Marsa Alam: una vacanza da sogno sul Mar Rosso

Marsa Alam, località di mare che sorge sulla splendida costa orientale dell’Egitto, è una destinazione che incanta i viaggiatori con la sua bellezza naturale mozzafiato. In origine piccolo e tranquillo villaggio di pescatori, Marsa Alam si è nel tempo trasformata in una rinomata meta turistica, ambita da coloro che cercano una fuga dalla folla e dal caos delle grandi città.

Grazie al suo clima caldo tutto l’anno e alla ricca biodiversità marina a ridosso della barriera corallina del Mar Rosso, Marsa Alam promette un’esperienza imperdibile per chiunque sia in cerca di relax sulla spiaggia e di avventure nella natura.

Relax da sogno nei villaggi all inclusive a Marsa Alam

Visitando la selezione di villaggi bravo Marsa Alam di Marsa Alam si è ad appena un click da una vacanza semplicemente da sogno . Questi resort promettono infatti tutto ciò che serve per vivere un soggiorno indimenticabile. I punti di forza dei villaggi all inclusive sono tanti: le sistemazioni sono lussuose, dotate di camere con vista sul mare e fornite di ogni comodità; i ristoranti servono pietanze gourmet ispirate da ricette tradizionali e internazionali; lo staff accompagna i visitatori alla scoperta di numerose attività ricreative, tra sport, musica e tanti eventi giornalieri.

Dalle prime luci del mattino fino al calar della notte, non c’è tempo di annoiarsi in un villaggio all inclusive a Marsa Alam. Una vacanza in queste strutture è infatti anche l’occasione per fare nuove conoscenze, grazie ai tanti spazi comuni. Sono inoltre luoghi pensati per le famiglie con bambini al seguito, dal momento che sono presenti vari spazi e attività dedicate ai più piccoli, che potranno divertirsi con mini club, animazione e tornei sportivi.

Cosa fare in vacanza a Marsa Alam?

Marsa Alam offre diverse attività e attrazioni per soddisfare i desideri di ogni suo visitatore. Non c’è dubbio che il cuore della vacanza sia rappresentato dal Mar Rosso, un autentico paradiso da scoprire durante le sessioni di snorkeling, immergendosi o facendo windsurf tra i colori sgargianti della barriera corallina.

La Baia di Abu Dabbab è famosa proprio per essere uno dei migliori siti di immersione della regione, grazie alla sua ricchissima fauna marina. Qui è infatti possibile nuotare con le tartarughe marine e ammirare gli affascinanti giardini di corallo: un’esperienza assolutamente imperdibile!

Ma una vacanza a Marsa Alam non è soltanto mare. I turisti che preferiscono esplorare la terraferma, avranno a loro disposizione numerose opportunità di avventura e scoperta. Le escursioni nel deserto ad esempio consentono di esplorare gli antichi siti archeologici e le suggestive oasi nascoste tra le dune. Una delle esperienze più peculiari da vivere a Marsa è inoltre la gita in cammello nel deserto, un’occasione unica per scoprire l’antica cultura beduina.

Partendo dal proprio villaggio vacanze all inclusive a Marsa Alam, è anche possibile visitare luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico dell’Egitto. Alcuni esempi sono il Tempio di Horus ad Edfu, il Tempio di Kom Ombo e il leggendario Tempio di Karnak a Luxor. Questi luoghi custodiscono le tracce dei faraoni, i dominatori dell’antico Egitto, il cui fascino ancora oggi strega migliaia di storici e appassionati.