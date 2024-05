Montegrotto Terme: una vacanza con al centro il benessere!

Se state seriamente pensando a un piacevole week-end o a una vacanza anti-stress, rivitalizzanti al massimo e che vi aiutino a staccare la spina dalla solita routine quotidiana fatta di impegni di ogni tipo, allora forse dovreste prendere in seria considerazione un soggiorno terme e day SPA a Montegrotto presso l’elegante Hotel Garden Terme, un 4 stelle superior che offre ai suoi ospiti una vasta gamma di servizi.

Per esempio, se optate per un day SPA, avrete a disposizione accappatoio e telo spugna per la giornata, accesso al centro termale con 3 piscine e attrezzi sommersi, idromassaggi e lettini effervescenti, due percorsi vascolari Kneipp, musica subacquea, Internet e connessione wi-fi. Diverse le opzioni fra le quali scegliere (Garden SPA Day, Thermal SPA Day, Mini Day SPA e tanti altri ancora). Ovviamente è anche possibile organizzare soggiorni più lunghi e godersi anche i dintorni.

Montegrotto Terme: un’incantevole località nel Bacino Termale Euganeo

Montegrotto Terme è un’incantevole località della provincia di Padova ubicata all’interno del cosiddetto Bacino Termale Euganeo, un comprensorio piuttosto vasto la cui fama internazionale è legata alla presenza di acque termali considerate uniche al mondo.

A Montegrotto Terme si trovano infatti acque salso-bromo-iodiche ipertermali che vengono sfruttate per diverse tipologie di trattamenti; esse infatti si caratterizzano per le loro proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.

Oltre ai trattamenti wellness è anche possibile usufruire di trattamenti terapeutici come terapie inalatorie per le malattie respiratorie dei più piccoli, insufflazioni per le malattie dell’orecchio, inalazioni per trattare le patologie delle vie respiratorie, fangoterapia e balneoterapia per curare i dolori cronici causati da artrosi e malattie reumatiche ecc.

Cosa fare a Montegrotto Terme

Montegrotto Terme è una località ideale per coloro che ricercano una vacanza all’insegna del benessere, ma ha anche tanto altro da offrire.

Fra le varie attrazioni si ricordano per esempio la Butterfly Arc (La Casa delle Farfalle e il Bosco delle Fate); la Casa delle Farfalle è un percorso dove potrete ammirare centinaia di farfalle libere di volare, coloratissimi pappagalli e tanti altri animali; il Bosco delle Fate è invece un luogo all’interno di un immenso parco alberato dove grandi e bambini potranno divertirsi con le leggende dalla fantasia e della tradizione popolare.

Merita una visita anche la neogotica Villa Draghi ubicata sulle pendici del Monte Alto, un poggio a ovest di Montegrotto. Fanno parte della proprietà un parco di 30 ettari e una parte di bosco dal quale partono interessanti sentieri escursionistici.

Se amate la storia allora non potete perdervi gli Scavi Romani di Montegrotto Terme, un’area archeologica posta tra Viale delle Terme e Via degli Scavi.

A Montegrotto troverete anche la Y-40 The Deep Joy, piscina entrata nel Guinness World Record come piscina più profonda al mondo; è stata inaugurata nel 2014 da due leggendari personaggi dell’apnea: Enzo Maiorca e Umberto Pellizzari.

I dintorni

Soggiornando a Montegrotto Terme si ha la possibilità di visitare diverse interessanti località vicine, facilmente raggiungibili con l’auto; fra queste si ricordano ovviamente Padova e Venezia, ma anche altre località come Este (dove è possibile ammirare diversi interessanti monumenti storico-artistici), Montagnana (con le sue antiche mura medievali), Arquà Petrarca (dove il grandissimo poeta Francesco Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua esistenza) ecc.