Viaggi in treno low cost: l’offerta CartaFreccia Special di Trenitalia. Sconti speciali per viaggiare sulle Frecce.

Per i clienti delle Frecce di Trenitalia è disponibile un’offerta imperdibile per viaggiare con i treni ad alta velocità a prezzi scontati. Si tratta dell’offerta CartaFreccia Special riservata ai clienti titolari ti CartaFreccia. In alcuni giorni della settimana e a determinati orari si può viaggiare con sconti tra il 30% e il 50% sul prezzo base del biglietto. Un’occasione da non perdere per chi viaggia molto in treno e con l’alta velocità. Ecco di cosa si tratta in dettaglio.

Leggi anche –> Italo Treno lancia nuove tratte e nuove promozioni

Viaggi in treno low cost: offerta CartaFreccia Special Trenitalia

Con la fine del lockdown sono ripresi i viaggi in treno sulla lunga distanza, per motivi di lavoro, studio e vacanza. Rispettando le misure di sicurezza sanitaria (distanziamento, igienizzazione delle mani e mascherina) si può viaggiare tranquillamente a bordo dei treni. Chi viaggia spesso con l’alta velocità ed è iscritto al programma CartaFreccia di Trenitalia può approfittare di un’offerta esclusiva che permette di viaggiare con forti sconti a bordo delle Frecce.

L’offerta si chiama CartaFreccia Special, è riservata ai clienti di CartaFreccia, come abbiamo detto, e permette di viaggiare sulle Frecce di Trenitalia con sconti tra il 30% e il 50% sul prezzo Base del biglietto, variabili a seconda dell’anticipo dell’acquisto, tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 14.00 (la limitazione oraria non si applica ai treni Intercity Notte).

Leggi anche –> Trenitalia Offerta Famiglia: viaggiare in treno a prezzi scontati

L’offerta è valida per viaggiare su tutti i treni del servizio nazionale, in 1^ e in 2^ classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccette e Vagoni Letto. Sono esclusi i treni Regionali, le vetture Excelsior, il livello di servizio Executive e non puoi prenotare il posto nei salottini.

Si può acquistare il biglietto con l’offerta CartaFreccia Special fino alle ore 24 di due giorni prima della partenza del treno, sul sito web di Trenitalia, presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate, le self service o telefonando al Call Center (numero a pagamento).

Condizioni offerta:

Cambio prenotazione : non consentito

: non consentito Cambio biglietto : non consentito

: non consentito Cambio nominativo : non consentito

: non consentito Rimborso: non consentito

Irregolarità ed accesso ad altro treno: non consentito. Se si utilizza il biglietto in un giorno o su un treno diverso da quello prenotato si viene considerati e regolarizzati come sprovvisti di biglietto.

L’offerta è a posti limitati che variano in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio e non si cumula con altre riduzioni a qualsiasi titolo spettanti, compresa quella prevista a favore dei ragazzi. Non è previsto il rilascio del biglietto senza garanzia del posto e non si può prenotare il posto nei salottini.

A bordo treno il cliente dovrà esibire esibire la sua CartaFreccia di cui è titolare,in formato cartaceo o digitale (tramite Smartphone o altro dispositivo), utilizzata per acquistare il biglietto e un documento di identità. In mancanza di tali documenti, il cliente sarà regolarizzato con il pagamento della differenza tra quanto pagato e quanto previsto per il treno utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo Base intero, più la penale di 10 euro a viaggiatore. Si può tuttavia puoi ottenere l’annullamento della regolarizzazione riportata nel verbale rilasciato a bordo treno, esibendo, entro 3 giorni dalla contestazione, presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia la CartaFreccia valida al momento della regolarizzazione e corrispondendo a titolo di penale l’importo di 5 euro. In tal caso non si dovrà pagare nulla a bordo treno.

Per maggiori informazioni sull’offerta: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/cartafreccia_special.html

Leggi anche –> Viaggio in treno post Coronavirus: Trenitalia ha delle grandi novità

Programma CartaFreccia

CartaFreccia è il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Trenitalia che consente di accumulare punti viaggiando con i treni o acquistando prodotti e servizi dai partner Trenitalia. È sufficiente registrarsi on line in pochi minuti e si riceverà un codice personale già attivo per iniziare la raccolta punti e accedere alle promozioni dedicate. Con il consenso al trattamento dei dati personali si riceveranno promozioni speciali.

Grazie alla convenzione con i partner si potranno avere sconti e agevolazioni per assistere ad eventi, anche sportivi, mostre e fiere di settore in Italia.

Travel Book e le offerte di viaggio da Trenitalia: