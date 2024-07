Spiaggia segreta di Lerici, il paradiso in terra da conoscere assolutamente

Il litorale di Lerici è senz’altro uno dei più belli della Liguria, oltre le spiagge c’è una caletta segreta per un bagno indimenticabile.

Lerici è una delle costiere più affascinanti d’Italia, dove si trovano alcune delle spiagge più belle della Liguria. Un’area costiera in provincia di La Spezia affascinante e ricca di storia e panorami mozzafiato. C’è poi quello che è un vero gioiello della natura, una caletta segreta, conosciuta da pochi, dove potersi fare un bagno in un mare cristallino.

Ci sono diverse spiagge bellissime, come del resto in tutta la Liguria che non ha nulla da invidiare a Saint-Tropez, ma sicuramente la Caletta va conosciuta, un luogo unico che non ci si può assolutamente perdere se si è in visita in questo comune ligure.

Le spiagge di Lerici e la caletta segreta: tutto ciò che si deve sapere

Lerici è un villaggio costiero davvero affascinante, oltre ad avere paesaggi davvero stupendi, ha un castello medievale che lascia a bocca aperta. Il luogo ideale per chi vuole fare una vacanza al mare, senza rinunciare a qualche visita culturale. Tra le spiagge troviamo:

La spiaggia di San Terenzo , con litorale sabbioso, ha un mare estremamente calmo, cosa che rende questo luogo perfetto per le famiglie;

, con litorale sabbioso, ha un mare estremamente calmo, cosa che rende questo luogo perfetto per le famiglie; Baia Blu , un luogo con acque cristalline dove poter nuotare e godersi il sole e il totale relax;

, un luogo con acque cristalline dove poter nuotare e godersi il sole e il totale relax; Fiascherino, una zona caratterizzata da più cale per chi è amante dell’intimità e della natura.

Discorso a parte merita la Caletta nascosta di Lerici, situata in quel tratto costiero che va da Lerici a Tellaro. E’ una piccola baia selvaggia e nascosta proprio dalla natura, a tal punto che non tutti conoscono questo luogo. Gli abitanti del posto evitano di sponsorizzarla troppo e ci sono residenti che addirittura non conoscono questo posto.

E’ un’insenatura molto stretta, che ricorda quasi un fiordo e che affaccia sul mare. E’ nascosta perché è protetta da grotte e faraglioni, cosa che rende questo posto ancora più magico, c’è chi paragona la Caletta di Lerici a uno scorcio caraibico. Oltre al paesaggio splendido anche i fondali sono entusiasmanti, ricchi di grotte e scenari incantevoli, cosa che la rende perfetta per gli amanti dello snorkeling.

Qui il sole batte poche ore al giorno, così anche quando fa molto caldo, ci si potrà godere un po’ di “tregua” dall’afa. La Caletta segreta di Lerici è rimasta completamente incontaminata, dunque non vi sono bar, chioschi e alcun tipo di servizio.