle proprie preferenze.