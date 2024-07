Girare la Grecia in camper offre la libertà di esplorarla ai propri ritmi e di scoprire luoghi meno battuti dal turismo di massa: 5 idee di itinerari.

La Grecia, culla della civiltà occidentale, è una terra ricca di storia e cultura ed anche piena di meravigliose spiagge da visitare in estate. Esplorare la Grecia in camper è un’avventura unica che consente di scoprire la varietà e la bellezza dei paesaggi greci con la massima libertà.

Viaggiare su quattro ruote permette infatti di raggiungere sia le mete turistiche più conosciute della Grecia, come Mykonos e Santorini, che gli angoli nascosti, fuori dai circuiti tradizionali. Le coste frastagliate, le montagne imponenti e i tanti villaggi pittoreschi della Grecia diventano facilmente accessibili: il camper permette di vivere un viaggio su misura, lontano dal turismo di massa. A rendere questa esperienza ancora più piacevole, lungo il percorso ci sono numerosi campeggi attrezzati e aree di sosta che garantiscono comfort e sicurezza. In questo articolo ti suggeriamo 5 itinerari per visitare la Grecia in camper oltre a qualche consiglio utile per il viaggio.

Come raggiungere la Grecia in camper dall’Italia

Partendo dall’Italia, è possibile raggiungere la Grecia in camper via terra percorrendo le strade attraverso la Slovenia, la Croazia, la Serbia e la Macedonia del Nord. Questo percorso richiede circa 20-24 ore di guida, senza contare le pause necessarie per il riposo e il rifornimento. Le principali autostrade da seguire sono le strade europee E70 ed E75, che, attraversando diverse nazioni, offrono numerose opportunità per fermarsi e visitare città storiche e attrazioni naturali lungo il tragitto.

Un’alternativa molto più comoda per arrivare in Grecia è imbarcare il camper su uno dei traghetti delle diverse compagnie di navigazione che salpano da Ancona, Bari, Brindisi e Venezia verso i porti greci di Igoumenitsa e Patrasso. Il viaggio in traghetto dura generalmente tra le 16 e le 24 ore, a seconda del porto di partenza e di arrivo, e permette di rilassarsi durante la traversata e di iniziare il viaggio in Grecia ben riposati.

Grecia, 5 itinerari da percorrere in camper

La Grecia, con la sua storia millenaria che ha dato vita a miti e leggende, è il luogo dove sono nate la filosofia, la democrazia, le arti e anche lo sport. Le rovine antiche, come il Partenone ad Atene, il Teatro di Epidauro e il Palazzo di Cnosso a Creta, sono le testimonianze di un passato glorioso e offrono un viaggio nel tempo attraverso le epoche della civiltà greca.

Ogni angolo rivela tesori archeologici di inestimabile valore. I siti di Delfi, Olimpia e Micene raccontano storie di oracoli, giochi olimpici e re leggendari, mentre le isole del Dodecaneso e delle Cicladi conservano templi e rovine che parlano di antichi culti e della vita quotidiana nelle polis greche. La gastronomia greca, famosa per i piatti dai sapori freschi e genuini come la moussaka, il souvlaki e lo tzatziki, è un altro motivo per innamorarsi di questo paese. Ecco 5 itinerari diversi per girare la Grecia in camper.

1) L’Epiro e la Macedonia

Il primo approdo per chi arriva in traghetto dall’Italia è spesso Igoumenitsa. Da qui, dirigetevi verso nord-est per esplorare l’affascinante regione dell’Epiro. Giannina è una città vivace con un suggestivo centro storico e un bellissimo lago. Proseguendo verso nord, raggiungete i monti del Pindo e il parco nazionale di Vikos-Aoos, famoso per le sue gole spettacolari.

Proseguendo potete dirigervi verso la Macedonia occidentale e visitare Kastoria, una città pittoresca situata sulle rive del lago Orestiada, e anche la splendida regione del Lago Prespa, con i suoi paesaggi incontaminati e villaggi tradizionali.

2) Grecia, tour del Peloponneso in camper

Se sbarcate a Patrasso potete iniziare il vostro tour del Peloponneso. Prima tappa, l’antica città di Olimpia, dove i Giochi Olimpici hanno avuto origine. Continuate verso sud fino a Nauplia, una delle città più belle della Grecia, con il suo affascinante porto e la fortezza di Palamidi.

Proseguendo, visitate l’antico teatro di Epidauro, famoso per la sua acustica perfetta, e il sito archeologico di Micene, patria di Agamennone. Infine, raggiungete Monemvasia (o Mavasia) un antico borgo medievale arroccato su un’isola rocciosa collegata alla terraferma da una stretta striscia di terra.

3) Le Isole Ionie

Se il vostro viaggio in camper in Grecia inizia a Igoumenitsa, non potete perdere l’occasione di esplorare le isole Ionie. Corfù è facilmente raggiungibile in traghetto da Igoumenitsa ed è famosa per le sue spiagge dorate e il centro storico veneziano. Proseguendo, potete visitare Paxi e Antipaxi, due isole meno conosciute ma altrettanto incantevoli, ideali per chi cerca tranquillità e acque cristalline.

L’isola di Cefalonia poi offre una varietà di paesaggi, dalle spiagge di sabbia bianca di Myrtos alle grotte di Melissani, un lago sotterraneo di incredibile bellezza.

4) La Grecia Centrale e i monasteri di Meteora

Sempre da Igoumenitsa potete dirigervi verso l’interno per scoprire la Grecia centrale. La città di Kalambaka è la porta d’accesso ai monasteri di Meteora, un complesso di monasteri ortodossi costruiti su pinnacoli rocciosi che sfidano la gravità. Questa regione offre panorami mozzafiato e la possibilità di esplorare uno dei luoghi più iconici della Grecia.

Proseguendo verso sud, fermatevi a Delfi, il sito dell’antico oracolo, e ammirate i resti del tempio di Apollo. Continuate fino a Arachova, un affascinante villaggio montano, e terminate il vostro itinerario ad Atene, la capitale, dove storia e modernità si fondono in modo unico.

5) Grecia, girare le Cicladi in camper

Se volete esplorare le isole, potete imbarcare il vostro camper su un traghetto dal Pireo o da Rafina, vicino ad Atene, verso le isole Cicladi. Le più famose sono Mykonos e Santorini con le loro iconiche case bianche e blu, le splendide spiagge e una vita notturna molto animata.

Ma non fermatevi solo a queste due isole: esplorate anche Paros e Naxos, che offrono un mix di cultura, storia e splendidi paesaggi naturali. Le Cicladi sono ideali per chi cerca un’esperienza di viaggio variegata tra relax, avventura e scoperta culturale.

Consigli utili per il viaggio in camper in Grecia

La Grecia dispone di numerosi campeggi ben attrezzati lungo tutta la costa e nelle zone interne. Tuttavia, durante l’alta stagione è consigliabile prenotare in anticipo. Le strade principali sono generalmente in buone condizioni, ma alcune strade secondarie possono essere strette e tortuose. È consigliabile quindi avere un buon navigatore GPS e, se possibile, una mappa cartacea come backup.

Prima di partire assicuratevi di avere tutte le forniture necessarie, poiché le aree rurali possono essere sprovviste di negozi ben forniti. Acqua potabile, cibo e carburante sono essenziali. La Grecia, infine, è generalmente sicura per i turisti, ma è sempre buona norma prendere precauzioni di base, come non lasciare oggetti di valore in vista nel camper.