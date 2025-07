Questa piccola chiesa in Abruzzo custodisce un enigma che da mille anni fa impazzire i più grandi studiosi del mondo – Viagginews.com

La regione Abruzzo custodisce un enigma ancora irrisolto, anche per gli studiosi più importanti del mondo. Ecco di cosa si tratta.

Incastonata nel cuore dell’Italia centrale, la regione Abruzzo nasconde ancora oggi molteplici tesori spesso poco conosciuti ai più. Definita per antonomasia il “cuore verde dell’Europa”, la regione italiana presenta un vasto territorio paesaggistico, caratterizzato da parchi nazionali e aree protette.

Oltre alle bellezze naturali, il territorio abruzzese offre ai suoi visitatori un patrimonio artistico e culturale di immenso valore. La regione, difatti, presenta numerosi borghi medievali mozzafiato, città d’arte come L’Aquila e centri di rilevanza internazionale come Chieti, Pescara e Teramo.

All’interno della regione, inoltre, è custodito uno degli enigmi più misteriosi al mondo, il quale da millenni attira l’attenzione dei più grandi studiosi del mondo. Si tratta ancora oggi di un vero e proprio misterio irrisolto, in grado di stuzzicare la fantasia di scrittori, artisti e grandi menti del passato.

Il mistero dei misteri si trova in Abruzzo: ecco l’enigma irrisolvibile

Una delle chiese più antiche della regione, incastonata nella zona rurale di Capestrano, in provincia dell’Aquila, nasconde uno dei segreti più strani al mondo. Sulle antiche mura della Chiesa di San Pietro ad Oratorium, è inciso il famoso “Quadrato del Sator”, cinque parole latine le quali formano un palindromo perfetto. La frase incisa in latino “Sator Arepo Tenet Opera Rotas”, letta al contrario, difatti, presenta la medesima costruzione.

Dopo più di mille anni e svariati studi storici effettuati, nessuno sarebbe mai riuscito a scoprire il reale significato della frase. Gli studiosi si dividono ancora oggi tra interpretazioni religiose, spiegazioni agricole e perfino significati magici o alchemici ancora irrisolti. Si tratta di un enigma di fama mondiale, il quale da millenni appassiona e attira l’attenzione delle più grandi menti della storia a livello internazionale.

Vista la sua collocazione, molti studiosi sono propensi nell’avanzare l’ipotesi di un significato prettamente religioso, legato all’importanza di Dio e alla sua centralità nella vita quotidiana. La parola Sator, difatti, significherebbe Dio (il creatore), mentre Tenet avrebbe il significato di domina o regge. Il quadrato del Sator in Abruzzo, tuttavia, non sarebbe l’unico esempio in Europa: enigmi palindromi sono stati scoperti in altre città come Roma, Santiago de Compostela, Ficarra e perfino in Inghilterra.