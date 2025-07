Tutti stanno mettendo un nastro rosso sulla maniglia della porta: il motivo è sorprendente

A spiegare perché bisogna mettere un nastro rosso sulla maniglia della porta è il Feng Shui, una disciplina orientale.

Appaiono sempre più nastri rossi legati alle maniglie delle porte. Il motivo è che le persone vogliono affidarsi a qualsiasi cosa dia speranza di un miglioramento. Della serie “non ci credo ma intanto lo faccio” per non lasciare nulla di intentato. Il Feng Shui, poi, spiega qual è il significato di questo gesto.

L’antica pratica cinese che prende il nome di Feng Shui è sempre più seguita anche in occidente. Questa disciplina si occupa di armonizzare l’energia vitale di un ambiente per farlo influire positivamente sulle persone. E chi non vorrebbe maggiore armonia, equilibrio e leggerezza nella propria vita? Il Feng Shui suggerisce come creare equilibrio e favorire la prosperità, la salute e la felicità.

Per permettere alle persone di trovare l’armonia, l’antica pratica utilizza tecniche di lettura e interpretazione del paesaggio, degli spazi interni, delle forme delle costruzioni al fine di lasciare fuori influssi negativi che interferiscono con l’uomo. Il Feng Shui dice come posizionare i mobili, quale pianta mettere all’ingresso e perché bisognerebbe legare un fiocco rosso alla maniglia delle porte.

Il potere del fiocco rosso alla maniglia secondo il Feng Shui

Il nastro rosso non è un semplice ornamento, per il Feng Shui rappresenta lo strumento con cui trasformare l’energia della casa. Come detto ognuno è libero di credere o meno a quanto sostenuto dalla pratica orientale. Molte persone che credono fermamente nelle energie e nei flussi che attraversano la casa stanno posizionando questi fiocchi rossi in vari punti della casa proprio per allontanare le energie negative.

Legare il fiocco alla maniglia, poi, è particolarmente importante perché la maniglia rappresenta non solo un punto di ingresso fisico ma anche energetico. La prima cosa che tocchiamo quando entriamo in casa è proprio la maniglia della porta d’ingresso così come l’ultima quando usciamo. Qui si concentra tutta l’energia delle persone che passano e per fare in modo che sia positiva interviene il fiocco rosso il cui compito è bloccare le vibrazioni negative, l’invidia o le emozioni negative.

Il colore rosso per il Feng Shui è simbolo di forza, vitalità, buona fede. Questa tonalità è molto usata per attivare le energie positive ma anche per garantire la prosperità e impedire che le cattive intenzioni degli altri possano entrare. Attenzione, il nastro rosso va legato alla maniglia seguendo tre indicazioni. Il nodo deve essere saldo, il fiocco va cambiato quando sembra consumato e non deve toccare il pavimento ma pendere libero.