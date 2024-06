Spiagge più belle di Grosseto, le migliori per godersi mare e natura

Andiamo alla scoperta delle spiagge più belle di Grosseto, nel cuore della Maremma in Toscana che offre alcune delle località più affascinanti delle costa tirrenica.

Se volete trascorrere delle vacanze estive a Grosseto ecco dove andare, le mete migliori per godere delle spiagge più belle e più rinomate nei dintorni di Grosseto.

Le zone balneari della Maremma in provincia di Grosseto sono destinazioni molto amate dai turisti italiani e stranieri che le scelgono per trascorrere delle vacanze all’insegna della bellezza della natura e del divertimento. Queste che seguono sono alcune delle spiagge più belle di Grosseto, famose per le acque limpide e i paesaggi mozzafiato.

Le spiagge più belle della provincia di Grosseto

Ci sono diverse zone in provincia di Grosseto dove trovare spiagge bellissime, come queste:

Marina di Alberese. Situata nel Parco Naturale della Maremma, questa spiaggia a sud della foce dell’Ombrone che arriva fino a Collelungo è caratterizzata da dune di sabbia finissima e acque cristalline. Riparata da una fitta macchia mediterranea, è una delle spiagge più selvagge della Toscana. Un luogo ideale per rilassarsi e godersi la natura incontaminata.

Marina di Grosseto. Questa spiaggia è molto amata dai toscani e dai turisti per la sua sabbia dorata e le acque poco profonde, ideali per le famiglie con bambini. Lungo il lungomare si trovano anche numerosi bar e ristoranti. La spiaggia libera è molto estesa e c’è anche una vasta zona dedicata ai cani che possono fare il bagno.

Principina a Mare. Ha una lunghissima spiaggia di sabbia fine, l‘acqua del mare è limpidissimo ed è una delle Bandiere blu in Toscana. Ci sono zone attrezzate con lidi mentre la spiaggia libera è incontaminata e perfetta per chi vuole godere della natura.

Cala Violina. A metà strada tra Follonica e Punta Ala, questa spiaggia di sabbia bianca e finissima nel territorio di Scarlino è a circa 38 km da Grosseto. La spiaggia libera si raggiunge a piedi dal parcheggio, lungo una strada alberata di circa 2 km. Non ci sono stabilimenti balneari ma c’è un piccolo punto ristoro dove acquistare bibite fresche e panini.

La Feniglia. Una delle spiagge più belle in provincia di Grosseto in zona Argentario, lunga circa sette chilometri, è protetta da una pineta che è una riserva naturale. Si tratta di una spiaggia pulita ma selvaggia, che ha zone poco frequentate anche in estate, quindi è ideale per chi non ama il baccano ma vuole godersi il mare in tranquillità.

Queste sono solo alcune delle spiagge più belle di Grosseto, che offrono paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Ogni spiaggia ha il proprio fascino unico e meriterebbe una visita durante una vacanza in Toscana. Scoprite anche le altre spiagge della Maremma da non perdere.