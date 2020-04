Regina Elisabetta: compleanno inedito a causa del Coronavirus – VIDEO

Compleanno inedito a causa del Coronavirus per la Regina Elisabetta II, che oggi spegne 94 candeline: niente colpi di cannone e auguri a distanza.

Oggi la Regina Elisabetta II compie 94 anni e per la prima volta da quando regna festeggerà il compleanno senza i colpi di cannone sparati in aria dai giardini vicino a Buckhingham Palace. Dunque, in 68 anni di regno, questo è il momento di maggiore crisi.

In isolamento nel Castello di Windsor la sovrana riceverà gli auguri a distanza di figli e nipoti per i suoi 94 anni. La Regina qualche giorno fa ha rivolto un messaggio straordinario televisivo ai sudditi del Regno Unito e a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth.

Ma come festeggerà quest’anno? Tradizione vuole che la Regina Elisabetta sorseggi una coppa di champagne ogni sera prima di andare a letto. Potrebbe farlo anche quest’anno, magari col marito, il Principe Filippo di Edimburgo. Intanto, sui social la Famiglia Reale suggerisce la realizzazione di un simpatico lavoretto da far fare ai bambini in quarantena. Si tratta di una gift box, che i più piccini possono poi dedicare alla regina.