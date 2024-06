Spiagge per bambini in Sardegna più belle e sicure. Le migliori località dove andare al mare con la famiglia. Le proposte per le vacanze estive.

Manca poco per le vacanze al mare delle famiglie italiane, che solitamente avvengono a inizio stagione, non appena sono finite le scuole. L’inizio dell’estate, con il clima mite e le giornate lunghe, i prezzi inferiori della bassa stagione e le località di vacanza meno affollate, è il periodo migliore per partire.

In molti si sono già organizzati e hanno prenotato la propria destinazione di vacanza, altri invece sono ancora alla ricerca della spiaggia dove trascorrere un periodo di relax e divertimento con i figli. Noi di Viagginews.com siamo qui per darvi i consigli sulle località di vacanza più belle e adatte alle esigenze di tutti.

Sulle spiagge per bambini, abbiamo già segnalato le Bandiere Verdi 2024, ovvero le spiagge d’Italia a misura di bambino, selezionate dai pediatri sulle esigenze dei più piccoli e delle famiglie. Spiagge di questo tipo ce ne sono davvero molte, in tutte le regioni italiane che si affacciano sul mare.

Per aiutarvi nella scelta vi abbiamo proposto una lista di quelle più belle d’Italia e anche di quelle più tranquille, ovvero in località non troppo caotiche, dove grandi e piccoli possono rilassarsi e divertirsi in pace. Poi vi abbiamo proposto anche una selezione di spiagge per bambini per singole regioni, partendo da quelle più frequentate per le vacanze estive. Qui vi proponiamo le spiagge per bambini in Sardegna ideali per le vacanze al mare di tutta la famiglia.

Spiagge per bambini in Sardegna: dove andare

Vi segnaliamo le migliori spiagge per bambini in Sardegna, dove andare in vacanza con tutta la famiglia. Una selezione di località per forza limitata, tenendo conto della vastissima scelta di spiagge bellissime che offre l’isola, su misura anche per le famiglie. Accanto alle calette rocciose e alle spiagge più selvagge, la Sardegna offre una gran numero di spiagge sabbiose e dai fondali bassi, baie riparate, lidi con stabilimenti balneari e servizi.

Dopo avervi già proposto un elenco generico di spiagge bellissime della Sardegna, qui vi proponiamo quelle migliori per famiglie con bambini. Un elenco indicativo, ma che può essere di aiuto ai genitori che vogliono organizzare una vacanza sull’isola.

Poetto, Cagliari

Il Poetto è la spiaggia cittadina di Cagliari, comoda per la sua vicinanza al centro del capoluogo e dotata di stabilimenti balneari e tutti i servizi utili. La spiaggia è una lunga striscia di sabbia di circa 4 km che arriva fino al comune di Quartu sant’Elena e si affaccia su un mare turchese e azzurro, con fondale basso a riva. Alle spalle della spiaggia si trova il bel lungomare di palme, con diverse fermate di autobus. La zona è servita da bar, ristoranti, pizzerie, b&b e un parco giochi per bambini.

Lido di San Giovanni, Alghero

Alghero, sulla costa nord-ovest della Sardegna è una località di vacanza molto popolare per la sua bellezza e la facilità con cui è possibile raggiungerla, grazie ai numerosi voli low cost che arrivano da tutta Italia nell’aeroporto a pochi km dal centro. La città di origine catalana, con i suoi spettacolari bastioni sul mare, offre spiagge bellissime e varie che appartengono alla Riviera di Corallo.

Accanto alle calette più impervie e rocciose, ci sono ampie spiagge sabbiose servite da stabilimenti balneari, bar e ristoranti, camping, zone ombrose e parchi giochi per bambini. La spiaggia migliore per le famiglie è quella di Lido di San Giovanni, a ridosso del centro abitato. Si tratta di una spiaggia ampia, di sabbia bianca, posta tra il centro storico di Alghero e il porto turistico, servita da stabilimenti balneari, bar e ristoranti, facilmente raggiungibile. Il mare qui è trasparente e turchese, con fondale basso.

Rena Bianca, Santa Teresa di Gallura

La spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura, sulla costa settentrionale della Sardegna è una delle più belle dell’isola e d’Italia. Si affaccia su una baia protetta in prossimità di Punta Falcone, delimitata da due promontori rocciosi e prende il nome proprio dalla sabbia candida e impalpabile del suo arenile.

La spiaggia è bagnata da un mare trasparente, color turchese acceso, con fondale basso, ed è servita da stabilimenti balneari. Rena Bianca è molto facile da raggiungere, perché si trova a ridosso dell’abitato di Santa Teresa di Gallura, a due passi dal centro.

Chia, Domus De Maria

Vi abbiamo parlato più volte della spiaggia di Chia,sia oer la sua bellezza, che ne fa una delle spiagge più amate, che per i suoi servizi, che ne fanno una località ideale per famiglie con bambini. Il litorale di Chia si affaccia sull’l’estremità occidentale del Golfo di Cagliari, nel comune di Domus De Maria.

Qui, in uno scenario incantevole, circondato dalla macchia mediterranea, che si arrampica sui promontori rocciosi sulla costa, con torri di avvistamento e aree archeologiche, si aprono diverse baie e calette di sabbia bianca e soffice bagnate da un mare cristallino e turchese, con fondale basso. Un luogo di grande bellezza paesaggistica, che offre sia tratti liberi che servizi: stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parcheggi, hotel e campeggi.

Cala Spalmatore, La Maddalena

Tra le spiagge Bandiere Verdi della Sardegna c’è anche l’isola de La Maddalena con Punta Tegge e Cala Spalmatore, la prima sulla costa meridionale dell’isola, la seconda su quella settentrionale. La prima in prossimità del centro abitato principale della Maddalena, la seconda più lontana e selvaggia, ma comunque non lontana dal Villaggio Piras.

Nonostante la sua posizione, Cala Spalmatore, una delle spiagge più belle dell’isola de La Maddalena, è adatta anche alle famiglie con bambini, grazie al suo litorale sabbioso, affacciato su una piccola baia protetta dal fondale marino basso. La spiaggia è dotata di servizi.

Spiaggia di Bari Sardo

Sulla costa orientale della Sardegna, tra le località con spiagge adatte per bambini c’è Bari Sardo, centro abitato che sorge sulle colline che danno sul mare, con un borgo caratteristico e a valle una lunga spiaggia sabbiosa dove svetta una caratteristica torre di avvistamento, la Torre di Bari.

La spiaggia di Bari Sardo è spaziosa e tranquilla, con ampi tratti liberi, ma anche stabilimenti balneari e servizi. Ombreggiata da una rigogliosa pineta e bagnata dal mare blu, con fondale basso a riva. Fuori dagli itinerari più battuti e dalle località della movida, Bari Sardo è perfetta per una vacanza all’insegna della tranquillità e per una immersione nella natura.

Ampurias, Castelsardo

Tornando sulla costa settentrionale dell’isola, un’altra bellissima spiaggia ideale anche per famiglie con bambini è quella di Ampurias a Castelsardo. Anche qui abbiamo un ampio e lungo litorale sabbioso, con mare cristallino, turchese e smeraldo, con fondale basso. La spiaggia presenta spaziosi tratti liberi, con piante e arbusti della macchia mediterranea, ma anche servizi e stabilimenti balneari, alberghi, b&b, residence e camping.

Is Aruttas, Cabras

Sulla costa occidentale della Sardegna, all’altezza di Oristano, una spiaggia meravigliosa, tra le più belle e amate dell’isola e adatta anche alle famiglie con bambini è quella di Is Arutas o Is Aruttas. La spiaggia si affaccia dalla Penisola del Sinis, nel comune di Cabras.

La sua particolarità è dalla dalla sua sabbia bianchissima, formata da rena chiara e da piccoli sassolini di quarzo, di colore bianco, rosa e verde chiaro, che le conferiscono un aspetto brillante. L’acqua del mare è trasparentissima di colore turchese e verde chiaro, smeraldo e blu. Accanto ai tratti liberi e selvaggi, sono presenti diversi servizi.

Capo Coda Cavallo, Olbia

Sulla costa a sud di Olbia si trova una spiaggia bellissima e imperdibile, adatta anche alle famiglie è quella di Capo Coda Cavallo, affacciata su una baia protetta a forma di mezzaluna e bagnata da un mare eccezionalmente turchese e limpido, dal fondale basso.

La spiaggia è una lunga striscia di sabbia bianca e soffice che segue la conformazione naturale del promontorio che delimita la baia ed è ombreggiata dagli arbusti e alberi della macchia mediterranea. Qui si trovano tratti liberi, ma anche diversi servizi, con stabilimenti balneari, bar e ristorante.

La spiaggia di Capo Coda Cavallo si affaccia sulla vicina isola di Proratora e su quelle poco più distanti di Molara e Tavolara. Una zona di eccezionale bellezza paesaggistica e tranquilla.

La Cinta, San Teodoro

Poco più a sud i Capo Coda Cavallo si trova il litorale di San Teodoro, località che offre numerose baie e spiagge bellissime, di sabbia bianca mare cristallino, ombreggiate da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Tra le più grandi, belle e famose c’è La Cinta, vicina al centro abitato di San Teodoro.

La spiaggia è una lunga striscia di sabbia bianca e soffice, alle spalle della quale si alzano dune ricoperte da arbusti, bagnata d un mare limpidissimo, dal fondale basso, con colori che vanno dal turchese, allo smeraldo e all’azzurro. Sulla spiaggia sono presenti stabilimenti balneari, bar e ristoranti.

Testi a cura di Valeria Bellagamba e Kati Irrente