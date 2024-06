Le spiagge per bambini in Abruzzo, i luoghi ideali dove andare al mare con figli

L’Abruzzo è ricco di spiagge con bandiera verde, ovvero indicate dai pediatri come perfette per i bambini: dove andare al mare.

L’Abruzzo è una delle regioni più scelte in Italia per trascorrere le vacanze con bambini, tra mare e montagna, ha un’infinità di luoghi perfetti da visitare con i più piccoli. Basti sapere che è la regione che del nostro Paese ad avere più spiagge con bandiera verde nel 2024. Proprio quest’anno si è aggiunta alla lunga lista un’altra spiaggia incantevole.

In Abruzzo non ci sono solo borghi suggestivi da visitare, ma anche luoghi di mare dove trascorrere qualche giornata in relax e un’enorme quantità di spiagge perfette per i bambini, dunque con un comodo litorale, strutture attrezzate, acqua non troppo alta e servizi aggiuntivi.

Le spiagge in Abruzzo con bandiera verde, dove portare i bambini al mare

L’Abruzzo, dunque, ha tantissime spiagge che sono fatte a misura di bambino, dove poter andare al mare in totale sicurezza e lasciare i bambini liberi di giocare. Quest’anno, nel lungo elenco già esistente di spiagge con bandiera verde è entrata anche quella di San Salvo, a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

Ma l’elenco è davvero molto lungo: Alba Adriatica (Teramo) 2019, Giulianova (Teramo) 2010; Montesilvano (Pescara) 2010; Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) 2019; Pescara 2016; Pineto – Torre Cerrano (Teramo) 2016; Roseto degli Abruzzi (Teramo) 2012; Silvi-Silvi Marina (Teramo) 2012; Tortoreto (Teramo) 2015; Vasto-Vasto Marina (Chieti) 2010.

Lungo la Costa dei Trabocchi si trovano diverse spiagge che hanno la bandiera verde, oltre a essere un luogo incantevole che ha conservato il fascino della natura incontaminata, è il posto ideale dove portare a mare i bambini. Qui ad esempio c’è Vasto Marina e Lido dei Saraceni a Ortona, entrambe indicate dai pediatri come ideali per i più piccoli.

Ma anche il litorale della provincia di Teramo è ricco di spiagge con bandiera verde, qui ci sono 7 località note come le “7 sorelle” – Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Marina – che hanno tutte la bandiera verde, con strutture dedicate ai più piccoli, acque pulitissime e comodi stabilimenti balneari, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Sulla Costa di Pescara, a Montesilvano, si trova un’altra spiaggia con questo importante riconoscimento per chi vuole godersi le vacanze con i propri figli, inoltre, è il luogo ideale dell’Abruzzo per poter fare sia mare che montagna. Non lontano da qui ci si può avvicinare all’incantevole Parco Nazionale della Majella che è diventato Geoparco Unesco da qualche anno, tappa obbligatoria se ci si trova da queste parti.