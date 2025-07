Vuoi trovare la strada libera quando parti per le vacanze? Ecco a che ora conviene partire. – (viagginews.com)

Se parti per le vacanze a bordo della tua auto l’ansia di trovare code è forte, ma se parti a quest’ora potrai stare tranquilla.

Con l’inizio di luglio per molti è iniziato ufficialmente il periodo delle ferie e di caricare in auto le valigie. Alcuni partono per località vicine, altri sono intenti a calcolare il peso esatto delle valigie da imbarcare sull’aereo. Ma una cosa che accomuna tutti è la paura di trovare traffico o rallentamenti, rischiando di passare ore fermi in autostrada.

L’esodo maggiore degli italiani verso le spiagge, le località di montagna o gli aeroporti avviene più o meno sempre nello stesso periodo. Vale a dire nei fine settimana di luglio, quando le previsioni del traffico mostrano il bollino rosso se non addirittura nero. A vederla viene da scoraggiarsi subito e interrogarsi su quando sia meglio partire per sfuggire alle code infinite.

I giorni più caotici sono sempre il venerdì a partire dal pomeriggio, il sabato e la domenica fino a sera. Ma chi prova a partire in un giorno feriale non se la passa comunque troppo bene perché sebbene ci siano meno auto abbondano invece i Tir. La strategia vincente in realtà è puntare tutto sull’orario di partenza, sfruttando la finestra prima che arrivi la flotta dei vacanzieri.

Qual è l’ora giusta per avviarsi in auto

Con gli orari c’è sempre un certo equilibrio da rispettare fra quella che è la resistenza fisica e il momento ideale per mettersi alla guida. Chi non è abituato a guidare per lunghi periodi o in determinati orari quindi dovrebbe sempre valutare i rischi presenti. Il colpo di sonno è dietro l’angolo se non si parte riposati e con qualcuno disposto a dare il cambio.

L’orario ideale per schivare il traffico infatti è al mattino presto durante i giorni feriali, ma sempre dopo le due. Quindi verso le 4 o le 4 e mezza dopo essere andati a letto presto, perché da quest’ora in poi il cervello tende a produrre di meno l’ormone del sonno. In questo modo il rischio di addormentarsi alla guida è basso e si è comunque all’interno della finestra temporale ideale.

Per scegliere quando avviarsi fra le tre e le cinque bisogna calcolare che prima conviene dormire almeno otto ore. Un altro accorgimento utile è evitare una colazione pesante perché la digestione può influire in modo consistente sull’attenzione alla guida.