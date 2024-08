Spiagge spagnole più economiche, qui ti diverti alla grande e spendi pochissimo

Scoprite quali sono le spiagge spagnole più economiche da raggiungere in estate per una vacanza al mare low cost all’insegna del divertimento.

In estate, con la compagnia giusta, potete organizzare un bel viaggetto in Spagna alla scoperta delle località balneari più belle dove trascorrere le vacanze, brevi o lunghe che siano. Grazie ai voli low cost che collegano l’Italia alla penisola Iberica si ha l’opportunità di spendere davvero poco per giungere a destinazione e godersi il mare in dei posti meravigliosi.

Di spiagge spagnole economiche ce ne sono diverse, certo le mete più rinomate e famose come Palma de Mallorca, Cadice e Terragona sono tra le più costose e quindi le scartiamo a priori dall’elenco che troverete di seguito. Ma non crediate che sia difficile trovare zone di mare in Spagna a prova di budget limitato, non avete che l’imbarazzo della scelta.

Dove andare in vacanza in Spagna spendendo poco, le migliore spiagge spagnole più economiche

Se i soldi sono pochi ma non volete rinunciare alla possibilità di andare in vacanza in Spagna segnatevi queste mete, vi illustriamo di seguito tutte le spiagge spagnole più economiche dove trascorrere dei giorni di relax e divertimento da soli, in compagnia degli amici o con tutta la famiglia al seguito.

Partiamo dalle migliori spiagge della Costa del Sol, che si trovano nella provincia di Malaga, in Andalusia. Qui i prezzi medi sono inferiori rispetto alla media nazionale con una forbice che va dal 27% al 4% e ci sono chilometri e chilometri di arenili su cui piantare l’ombrellone per crogiolarsi al sole senza spendere cifre folli.

Altro luogo di mare dove si spende poco in Spagna è Alicante, città di mare sulla Costa Blanca ricca di storia e di cultura. Se vi spostate in provincia a Guardamar de Segura, troverete la spiaggia La Roqueta che è perfetta anche se avete dei pargoli al seguito. Infatti questa meta non è solo economica ma la possiamo inserire pure tra le spiagge in Spagna più adatte ai bambini.

Se invece non resistete alla tentazione di andare alle Isole Canarie tenete presente che Las Palmas è più economica del 28% rispetto alla media nazionale e di certo spenderete molto meno andando, ad esempio, alla spiaggia di Las Canteras rispetto a mete più frequentate come Gran Canaria e Tenerife.

Un’altra delle spiagge economiche spagnole è El Castellar a Mazarrón in Murcia, in genere tutte le zone della Murcia, essendo meno turistiche, offrono la possibilità di trascorrere delle vacanze economiche soddisfacenti.