Le 10 spiagge più belle della costa orientale della Sardegna, dai lidi più celebri alle calette nascoste di questo angolo di paradiso.

La Sardegna orientale è una regione di straordinaria bellezza che si estende dal Golfo di Orosei a sud fino alla zona di Olbia a nord. Questo territorio è rinomato per i suoi paesaggi spettacolari che combinano mare cristallino, spiagge di sabbia bianca e imponenti scogliere.

Il Golfo di Orosei, con le sue insenature nascoste e le spettacolari falesie che si tuffano nel mare turchese, è uno dei gioielli della costa est. Le meravigliose grotte marine, come la Grotta del Bue Marino e le spiagge di Cala Luna e Cala Goloritzé sono tra le mete più gettonate della Sardegna orientale per la loro natura incontaminata e per le acque del mare di una bellezza senza pari.

Olbia, situata nella parte settentrionale della Sardegna orientale, è il punto di partenza ideale per esplorare la rinomata Costa Smeralda. Questa zona è celebre per le sue località esclusive, come Porto Cervo e Porto Rotondo, mete molto amate dai Vip e dal jet-set internazionale. Le calette nascoste e le acque smeraldine rendono questa costa un paradiso per gli amanti del mare e della vela. Scopriamo insieme le 10 spiagge più belle.

Sardegna orientale, le 10 spiagge più belle

Da nord a sud, la Sardegna orientale è una destinazione ideale per una vacanza indimenticabile: un angolo di paradiso noto per le sue spiagge incantevoli, per numerose baie e per la sua natura selvaggia che attira turisti e visitatori da tutto il mondo.

Ogni spiaggia ha il suo carattere unico e offre esperienze diverse: ci sono sia spiagge di sabbia bianca che quelle nascoste tra scogliere imponenti. Il denominatore comune è lo splendido mare. Esploriamo insieme 10 tra le spiagge più belle della costa est della Sardegna.

Cala Goloritzé, una delle più belle spiagge della Sardegna orientale

Cala Goloritzé, situata nel golfo di Orosei, è una delle spiagge più iconiche della Sardegna. Raggiungibile solo a piedi o via mare, questa cala è famosa per la sua bellezza incontaminata e il suo caratteristico arco naturale di pietra calcarea.

Le sue acque turchesi e trasparenti rendono questo luogo perfetto per snorkeling e immersioni. La spiaggia, composta da piccoli ciottoli bianchi, è circondata da alte scogliere che offrono una vista spettacolare sulla costa.

Cala Brandinchi, tra i lidi della Sardegna orientale più adatti ai bambini

Conosciuta come “la piccola Tahiti”, Cala Brandinchi si trova vicino a San Teodoro ed è famosa per la sua sabbia bianca finissima e le acque poco profonde, che assumono tonalità di azzurro e verde smeraldo. Grazie ai fondali bassi e sicuri questa spiaggia è ideale per le vacanze in Sardegna con i bambini. L’ampia pineta alle spalle della spiaggia offre ombra e riparo durante le ore più calde, rendendola una destinazione perfetta per una giornata rilassante al mare.

Spiaggia di Lu Impostu

Poco lontano da Cala Brandinchi c’è la Spiaggia di Lu Impostu, altrettanto affascinante. La sua sabbia bianca e fine e le acque cristalline sono un invito irresistibile a tuffarsi e nuotare.

La presenza di dune di sabbia e una rigogliosa vegetazione mediterranea contribuiscono a creare un ambiente naturale e suggestivo. La spiaggia è anche ben attrezzata con servizi e strutture per il noleggio di ombrelloni e lettini.

Sardegna orientale, le spiagge più famose: La Cinta

La Cinta è una delle spiagge più conosciute della Sardegna orientale e si estende per diversi chilometri nei pressi di San Teodoro. La lunga striscia di sabbia bianca e fine è bagnata da acque limpide e poco profonde, ideali per nuotare e fare lunghe passeggiate sulla riva. La spiaggia è molto frequentata, soprattutto in alta stagione, e offre una vasta gamma di servizi tra i quali bar, ristoranti e centri per sport acquatici.

Cala Liberotto

Cala Liberotto, situata vicino a Orosei nella zona della Siniscola, è formata da più spiagge, una serie di piccole calette separate da scogliere di granito rosa. Le spiagge di sabbia dorata e le acque limpide rendono questo luogo perfetto per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

I fondali ricchi di fauna marina attraggono appassionati di snorkeling e immersioni. La vicinanza a diverse strutture ricettive la rende una meta comoda per chi soggiorna nella zona.

Cala Luna

Cala Luna è una delle spiagge più spettacolari della costa orientale della Sardegna, accessibile solo via mare o attraverso un impegnativo sentiero di trekking. La spiaggia è caratterizzata da una lunga striscia di sabbia dorata e da sei grotte che offrono riparo dal sole. Le acque turchesi e profonde sono ideali per nuotare e fare snorkeling. Il paesaggio circostante, dominato da scogliere calcaree e vegetazione mediterranea, crea un ambiente selvaggio e affascinante.

La meravigliosa spiaggia di Cala Mariolu

Cala Mariolu, nel Golfo di Orosei, è una spiaggia di rara bellezza con ciottoli bianchi e rosa che contrastano con le acque azzurre e trasparenti.

Accessibile solo via mare, questa cala offre uno scenario mozzafiato con scogliere a picco sul mare e una ricca fauna marina. Le grotte sottomarine e i fondali variegati sono un paradiso per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling.

Cala Ginepro, tra le spiagge più rilassanti della Sardegna orientale

Situata a nord di Orosei, Cala Ginepro è una spiaggia tranquilla e appartata, circondata da ginepri secolari. La sabbia è fatta di sassolini levigati dal mare, che assumono sfumature rosa, e le acque cristalline offrono un’ottima visibilità per chi ama fare snorkeling. La bellezza del paesaggio fatto di dune e di macchia mediterranea rende questa spiaggia un luogo ideale per rilassarsi e godersi una giornata a stretto contatto con la natura.

Cala Biriola

Un’altra perla del Golfo di Orosei è Cala Biriola, una piccola cala con sabbia dorata e acque trasparenti. Circondata da una fitta vegetazione e scogliere calcaree, questa spiaggia è ideale per chi cerca tranquillità e natura selvaggia.

La presenza di una grotta e di numerosi anfratti marini la rende una destinazione perfetta per esplorare il mondo sottomarino.

Lido di Orrì

Il Lido di Orrì, situato vicino a Tortolì, è una lunga spiaggia di sabbia dorata con acque limpide e poco profonde molto adatta anche ai bambini, infatti è tra le Bandiere Verdi 2024. La spiaggia è ben attrezzata con numerosi servizi, tra cui bar, ristoranti e noleggio di attrezzature per sport acquatici. La vastità della spiaggia permette di trovare sempre un angolo tranquillo anche nei periodi di maggiore affluenza, rendendola una meta ideale per famiglie e gruppi di amici.