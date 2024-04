Tieni tutto l’occorrente in ordine senza rinunciare al comfort con lo zaino North Face

Contiene link di affiliazione.

Il minimo comun denominatore di un viaggio, che si tratti di una semplice passeggiata di un giorno o una lunga vacanza, è sicuramente il bagaglio: ogni volta che c’è da affrontare uno spostamento ci si impegna a trovare una borsa diversa per ogni esigenza, ma sarebbe tutto più semplice e confortevole con uno zaino capace di essere allo stesso tempo una valigia per gli indumenti, un riparo per laptop e altri dispositivi elettronici e anche un recipiente per acqua e alimenti.

Un oggetto che risponde a queste caratteristiche esiste davvero ed è lo zaino North Face Borealis: grazie alla sua suddivisione di scompartimenti interni ideata in maniera intelligente è il compagno di viaggio perfetto per ogni esigenza. Le sue tasche con organiser lo rendono l’ideale per suddividere in maniera ordinata tutto l’occorrente per gli spostamenti brevi e lunghi: vestiti, accessori, dispositivi elettronici, laptop fino a 15″, oggetti di cancelleria e anche tasche laterali per borracce, snack e cibo.

Lo zaino Borealis di North Face è la scelta perfetta se si è alla ricerca di una borsa versatile e capace di adattarsi a ogni situazione: il suo stile elegante e sobrio unito al comfort che fornisce nel trasportarlo sulle spalle lo rendono utile come bagaglio di viaggio, zaino per escursioni ed esplorazioni oppure semplicemente come borsa per andare in palestra, università o al lavoro per trasportare tutto l’occorrente in maniera comoda e in tutta sicurezza.

Uno zaino capiente, ma allo stesso compatto: ideale come borsa e bagaglio a mano

Lo zaino North Face Borealis è un must-have se si sta cercando una borsa che sia capiente e capace di trasportare molti oggetti, ma allo stesso tempo confortevole da portare in spalla anche durante le escursioni a piedi: grazie ai sui 29 litri di capienza può trasportare facilmente indumenti di ogni mole, anche quelli invernali, vestiti da trekking, libri di diverso peso, occorrente per escursioni e oggetti personali di vario genere che possono essere inseriti all’interno delle spaziose tasche frontali e laterali.

Nonostante la capienza ingente, questo zaino è dotato di dimensioni molto compatte (50,01 x 34,01 x 19 cm) e questo lo rende perfetto anche per utilizzarlo come bagaglio a mano durante un viaggio in aereo senza essere costretti a pagare un sovrapprezzo per ulteriori bagagli. Lo zaino North Face Borealis, anche se riempito fino all’orlo, è comodissimo e confortevole da portare in spalla anche per lunghe passeggiate: è dotato, infatti, di cintura per i fianchi e cinghia per lo sterno per pesare meno sulla schiena, inoltre, grazie al pannello posteriore imbottito con canalina per la colonna vertebrale e agli spallacci in schiuma non provoca alcun fastidio nemmeno dopo diverse ore di camminata su qualsiasi terreno.

Se desiderate passare una giornata all’aperto oppure magari fare un trekking in uno dei tanti luoghi suggestivi che ci offre il nostro mondo, allora questo zaino è la scelta migliore per capienza e comfort. In outdoor infatti riesce a resistere anche grazie al suo rivestimento, composto al 100% da poliammide, che lo rendono anche resistente alla pioggia e alle intemperie senza il rischio di rovinare gli oggetti e i vestiti al suo interno.

