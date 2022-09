Passerà alla storia come una delle sovrane più longeve e più amate, la Regina Elisabetta del Regno Unito e i suoi castelli, lo spettacolo delle residenze reali.

La Regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è morta l’8 settembre 2022, a 96 anni, dopo 70 anni e 214 giorni di regno. La sovrana è deceduta al Castello di Balmoral, in Scozia, dove si trovava dallo scorso luglio per le vacanze estive. Non era potuta rientrare a Londra, a Buckingham Palace, a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Il suo è stato un regno da record, il più lungo della Gran Bretagna, il più lungo in assoluto per una regina e uno dei più lunghi della storia, superato solo da quello di Luigi XIV di Francia, il Re Sole. Elisabetta II è stata un’icona del nostro tempo, larga parte della popolazione britannica e mondiale è nata sotto il suo regno.

Diventata regina a soli 25 anni, a seguito della morte precoce del padre re Giorgio VI, e ufficialmente incoronata il 2 giugno 1953, Elisabetta II, che ha mantenuto il nome di battesimo anche da sovrana, è stata più di 70 anni sul trono britannico, sul quale è rimasta ben salda, adempiendo ai suoi doveri di regina fino alla fine, nonostante i problemi di salute che erano peggioranti nelle ultime settimane.

L’ultimo impegno di lavoro è stato il 6 settembre 2022, due giorni prima della sua morte, quando Elisabetta ha ricevuto al castello di Balmoral la nuova premier britannica Liz Truss, per il conferimento formale dell’incarico di nuovo Capo del Governo britannico. Poco prima, Boris Johnson aveva incontrato per l’ultima volta la Regina per rassegnare formalmente le dimissioni da Primo Ministro.

Durante il suo Regno, Elisabetta II ha visto ben 15 primi ministri del Regno Unito, da Winston Churchill a Lizz Truss, appunto, la terza donna a ricoprire la carica, dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Nonostante negli anni si fossero rincorsi i pettegolezzi su una sua possibile abdicazione, Elisabetta non ha mai lasciato la Corona e il suo ruolo di Capo di Stato, rispettando la tradizione della monarchia britannica che vuole l’ascesa del nuovo sovrano alla morte del precedente.

Un impegno e una dedizione che hanno contraddistinto il suo regno, non previsto dalla storia. Il padre Re Giorgio VI, infatti, non era designato al trono, prese il posto del fratello maggiore Edoardo VIII, che abdicò per sposare l’americana Wally Simpson.

Nata il 21 aprile 1926, Elisabetta è stata una delle regine più popolari e amate al mondo, anche fuori dal Regno Unito, protagonista di numerosi film e serie televisive. Tra i più popolari ricordiamo il film The Queen, con Helen Mirren nel ruolo di Elisabetta, e la serie cult The Crown, con una quinta edizione in uscita il prossimo novembre.

Negli ultimi anni, Elisabetta ha trascorso molto tempo fuori da Buckingham Palace, soprattutto al Castello di Windsor, dove è rimasta a lungo isolata durante la pandemia insieme al marito, il Principe Filippo, che qui è morto dopo un breve ricovero in ospedale. I funerali del Principe sono stati celebrati nella Cappella di San Giorgio del castello. Nella cripta della cappella Elisabetta sarà sepolta accanto al marito.

L’altra residenza dove la Regina ha trascorso molto tempo, e dove è morta, è il Castello di Balmoral, in Scozia. Di seguito, scopriamo le residenze reali di Elisabetta II.

La Regina Elisabetta e i suoi castelli: le residenze reali

Il Castello di Windsor è una delle residenze più famose della famiglia reale britannica. Non è l’unica residenza reale, insieme a quella ufficiale di Buckingham Palace, poiché la regina e i suoi familiari dispongono di tutta una serie di castelli e palazzi da sogno. Ecco quali sono.

Castello di Windsor

Il Castello di Windsor, situato nell’omonima cittadina di Windsor, a circa un’ora da Londra, è la residenza più antica della Famiglia reale britannica. È un imponente castello medievale che fu fatto costruire nel 1070 da Guglielmo il Conquistatore. Oggetto di successivi rifacimenti, subì un grave incendio nel 1992. È un edificio enorme, con quasi mille anni di storia, con 1000 stanze e una superficie di 11 ettari di terreno. Una vera e propria cittadella. È stata la residenza preferita da Elisabetta per i weekend, per il periodo di Pasqua e a giugno per la famosa corsa di cavalli Royal Ascot. Il Castello di Windsor è un residenza ufficiale della Famiglia reale britannica e appartiene alla Corona.

Sandringham House

Residenza privata di campagna della Famiglia reale, Sandringham House si trova nella contea di Norfolk, nell’omonimo villaggio di Sandringham. Qui Elisabetta si riuniva con tutta la famiglia per le vacanze natalizie, frequentando la messa di Natale nella chiesa di St Mary Magdalene. Ricostruita in epoca vittoriana, al posto di un edificio settecentesco, Sandringham House fu la residenza di Alberto Edoardo, figlio della Regina Vittoria, che in seguito sarebbe diventato re Edoardo VII, bisnonno di Elisabetta. Qui morirono nel 1936 Giorgio V, il nonno di Elisabetta, e nel 1952 Giorgio VI, suo padre Albert. In assenza dei reali, Sandringham House è aperta alle visite del pubblico.

Castello di Balmoral

Il Castello di Balmoral è un’altra residenza privata della famiglia reale. Si trova nel nord della Scozia, nell’Aberdeenshire, ed è stato l’abituale dimora estiva di Elisabetta e del Principe Filippo, nel periodo tra la fine di luglio e la fine di settembre. In stile neogotico, il castello risale al 1390 e fu acquistato dal re Roberto II di Scozia come residenza di caccia. Nel 1848 Balmoral diventò residenza reale, quando la regina Vittoria e suo marito, il principe Alberto, lo scelsero come dimora per l’estate. Fu successivamente ampliato e oggi la sua proprietà si estende per 20.000 ettari. Il Castello di Balmoral è stato tra le residenze preferite da Elisabetta durante l’estate. Qui la Regina si è spenta nel pomeriggio dell’8 settembre 2022.

Holyrood Palace

Il Palace of Holyroodhouse, più comunemente chiamato Holyrood Palace, si trova ad Edimburgo ed è la residenza ufficiale della Regina Elisabetta in Scozia. Il palazzo fu costruito intorno al 1500 sulle rovine di un monastero medievale, di cui rimangono i ruderi dell’abbazia agostiniana del 1128, fatta costruire dal re Davide I di Scozia. Dopo varie distruzioni, tra il 1671 e il 1678 fu ordinata la ricostruzione da sir William Bruce. La Regina Elisabetta ha utilizzato l’Holyrood Palace per gli impegni di Stato, mentre per i soggiorni privati in Scozia ha preferito il Castello di Balmoral.

Sarà proprio l’Holyrood Palace il luogo dove la salma della Regina sarà esposta la prima volta. Per poi essere trasferita alla Cattedrale di St Giles, sempre ad Edimburgo, prima del viaggio di ritorno in treno a Londra.

Hillsborough Castle

Il palazzo castello di Hillsborough sorge nell’omonima località dell’Irlanda del Nord. È la residenza del Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord e dei membri della Famiglia reale quando visitano l’Irlanda del Nord. Ospita anche importanti visitatori internazionali, come capi di stato e di governo. Hillsborough è una residenza di campagna dell’epoca georgiana, costruita nel Settecento. Con la creazione della Repubblica d’Irlanda, è diventata sede di rappresentanza del nuovo governo locale dell’Irlanda del Nord. Hillsborough Castle ha ospitato numerosi colloqui tra le diverse parti politiche dell’Irlanda del Nord che hanno portato alla firma dell’Accordo del Venerdì Santo, il 10 aprile 1998, per la cessazione del conflitto nordirlandese.

St. James Palace

Palazzo dalle sembianze di un castello, St. James Palace si trova a Londra ed è una delle residenze ufficiali della Corona. Si tratta del più antico palazzo reale, fatto costruire tra il 1531 e il 1536 da Enrico VIII in stile Tudor. Il palazzo sorge nella City di Westminster, nel centro di Londra, a nord di St. James’s Park, uno dei parchi reali. St. James Palace viene ancora utilizzato dalla Corte britannica. Qui la Regina ha ricevuto gli ambasciatori stranieri importanti, mentre i Capi di Stato sono stati accolti a Buckingham Palace.

Il palazzo è anche la residenza della Principessa Anna, figlia secondogenita di Elisabetta. Il complesso di St. James Palace comprende anche la York House, una delle residenze ufficiali del Principe di Galles e dei suoi figli William e Henry. Adiacente al complesso sorge Clarence House, un tempo la residenza della Regina Madre e poi casa del Principe Carlo e della moglie Camilla. Vicino sorge Lancaster House, utilizzata dalla Regina per i ricevimenti ufficiali. Il complesso di St. James Palace si affaccia su The Mall, a poche decine di metri da Buckingham Palace.

Buckingham Palace

Infine, la residenza più famosa della Famiglia reale britannica non è un castello ma un imponente palazzo dallo stile neoclassico e dall’aspetto austero. Buckingham Palace diventò la residenza ufficiale della Corona con l’ascesa al trono della Regina Vittoria, nel 1837, ed è proprietà dello Stato britannico.

La Regina Elisabetta ha soggiornato nel palazzo reale durante la settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, trasferendosi al Castello di Windsor per il weekend. A Buckingham Palace, Elisabetta ha regolarmente ricevuto i capi di Stato e di governo e ha incontrato formalmente il Primo Ministro del Regno Unito.

A palazzo si tengono anche gli sfarzosi pranzi e i ricevimenti ufficiali della monarchia britannica. Costruito all’inizio del Settecento, poi ampliato nell’Ottocento, Buckingham Palace ha 775 stanze e occupa una superficie di 77mila metri quadri. La stanza più grande è la sala da ballo, con i suoi 36,6 metri di lunghezza, 18 metri di larghezza e 13,5 metri di altezza; qui si tengono i pranzi di Stato. I giardini del palazzo hanno una superficie 16 ettari e ospitano una gran varietà di fiori e specie di uccelli, insieme a un lago e un’area per l’atterraggio degli elicotteri.

Per la sua ufficialità, la mancanza di privacy e la scarsa intimità, Buckingham Palace è poco amato dai membri della Famiglia reale, che preferiscono vivere altrove. La Regina vi ha risieduto per questioni formali. Sembra che Carlo, il nuovo Re, voglia trasformarlo in un museo aperto al pubblico in modo permanente, non solo in estate come ora, e utilizzarlo solo per occasioni di rappresentanza e cerimonie ufficiali, rimanendo a vivere a Clarence House.

Molte altre sono le proprietà e le residenze della Famiglia reale britannica. A Londra segnaliamo Clarence House, appena citata, la residenza ufficiale dell’erede al trono, dove finora ha abitato il Principe di Galles Carlo con la consorte Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Poi, Kensington Palace, residenza ufficiale di numerosi membri della Famiglia reale, su tutti i Duchi di Cambridge William e Kate con i loro figli. Kensington Palace sorge al confine occidentale di Hyde Park.

