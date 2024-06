Scopriamo insieme le più belle spiagge per bambini nelle Marche, i luoghi preferiti dai più piccoli per divertirsi in estate.

Se volete andare in vacanza nelle Marche e state cercando delle mete che vadano bene per tutta la famiglia vi diamo alcune idee sulle migliori spiagge per bambini nelle Marche. In questo modo potrete scegliere con calma la destinazione delle prossime vacanze.

Molte delle località balneabili marchigiane offrono lidi ampi e sabbiosi, con fondale basso e assolutamente sicuro per lasciare che i bambini giochino anche a riva. Ma non perdiamo altro tempo, e vediamo subito quali sono tutte le spiagge per bambini nelle Marche che faranno da cornice alla vostra estate indimenticabile.

Spiagge delle Marche ideali per famiglie con bambini

Ci troviamo in una regione con una costa prevalentemente pianeggiante anche se ci sono due promontori spettacolari all’altezza di Ancona e Pesaro. Si tratta del Monte Conero e del Monte San Bartolo. Qui la falesia ricoperta di vegetazione mediterranea si tuffa nel Mare Adriatico creando scorsi meravigliosi dove si aprono baie e calette di sabbia o sassi.

Abbiamo già visto le spiagge più belle della Riviera del Conero, ma di seguito ci soffermiamo più da vicino sulle spiagge per bambini per coloro che vogliono fare le vacanze nelle Marche. In genere troviamo servite da numerosi stabilimenti balneari, ristorantini e bar sulla spiaggia, lungomari pedonali e ciclabili e centri storici a due passi dal mare.

Tutte caratteristiche che fanno di questi luoghi delle mete ideali per le vacanze delle famiglie con bambini. Quindi, oltre ai 10 luoghi da vedere assolutamente nelle Marche segnatevi anche le spiagge per bambini delle Marche, ovvero quelle premiate con la Bandiera Verde 2024 a misura dei più piccoli.

Relax e tranquillità, bellezza paesaggistica, monumenti, buona cucina e attrazioni per il divertimento sono i punti di forza di questa regione che vi accoglierà e vi farà trascorrere delle meravigliose vacanze!

Le più belle spiagge per bambini delle Marche in provincia di Ancona

Partiamo il nostro viaggio dalla provincia di Ancona. Numana e la sua frazione di Marcelli fanno parte della Riviera del Conero, di cui sono la propaggine meridionale. La spiaggia di Numana Alta comprende due baie a ridosso della falesia del Monte Conero: la Spiaggiola e la Spiaggia dei frati. Mentre la spiaggia di Numana Bassa si estende a sud del porto fino alla frazione di Marcelli. Numana dispone di numerosi stabilimenti balneari, campeggi e alberghi.

A metà strada tra Ancona e Pesaro, Senigallia è rinomata per la sua Spiaggia di Velluto, fatta di sabbia finissima e dorata. Il fondale marino è molto basso, per non toccare si devono percorrere diversi metri. Il mare di solito e calmo con poche correnti. La spiaggia è attrezzata con stabilimenti balneari e molti altri servizi. Il centro storico è a due passi. Tutte caratteristiche che la rendono una meta di vacanza ideale per famiglie con bambini.

La vera perla della Riviera del Conero è Sirolo, borgo marinaro arrampicato sulla falesia al di sotto della quale si trovano spiagge bellissime: la Spiaggia delle due sorelle, i Sassi Neri, San Michele e la Spiaggia Urbani. Ognuna con una sua caratteristica.

Formate da sassi o ghiaia fine, le spiagge di Sirolo sono bianchissime e bagnate da un mare limpido, turchese e azzurro. Nonostante la costa frastagliata, la spiaggia principale di Sirolo, la spiaggia Urbani è facilmente accessibile, subito sotto il borgo, e dotata di servizi e stabilimenti balneari. Il fondale a riva è basso, l’acqua del mare fantastica.

In provincia di Ascoli Piceno sono queste le spiagge per bambini

San Benedetto del Tronto si trova sulla costa meridionale delle Marche e appartiene alla Riviera delle Palme, con l’ampio lungomare costeggiato da lunghe file di palme, dove si affacciano ville in stile liberty e giardini esotici. San Benedetto è una delle principali località turistiche delle Marche, conosciuta in tutta Italia e in Europa. Offre spiagge ampie e sabbiose con fondali basi, ideali per i bambini. Numerose le aree attrezzate e giochi per i più piccoli.

Anche Grottammare fa parte della Riviera delle Palme, appena più a nord di San Benedetto del Tronto. È chiamata la Perla dell’Adriatico per le sue bellezze naturalistiche e architettoniche, non a caso è uno dei borghi di mare da visitare nelle Marche.

L’antico centro abitato arrampicato sulle colline a picco sul mare forma un incantevole borgo storico. La spiaggia di Grottammare è formata da sabbia fine e costeggiata da una lunga fila di palme e da piante di oleandro. La ricca vegetazione e le pinete che si affacciano sul mare rendono il paesaggio splendido.

Spiaggia per bambini in provincia di Fermo

La spiaggia di Porto San Giorgio è perfetta per i bambini. La cittadina è rinomata per le sue belle ville liberty. Anche qui troviamo filari di palme ad abbellire il lungomare. La spiaggia è un lungo litorale sabbioso, dotato di servizi e stabilimenti balneari. Qui c’è anche un porto turistico attrezzato per la nautica di alto livello, leggete anche le cose da sapere prima di fare una vacanza in barca se volete vivere un’avventura indimenticabile in sicurezza.

Spiagge adatte ai più piccoli in provincia di Macerata

Poco più a nord di Porto San Giorgio, in provincia di Macerata, si trova la spiaggia di Civitanova Marche, un ampio litorale sabbioso e attrezzato, con fondale basso. La spiaggia è dotata di numerosi stabilimenti balneari, bar, ristoranti e servizi. La cittadina è una delle mete low cost per vacanze al mare nelle Marche, ha tre piste ciclabili e ospita numerosi locali e negozi per lo shopping. In estate è molto animata e vivace. Nell’immediato entroterra sorge il borgo storico di Civitanova Alta.

La spiaggia di Porto Recanati si trova poco a nord quella di Civitanova, poco più a sud della Riviera del Conero. Qui troviamo spiagge di sabbia e sassi, con fondale marino scosceso. Il litorale è servito da stabilimenti balneari con parchi giochi per bambini. Anche qui ci sono piste ciclabili e possibilità di praticare sport acquatici.

Spiagge delle Marche per bambini: provincia di Pesaro Urbino

La spiaggia di Fano si divide in due litorali: uno a sud chiamato Sassonia, per i sassolini che compongono l’arenile, e uno a nord con una baia sabbiosa. A dividere le due spiagge c’è il porto, dove trovare caratteristici ristoranti di pesce. Fano è una bella ed elegante città, la terza più popolosa delle Marche, dopo Ancona e Pesaro.

Ha un centro storico ricco di monumenti, dall’antica Roma, con l’Arco di Augusto, porta dell’antica Via Flaminia, al Medioevo e Barocco. Da Marotta a Fano, lungo la strada statale adriatica si trovano numerosi campeggi.

Un’altra famosa località balneare delle Marche è Gabicce, al confine con la Romagna. La spiaggia di Gabicce è tra le Bandiere Blu 2024, si affaccia su una baia a nord del promontorio del Monte San Bartolo. L’arenile è ampio e sabbioso, servito da numerosi stabilimenti balneari.

Gli alberghi i affacciano direttamente sulla spiaggia, con una via esclusivamente pedonale e ciclabile che li separa dall’arenile . Il centro abitato della cittadina sale fino alla parte collinare, dove si trova Gabicce Monte, circondata dal verde, da dove si può ammirare uno stupendo panorama sul mare, sul Parco del San Bartolo a Sud e sulla Riviera Romagnola a nord. Gabicce ospita numerosi bar e ristoranti.

Infine Pesaro ha una spiaggia cittadina con arenile sabbioso, servita da stabilimenti balneari e alberghi. Il centro della città è elegante e signorile, offre palazzi e monumenti storici e boutique di lusso. Durante l’estate vengono organizzate diverse manifestazioni, la più importante è il Rof, Rossini opera Festival, che attira spettatori da tutto il mondo. Insomma è uno dei luoghi che un itinerario estivo nelle Marche tocca sicuramente.

Sul litorale nord, subito dopo il porto, sorge la spiaggia di Baia Flaminia, nella parte meridionale del Parco Naturale del San Bartolo. Si tratta di un ampio litorale sabbioso compreso tra la parte terminale della città di Pesaro e l’inizio del Parco Naturale del San Bartolo. In estate vengono organizzate iniziative e laboratori per bambini.