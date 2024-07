Spalato è una bellissima città affacciata sul mare Adriatico che offre numerose attrazioni e attività da non perdere. Ecco alcune delle cose migliori da fare e vedere a Spalato.

Spalato, sulla costa adriatica della Croazia, è una città che incanta con la sua ricca storia, le sue bellezze naturali e la vivace cultura mediterranea. La città si trova in una posizione strategica che offre un facile accesso alle isole dalmate e ad altre località costiere e la rende una base perfetta per esplorare la regione circostante.

Gode inoltre di un clima mediterraneo, caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti, ed è dunque un luogo ideale da visitare durante tutto l’anno. In questo articolo ti accompagniamo alla scoperta dei luoghi più significativi di Spalato e dei suoi dintorni.

Spalato, una panoramica sulla storia

La storia di Spalato, nota in croato come Split, risale a quasi due millenni fa. Fondata dai romani nel 305 d.C., la città è cresciuta intorno al Palazzo di Diocleziano, un’imponente residenza imperiale costruita per l’imperatore che qui si ritirò a vita privata e morì nel 313 d.C. Questa struttura monumentale è il cuore pulsante di Spalato e un testimone silenzioso della sua importanza storica.

Con l’andare del tempo, il Palazzo di Diocleziano è stato trasformato in una città vivente, e oggi i suoi resti costituiscono uno dei centri storici meglio conservati d’Europa. Il patrimonio architettonico di Spalato riflette la sua evoluzione attraverso le epoche, dall’epoca romana al Medioevo fino ai periodi rinascimentali e barocchi. La città è diventata un importante centro culturale e commerciale durante l’era veneziana, e oggi conserva un affascinante mix di influenze storiche e moderne.

Cosa fare e cosa vedere a Spalato

Passeggiando per Spalato, non si può fare a meno di essere catturati e sorpresi dalla maestosa eredità romana del già citato Palazzo di Diocleziano, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Passeggiare per le sue strade lastricate è come fare un viaggio nel tempo, con ogni angolo che racconta una storia diversa. Il palazzo, che si estende fino al mare, ospita all’interno delle sue mura massicce cattedrali, templi, musei e botteghe artigiane e una vivace zona pedonale.

Al centro del Palazzo di Diocleziano si trova la Piazza Peristil, un magnifico esempio di architettura romana con colonne e capitelli splendidamente conservati. Questa piazza era un tempo il cuore pulsante del palazzo, e oggi è un luogo di ritrovo per residenti e turisti. Non lontano, il Tempio di Giove, uno degli edifici religiosi meglio conservati del palazzo, è un altro punto di riferimento imperdibile. La struttura ospita una cappella e un museo che offre una panoramica sulla storia romana della città.

La Cattedrale di San Doimo, che sorge sul sito dell’antico mausoleo di Diocleziano, è un’altra meraviglia architettonica. Con la sua torre campanaria e l’interno decorato con marmi e affreschi, la cattedrale è un esempio straordinario di architettura medievale. La chiesa è dedicata a San Doimo, il patrono di Spalato, e rappresenta un importante centro di vita religiosa e culturale. A pochi passi dal centro storico, il lungomare Riva è una promenade animata che offre splendide vedute sul mare e una vivace vita all’aperto. Con i suoi caffè e ristoranti il Riva è il luogo ideale per una passeggiata rilassante o per gustare un caffè mentre si osserva il panorama.

Esplorare i dintorni di Spalato

La posizione di Spalato la rende un ottimo punto di partenza per esplorare le meraviglie naturali e culturali dei dintorni. Le vicine isole della Croazia, come Hvar, Brač e Vis, sono facilmente raggiungibili in traghetto e offrono spiagge incantevoli, acque cristalline e pittoreschi villaggi costieri. Ogni isola ha il suo fascino unico ed offre opportunità di fare escursioni, praticare sport acquatici e assaggiare i piatti di una cucina deliziosa.

La città di Trogir, situata a circa 30 chilometri a nord di Spalato, è un altro luogo da visitare assolutamente, un vero gioiello. Con il suo centro storico ben conservato e le sue influenze architettoniche veneziane Trogir è un sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e offre una ricca esperienza culturale e storica.

Altra destinazione da non perdere durante un viaggio in Croazia è il Parco Nazionale di Krka, che si trova a meno di 100 km da Spalato ed famoso per le sue spettacolari cascate tra cui le cascate di Skradinski Buk, che sono le più iconiche, e per la ricchezza e diversità di flora e fauna. Il parco è un luogo ideale per una giornata di esplorazione nella natura: è possibile praticare attività come nuoto, kayak e rafting sul fiume Krka, immersi in un paesaggio suggestivo.

Split by night: la vita notturna

Spalato è anche conosciuta per la sua vita culturale e notturna. Durante il soggiorno è possibile assistere a concerti, spettacoli teatrali e festival che si tengono in tutta la città. La stagione estiva è particolarmente vivace, con eventi che spaziano dalla musica dal vivo al teatro all’aperto.

La Riva, o lungomare, è il posto perfetto per iniziare la serata. Potete camminare lungo il mare ammirando le splendide vedute del centro storico e fermarvi in uno dei tanti bar e caffè per un aperitivo o un drink. A Spalato ci sono tanti locali notturni per tutte le età e gusti musicali. Alcuni dei più famosi sono l’Inbox Club, il Pub Fabrique e il Jazz Bar Marvlvs Library. Per un’esperienza unica, non perdete il Bacvice Open Air Movie Theater, dove potrete guardare film all’aperto sulla spiaggia. La scena gastronomica di Spalato è altrettanto affascinante, con una vasta gamma di ristoranti che offrono specialità locali a base di pesce fresco e piatti tipici della cucina dalmata, croata e mediterranea.