Picnic del primo maggio, come organizzarti al meglio per una giornata memorabile

Dopo un lungo inverno con brutto tempo e freddo in tanti aspettiamo il 1 maggio per organizzare un bel picnic e goderci una splendida giornata all’aperto con amici o familiari. Cosa c’è di meglio di godersi la natura con del gustoso cibo, del buon vino e in ottima compagnia? Nulla. Converrai con me che non è come mangiare in un ristorante che ha uno spazio esterno, cambia tutto. In primis organizzare un picnic è molto più economico, con la crisi economica e il conseguente aumento dei prezzi si spende tantissimo ovunque si va. Poi in questo modo sarai tu a scegliere cosa mangiare e avrai anche la certezza della genuinità dei piatti che gusterai con i tuoi “commensali”.

Infine, ma non meno importante, solo organizzando un picnic potrai immergerti nella natura incontaminata ed evitare il caos che si trova praticamente ovunque nei giorni di festa, tra l’altro ci sono un sacco di posti belli dove andare per un picnic di primavera, basta saper scegliere, organizzare tutto e godersi la giornata.

Organizzare un picnic, tutto quello che si deve sapere

Se stai pensando di organizzare un picnic per il 1 maggio ti sarà sicuramente utile quello che sto per dirti, la prima cosa da fare è scegliere la meta; che sia al mare, in montagna o in campagna: ti suggerisco di prevedere una partenza al mattino presto, trattandosi di una giornata di festa potresti trovare un po’ di traffico. Dopo aver stabilito dove andrai e soprattutto con chi, è arrivato il momento di dedicarsi alla cosa più importante: il mangiare.

Trattandosi di un picnic il mio suggerimento è preparare tutte cose che siano facilmente trasportabili e non richiedano una cottura, altrimenti correrai il rischio di dover fare una fatica enorme per raggiungere il posto scelto e sistemare tutto; per questo eviterei ruoti di pasta al forno o piatti di questo genere. Non preoccuparti, ci sono un’infinità di ricette sfiziose con cui potrai sbizzarrirti, pensa a una bella frittata di pasta o di patate, ma anche piccoli muffin salati e ancora riso o pasta all’insalata, bocconcini di formaggio e tante altre cose semplici da portare, che praticamente andranno solo mangiate.

Dovrai pensare alle bevande e chiaramente alle stoviglie, è vero che molte cose potrai mangiarle anche con le mani, ma se vuoi organizzare un picnic sistemato e meno “arrangiato”, dovrai portare bicchieri, forchette e se servono anche coltelli. Importantissima sarà la tovaglia, hai presente quella classica a quadretti bianca e rossa? Potrai scegliere quella che più ti piace, ma è necessaria per sistemare tutto quello che avrai portato con te e sdraiartici sopra. Ora starai pensando a come portare tutto il necessario, io ti suggerisco – in base alla mia esperienza – il set da picnic Shramm, ideale per due persone, al cui interno troverai tutto l’occorrente, dovrai aggiungere solo le vivande.

Questo cestino rettangolare in legno di salice, foderato con un tessuto a quadretti bianco e blu, si chiude comodamente con due cinghie, così non rischierai che si apra ed è molto ampio. Se scegli questo set avrai tutto ciò di cui hai bisogno per un picnic indimenticabile, dentro ci sono 2 piatti, 2 bicchieri, 2 coltelli, 2 cucchiai 2 forchette, 1 saliera, 1 pepiera ma anche un telo che come abbiamo già visto è indispensabile. C’è abbastanza spazio per portare con te una bottiglia di vino, dolci e il piatto che hai preparato. È una soluzione pratica ed elegante per non dimenticare nulla e riuscire a portare tutto in modo sistemato. Se stai pensando che questo set è troppo piccolo, non preoccuparti c’è anche il cestino da picnic Shramm per 4 persone, che ha una capienza maggiore così che potrai “allargare gli inviti”.

