Per le serate estive servono dei vini che rinfreschino: i più leggeri che troverai sono questi. – (viagginews.com)

Se ami il vino e non sai quale scegliere per le serate estive prova con uno di questi: sono rinfrescanti e leggeri.

In inverno siamo abituati a sentire spesso l’invito a provare un liquore o un vino forte con la scusa che aiuti a scaldarsi. Anche se sappiamo che non è veramente così però senza dubbio per gli alcolici forti la stagione fredda si presta meglio dell’estate. I drink estivi non a caso sono pensati per essere leggeri e rinfrescanti per dare sollievo dall’afa.

Un discorso simile vale per quanto riguarda la scelta dei vini. Per quanto si possano amare quelli più corposi e dall’aroma intenso non si può negare che siano poco adatti a una serata estiva. In più c’è da ricordare che i piatti più popolari durante la stagione calda sono insalate di riso e insalate. Bisogna abbinare il vino corretto, che non ne cancelli il sapore ma lo esalti.

Mentre gli esperti di vini sapranno già a memoria i nomi di quelli più adatti chi non se ne intende troppo potrebbe trovarsi spaesato. La varietà di scelta però è più ampia di quanto si possa credere, e una volta provati i vini estivi sarà difficile pensare di farne a meno.

Quali sono i vini estivi per eccellenza

Un vino adatto a una serata calda deve risaltare anche se servito freddo. Per iniziare possiamo partire dal Franciacorta Ca’ del Bosco, perfetto per chi ama le bollicine ma senza esagerare. Si tratta di uno spumante considerato molto elegante e che sicuramente farà fare bella figura se lo si porta da ospiti a una cena o un aperitivo.

Se in programma per la serata c’è una grigliata al posto della birra non spiacerà certo trovare un lambrusco frizzante. Leggero, fresco e con note di frutti rossi va benissimo per i piatti di carne e gli antipasti di salumi perché li accompagna senza appesantirli. In una serata informale fra amici fa fare bella figura e di sicuro sarà molto apprezzato.

Per chi invece ama la cucina etnica pare essere nato apposta un vino tipico del trentino, il Gewurztraminer. Ha un aroma di frutta matura e spezie che si miscela bene con quello dei piatti della tradizione indiana o coreana, ma rinfresca bene il palato. Va benissimo sia durante il pasto che come aperitivo, a seconda delle preferenze.