Le più belle spiagge bandiere verdi 2025 per andare al mare con i bambini in Italia e all’estero – viagginews.com

Per l’edizione 2025 salgono a 158 le spiagge che hanno ricevuto le bandiere verdi, il riconoscimento che premia le località a misura di bambini, vediamo quali sono le novità di quest’anno e soprattutto l’elenco diviso per regioni e paesi all’estero dove andare in vacanza quest’estate.

Il tempo delle vacanze estive è finalmente arrivato, con la chiusura delle scuole chi ha dei figli comincia già a sognare di raggiungere delle mete turistiche per poter finalmente staccare dal tran tran quotidiano. Chi ha le idee più chiare si appresta a mettere già qualcosa in valigia per poter partire. Ma se voi siete tra coloro che ancora non hanno ben deciso dove andare vi diamo qualche consiglio.

Di seguito andiamo a scoprire quali sono le migliori spiagge dove andare con i bambini, i lidi che hanno ricevuto la bandiera verde, non di Legambiente come qualcuno potrebbe pensare ma quella data dai pediatri italiani e stranieri che valutano le località di mare adatte ai più piccoli.

Quali sono le spiagge bandiere verdi 2025 in Italia e nel mondo per andare in vacanza con i bambini

Quest’anno a redigere l’elenco delle spiagge migliori per i bambini in tutta Italia e all’estero sono stati 3.075 pediatri che hanno valutato diverse caratteristiche dal momento che occorre avere dei requisiti per entrare nella lista delle bandiere verdi. Per comodità vi diamo le località italiane suddivise da Nord a Sud per regioni partendo dalla costa occidentale.

Alla fine troverete anche l’elenco delle spiagge bandiere verdi 2025 all’estero che sono state giudicate meritevoli, sono in tutto 8. Però non bisogna abbassare la guardia ma fare molta attenzione quando si va all’estero insieme ai più piccoli perché, come si legge sul portale Piusanipiubelli.it i viaggi esotici con bambini possono essere rischiosi.

Liguria

Lerici (La Spezia) dal 2012

(La Spezia) dal 2012 Finale Ligure (Savona) dal 2015

Lavagna (Genova) dal 2016

Noli (Savona) dal 2016

Toscana

Viareggio (Lucca) dal 2008

Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare dal 2010

– Marina di Grosseto, Principina a Mare dal 2010 Castiglione della Pescaia (Grosseto) dal 2012

Follonica (Grosseto) dal 2012

Forte dei Marmi (Lucca) dal 2012

San Vincenzo (Livorno) dal 2012

Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca) dal 2015

Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca) dal 2015

Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto) dal 2015

Bibbona (Livorno) dal 2016

Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa) dal 2016

Lazio

Sabaudia (Latina) dal 2008

Formia (Latina) dal 2009

Montalto di Castro (Viterbo) dal 2009

Sperlonga (Latina) dal 2009

Gaeta (Latina) dal 2009

Lido di Latina (Latina) dal 2010

San Felice Circeo (Latina) dal 2012

(Latina) dal 2012 Ventotene – Cala Nave (Latina) dal 2015

Anzio (Roma) dal 2016

Terracina (Latina) dal 2019

Sardegna

San Teodoro (Nuoro) dal 2008

Alghero (Sassari) dal 2009

Bari Sardo (Ogliastra) dal 2010

Cala Domestica (Carbonia-Iglesias) dal 2010

Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) dal 2010

Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias) dal 2010

Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) dal 2010

Castelsardo-Ampurias (Sassari) dal 2010

Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) dal 2010

La Maddalena : Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) dal 2012

: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) dal 2012 Poetto (Cagliari) dal 2012

Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) dal 2012

Quartu Sant’Elena (Cagliari) dal 2012

Oristano – Torre Grande (Oristano) dal 2015

Santa Giusta (Oristano) dal 2016

Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) dal 2016

Campania

Centola – Palinuro (Salerno) dal 2009

Marina di Camerota (Salerno) dal 2009

Santa Maria di Castellabate (Salerno) dal 2012

Sapri (Salerno) dal 2012

Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) dal 2015

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) dal 2016

Ascea (Salerno) dal 2016

Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) dal 2016

Pisciotta (Salerno) dal 2016

Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) dal 2016

– Acciaroli, Pioppi (Salerno) dal 2016 Cellole – Baia Domizia (Caserta) dal 2025

Sessa Aurunca – Baia Domizia (Caserta) dal 2025

Calabria

Nicotera (Vibo Valentia) dal 2008

Isola di Capo Rizzuto (Crotone) dal 2009

(Crotone) dal 2009 Soverato (Catanzaro) dal 2009

Cariati (Cosenza) dal 2010

Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza) dal 2010

Bova Marina (Reggio Calabria) dal 2010

Bovalino (Reggio Calabria) dal 2010

Praia a Mare (Cosenza) dal 2010

Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) dal 2010

Cirò Marina – Punta Alice (Crotone) dal 2012

Roccella Jonica (Reggio Calabria) dal 2012

Melissa – Torre Melissa (Crotone) dal 2015

Capo Vaticano (Vibo Valentia) dal 2016

Palmi (Reggio Calabria) dal 2016

Locri (Reggio Calabria) dal 2016

Siderno (Reggio Calabria) dal 2016

Bianco (Reggio Calabria) dal 2018

Squillace (Catanzaro) dal 2018

Caulonia – Caulonia Marina (Reggio Calabria) dal 2022

Montepaone (Reggio Calabria) dal 2023

Paola (Cosenza) dal 2025

Sicilia

Cefalù (Palermo) dal 2008

Ragusa – Marina di Ragusa dal 2009

San Vito Lo Capo (Trapani) dal 2009

Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) dal 2010

Vittoria – Scoglitti (Ragusa) dal 2010

Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) dal 2010

Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) dal 2010

Noto – Vendicari (Siracusa) dal 2010

Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) dal 2012

Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) dal 2012

Marsala – Signorino (Trapani) dal 2015

Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) dal 2015

Balestrate (Palermo) dal 2016

Catania – Playa dal 2016

Giardini Naxos (Messina) dal 2016

Palermo – Mondello dal 2016

– dal 2016 Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) dal 2021

Scicli – Sampieri (Ragusa) dal 2021

Basilicata

Pisticci – Marina di Pisticci (Matera) dal 2010

Maratea (Potenza) dal 2012

Puglia

Ostuni (Brindisi) dal 2008

Gallipoli (Lecce) dal 2009

Vieste (Foggia) dal 2009

Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) dal 2010

Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) dal 2010

Otranto (Lecce) dal 2012

Rodi Garganico (Foggia) dal 2012

Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto) dal 2015

Fasano (Brindisi) dal 2016

Melendugno (Lecce) dal 2016

Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) dal 2016

Porto Cesareo (Lecce) dal 2016

(Lecce) dal 2016 Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) dal 2019

Molise

Termoli (Campobasso) dal 2012

Abruzzo

Vasto-Vasto Marina (Chieti) dal 2010

Giulianova (Teramo) dal 2010

Montesilvano (Pescara) dal 2010

Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 2012

Silvi-Silvi Marina (Teramo) dal 2012

Tortoreto (Teramo) dal 2015

Pescara dal 2016

Alba Adriatica (Teramo) tra le spiagge per bambini in Abruzzo dal 2019

dal 2019 Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) dal 2019

Pineto – Torre Cerrano (Teramo) dal 2016

San Salvo -San Salvo Marina (Chieti) dal 2024

Marche

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dal 2008

Porto San Giorgio (Fermo) dal 2010

Porto Recanati (Macerata) dal 2012

Civitanova Marche (Macerata) dal 2012

Senigallia (Ancona) dal 2012

Gabicce mare (Pesaro – Urbino) tra le spiagge per bambini nelle Marche dal 2015

dal 2015 Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) dal 2015

Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino) dal 2016

Grottammare (Ascoli Piceno) dal 2016

Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino) dal 2016

Pesaro (Pesaro – Urbino) dal 2016

Sirolo (Ancona) dal 2016

Cupra Marittima (Ascoli Piceno) dal 2020

Emilia-Romagna

Riccione (Rimini) dal 2008

Cervia– Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) dal 2010

Bellaria – Igea Marina (Rimini) dal 2012

Cattolica(Rimini) dal 2012

Cesenatico (Forlì Cesena) dal 2012

Gatteo – Gatteo Mare (Forlì – Cesena) dal 2015

Misano Adriatico (Rimini) dal 2015

Ravenna – Lidi Ravennati (Ravenna) dal 2015

– Lidi Ravennati (Ravenna) dal 2015 Rimini dal 2016

San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forlì – Cesena) dal 2016

Veneto

Jesolo tra le migliori spiagge del Veneto – Jesolo Pineta (Venezia) dal 2008

– Jesolo Pineta (Venezia) dal 2008 Lido di Venezia (Venezia) dal 2010

Cavallino Treporti (Venezia) dal 2010

Caorle (Venezia) dal 2015

Chioggia – Sottomarina (Venezia) dal 2016

San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia) dal 2016

Friuli Venezia Giulia

Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 2008

Grado (Gorizia) dal 2010

Infine per quanto riguarda le spiagge bandiere verdi 2025 in Europa la Spagna ne guadagna 4, Malaga (2018) tra le spiagge spagnole più economiche, Marbella (2019), Fuengirola (2021) ed Estepona (2022); la Romania 1 a Costanza (2020) e nel resto del mondo abbiamo l’Africa con la Tanzania: Dar es Salaam – Coco beach (2020) e Kendwa (2021) mentre in Tunisia è stata premiata La Marsa (2022).