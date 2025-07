Non devi per forza andare alle isole se cerchi acqua cristallina e spiaggia libera, questo luogo si trova a pochi minuti da Lecco!

Non è vero che al Nord non ci sono bellezze, a pochi minuti da Lecco esiste questo posto stupendo!

A pochi minuti da Lecco c’è questa località perfetta per svagarsi, lasciarsi lo stress alle spalle, e soprattutto rigenerare le energie. Non bisogna per forza spostarsi in un altro Paese o Regioni, perché l’Italia è bella tutta, ma in certi casi va “scoperta!”

C’è molto pregiudizio tra Nord e Sud, senza dimenticare anche il Centro e le Isole. Tutte queste zone compongono l’Italia, ma non sempre si ha la giusta considerazione. Perché la parte Settentrionale del Paese è definita per eccellenza quella dedita al lavoro, mentre dal Centro in poi si inizia a ragionare in termini di benessere e vita sociale, e in certi casi di pregiudizio, di “nullafacenza”.

Questi sono stereotipi che devono essere sfatati una volta per tutte. Sicuramente abbiamo a che fare con Regioni e aree molto diverse tra loro per cultura, dialetti e legende anche, ma non per questo si deve fare di tutta l’erba un fascio o sminuire la bellezza di ogni singolo luogo.

Al pochi minuti da Lecco c’è questa tappa che fa impazzire, solo che molti la disconoscono perché pensano che devono per forza andare alle Isole o al Sud per fare le ferie. Indicazioni pratiche per andarci, sarà facilissimo.

Luogo magico a pochi minuti da Lecco, cambia la tua idea di relax

Organizzare le vacanze è molto più semplice del previsto, perché a pochi minuti da Lecco c’è un luogo che cambierà per sempre l’idea che si ha di relax. Un itinerario con i fiocchi, perfetto per chi ama il relax, ma non vuol nemmeno rinnegare il divertimento.

Chi ha mai sentito nominare Abbadia Lariana? Ha origini antichissime, ci sono resti medievali visibili sotto gli occhi di tutti, si configurano in edifici come le Torri di Guardia della frazione di Crebbio. La spiaggia caratterizza molto questo luogo che si coniuga perfettamente con tutti i comfort del caso.

Si possono passare giornate rilassanti o fare sport acquatici. Bellissima è la Cascata del Cenghen, sulle cime della Grugna. Un percorso semplice nonostante si tratti di montagna, ed è percorribile da tutti. Sempre dai sentieri montani si raggiungono i Piani Resinelli ad un’altitudine di 1300 metri sul livello del mare.

Un fascino selvaggio in cui la natura da da padrona. Le miniere dei Piani Resinelli sono da visitare mediante un’escursione guidata. Ma non manca la cultura, perché al centro del Paese si visita il Museo della Seta del 1998.

Altra chicca è la cucina Lariana, tipicamente lacustre, ma presenta anche con i sapori della montagna. La polenta taragna e quella uncia, sono speciali. Il misto lago con filetti di persico, lavarello, alberelle e agoni, è un’altra specialità del luogo da mangiare direttamente vista lago di Como!