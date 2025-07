Tamara de Lempicka, un viaggio nel suo mondo: in bilico tra genio e fragilità

Cercare di tracciare il profilo biografico, artistico e psicologico di Tamara de Lempicka significa farsi largo tra menzogne, falsificazioni e alterazioni della realtà, nell’intento di nascondere le tensioni interne di una donna che ha sempre vissuto in bilico tra fragilità emotiva e una forte volontà di autoaffermazione.

In questi spazi di luce e ombre si inserisce la mia ricerca, frutto di molti anni di lavoro, che, come una vera e propria indagine poliziesca, svela documenti inediti, identità, raccoglie testimonianze, rivelazioni e interviste esclusive.

Tamara nasce in Polonia nel 1884, sin dall’infanzia manifesta un carattere indipendente e ribelle, alimentato da un legame affettivo instabile con le figure genitoriali. La madre Malvina, infatti, dopo il precoce abbandono del nucleo familiare da parte di Boris, getta lei insieme ai suoi fratelli, Adrienne e Stanzi, in una situazione di precarietà esistenziale ed economica.

Tale episodio, resta come traccia indelebile nella mente della giovane Tamara che in un estremo atto di dolore dichiara, senza alcun tangibile riscontro, che il padre è morto. Il vuoto è incolmabile e l’assenza impensabile, Malvina sola e senza sostegno, affida Tamara un po’ alla nonna materna Clementine e un po’ agli zii Stifter a San Pietroburgo.

Grazie agli insegnamenti della nonna e al lusso che assapora dagli zii Tamara, cerca di colmare i vuoti affettivi attraverso la costruzione di un’immagine di sé forte e impenetrabile. Facendo uno slancio in avanti, questo bisogno di controllo e riconoscimento, cifra espressiva della sua vita e della sua arte, s’imprime nelle sue tele prima del 1930, tangibile proiezione del suo desiderio di affermazione e potere.

Tamara de Lempicka l’evoluzione di un’artista oltre l’apparenza

Nelle mie ricerche, tuttavia, ho cercato di spingermi oltre l’apparenza, ovvero al di là di quell’immagine di donna glamour e virago che Tamara ha consegnato alla storia e che storici dell’arte e biografici ci hanno restituito. La mia analisi, infatti, oltre a mettere in luce l’irrequietezza e la feroce vitalità, cifra stilistica distintiva della sua arte, rivelano una personalità intimamente legata a un temperamento capriccioso e impositivo. Tali tratti distintivi, si riflettono nelle sue opere, in un primo momento espressione di un senso di indipendenza e sfida alle convenzioni sociali, successivamente ricerca di un linguaggio intimo e personale, segnato da profondo abbattimento e sconforto.

In giovane età Tamara, sotto l’egida dell’adorata nonna Clementine, entra in contatto con le arti: musica, teatro, danza e pittura, viaggia in Europa e ha modo di conoscere i più grandi artisti del Rinascimento italiano. Tali stimoli, essenziali per amalgamare la grandezza classica con la modernità urbana, risultano essere elementi costantemente presenti nelle sue tele, che negli anni Venti, grazie agli suoi studi accademici parigini, sotto la guida dei maestri Maurice Denise e André Lhote, riesce sempre più ad affinare.

A ciò si aggiunge l’interazione con figure chiave del mondo culturale dell’epoca che le permette di sperimentare forme audaci e colori vibranti, celebrare la libertà e l’indipendenza femminile, criticando al contempo le restrizioni sociali imposte alle donne del suo tempo.

Tuttavia, come evidenziato dal mio studio, dopo il 1930, si osserva un’evoluzione verso una maggiore introspezione e complessità tematica, in parte influenzata dai turbamenti psichici e dagli eventi della sua vita personale che conferiscono alle sue tele un’aurea austera, rigida, a tratti perturbante. La sua arte sembra come adattarsi a queste nuove preoccupazioni che la investono, suggerendo una maggiore vulnerabilità e umanità nei suoi soggetti.

Questo viraggio espressivo mi ha permesso di esplorare gli strati più profondi di significativi della vita e dell’opera di Tamara, suggerendo come le esperienze personali e i conflitti interni abbiano influenzato la sua produzione artistica. L’analisi delle relazioni familiari e delle identità di genere, al di là di un’interpretazione puramente estetica, illuminano aspetti delle sue rappresentazioni interne sia maschili, cariche di una forte valenza emotiva e introspettiva.

A ciò si aggiunge lo studio da me condotto sul materiale ritrovato: documentazione medica, cartella clinica, corrispondenza epistolare con sanitari, fondamentale al fine di tracciare una nuova immagine della Lempicka, come donna narcisista, incapace di amare veramente e di stabilire relazioni affettive equilibrate. Non a caso, la sua vita sentimentale è segnata da una serie di relazioni tumultuose, in cui la Lempicka cerca non tanto l’amore quanto la conferma del suo valore e della sua superiorità. Lo si riscontra neI rapporto con la primo marito Tadeusz Lempicki, ma soprattutto con la loro unica figlia Kizette, segnato da una dinamica perversa e prevaricante in cui la possessività e il bisogno di controllo sembrano aver prevalso sull’affetto materno.

Nella mia analisi viene portato alla luce come l’esistenza della Lempicka, negli anni Venti è improntata sulla sfrenatezza e l’eccesso, abuso di cocaina, frequentazioni di locali gay, relazioni amorose con uomini e donne. A ciò si aggiungono i frequenti litigi con Tadeusz e le complicata relazione con Kizette, in un vortice di maniacalità e confusione che porta Tamara a separarsi dal marito e imbattersi in una serie di altri eventi personali che la portano ad attutire la sua euforia creativa. Negli anni Trenta il suo umore, così come le sue tele, si fanno malinconici e cupi, subentrano periodi di depressione e isolamento che spingono la pittrice a peregrinare in tutta Europa.

Nel frattempo Tamara incontra il Barone Raoul Kuffner che, su indicazioni della madre Malvina, sposa anche per assicurarsi un titolo e una stabilità economica. La nuova prospettiva esistenziale, però, non placa i turbamenti interiori della pittrice che attanagliata dalla depressione decide di recarsi Parma per trovare un po’ di quiete in un convento cattolico. In questo luogo incontra Mère Supérieure, ossia la Madre Superiora del Convento di San Vitale, figura carismatica e autorevole che esercita un profondo fascino su Tamara, offrendosi come una sorta di guida spirituale, in un periodo di grande abbattimento per l’artista. In base alle ricerche da me condotte, per la prima volta, si è svelata l’identità della suora ovvero Suor Thérèse Delphine, immediatamente ritratta da Tamara nella tela Mère supérieure (1935).

Negli stessi anni la Lempicka, incontra un’altra figura essenziale nel suo percorso esistenziale, quello con il suo psichiatra, immortalato nelle fattezze di Sain Antoine. Dinnanzi al progressivo deterioramento psichico di Tamara, il barone Kuffner, decide di farla ricoverare presso la nota clinica svizzera Bircher-Benner, un sanatorio per ricchi borghesi, ove si pratica un approccio olistico alla salute: dieta, restrizioni, bagni caldi e tisane. La clinica, situata in un ambiente tranquillo e isolato, offre un rifugio temporaneo lontano dalle pressioni del mondo artistico e sociale a cui Tamara era abituata. Tuttavia, più che una vera e propria cura, il suo soggiorno nella clinica sembra una parentesi di rigore e disciplina che Tamara sistematicamente è solita trasgredire per concedersi fughe e abbuffate in salumiera e

pasticceria.

Tra Tamara e il suo psichiatra, da me identificato come Willy Bircher-Benner, giovane medico affascinato dalla psicoanalisi si instaura un rapporto di stima e fiducia, essenziale per concedere alla pittrice un po’ di tregua dai suoi abbattimenti. Nonostante il malessere Tamara continua a dipingere, nella sua incessante lotta per trovare un equilibrio tra la sua vulnerabilità interiore e il bisogno di apparire forte e invulnerabile agli occhi del mondo. Nel frattempo anche la relazione tra Kuffner e Tamara si incrina, così come si complica la rapporto con la figlia Kizette, sempre segnato da una dinamica di amore, possessività e controllo, con tratti spesso caratterizzati da una tirannia materna che ha lasciato profonde tracce nella vita di Kizette.

Tamara, figura centrale e prepotente, ha sempre esercitato un’influenza dominante sulla figlia, ponendola spesso al centro delle sue opere pittoriche ma anche delle sue prevaricazioni. Kizette è stata da un lato la musa di numerosi ritratti, ma anche vittima di una relazione materna feroce. Tamara vede in Kizette un’estensione di sé stessa, imponendole rigide regole e aspettative altissime, al punto da rendere il rapporto tra le due carico di tensioni e risentimenti.

Intanto lo stile della Lempicka comincia a perdere attrattiva con l’avvento di nuove correnti artistiche e il mutamento dei gusti culturali. Gli anni Quaranta e Cinquanta sono particolarmente difficili per lei: l’evoluzione del modernismo e l’emergere dell’espressionismo astratto rese il suo stile figurativo e decorativo sempre più fuori moda e lontano dalle

tendenze avanguardistiche del tempo.

Tamara, che aveva costruito la sua fama su uno stile riconoscibile e inconfondibile, si trova a dover affrontare l’inevitabile sfida di rinnovarsi o rischiare di essere dimenticata. Vani sono stati i suoi tentativi di adattarsi ai nuovi movimenti artistici. La sua pittura, caratterizzata un tempo da figure iconiche e da un’eleganza raffinata, inizia a mostrare segni di stanchezza e ripetitività. Le critiche diventano sempre più severe, accusandola di essere rimasta ancorata a uno stile ormai passato, incapace di evolversi con i tempi.

Il declino artistico di Tamara è accompagnato da un crescente isolamento. Le sue mostre sempre meno frequenti e meno acclamate, la portarono a ritirarsi dalla scena mondana. Questo periodo è segnato da crescenti difficoltà personali, con problemi economici, una salute in declino, la morte di Kuffner, ma soprattutto il rapporto con Kizette. Celebre è l’episodio del mandato postumo con cui Tamara ha obbligato Kizette a disperdere le sue ceneri nel cratere di un vulcano messicano, un gesto tanto scenografico quanto rivelatore della natura autoritaria e possessiva della madre.

Nonostante questo, Kizette ha mantenuto un legame indissolubile con Tamara, caratterizzato da un misto di devozione e ribellione. Il loro rapporto, dunque, è stato una miscela di amore soffocante e di una costante lotta per l’autonomia, con Kizette che, pur cercando di liberarsi dall’ombra ingombrante della madre, non ha mai potuto realmente staccarsi dalla figura di Tamara, che ha segnato indelebilmente la sua vita e la sua identità.